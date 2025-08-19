【9月3日（水）12:00-13:00開催】ISMS認証企業が押さえるべきクラウド対策とは？今さら聞けないISO27017──ISMSとの違いとクラウド対策の第一歩を45分で解説｜無料セミナー

株式会社スリーエーコンサルティング

Pマーク、 ISOコンサルにおける支援実績 No.1（注1）のISO/Pマークの取得・運用支援サービス「認証パートナー」を提供する株式会社スリーエーコンサルティング（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：竹嶋 寛人）は、9/3（水）12:00-13:00「クラウド時代の必須認証！ISMSだけでは守れない！ISO27017で差をつける45分｜無料オンラインセミナー」を開催します。「そもそもISO27017ってなに？」「ISO27017の取得を考えているけど、何から始めたらいいか分からない…」という方へ向け、基本知識や取得のメリット、取得の流れなどをISO27017のプロが分かりやすく解説いたします。

（注1）2025年5月期_Pマーク、ISOコンサルにおける市場調査/調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

お申込みはこちら :https://forms.gle/6R3aaYrCioLNp94w8

・開催の背景

クラウドサービスの利用が急速に拡大する現代において、「ISMS（ISO27001）だけでは不十分」と言える時代が到来しています。クラウド環境ならではのセキュリティリスクに対応するためには、ISMSに加えて、クラウドセキュリティの国際規格であるISO27017の取得が不可欠です。

ISMSだけでは対応しきれないクラウド特有のリスクに備え、ISO27017を導入することで、セキュリティ体制を強化し、取引先や顧客からの信頼を確立しましょう。

しかし、いざISO27017を取得するとなった場合、「何から始めたらいいか分からない…」とお悩みのご担当者様も多いのではないでしょうか。

実際、弊社も「取得にあたり何を準備すればいいの？」「そもそもISO27017について詳しく教えてほしい」「ISMS（ISO27001）とどう違うの？」といったお問い合わせ・ご相談が毎日のように寄せられています。

そこで今回、『クラウド時代の必須認証！ISMSだけでは守れない！ISO27017で差をつける45分』を開催することにしました。

ISO27017とはどういうものなのか、基本知識や取得のメリット、取得の流れなどをISO27017のプロが分かりやすく解説いたします。

◎こんな方におすすめ：

クラウドサービスを利用している企業の情報セキュリティ担当者の方

ISMS（ISO27001）取得済みで、さらなるセキュリティ強化を検討中の方

ISO27017の取得を検討しているが、具体的な進め方がわからない方

・開催概要

日時：2025年9月3日（水）12:00～13:00

場所：ZOOMを利用したオンライン開催

主催：認証パートナー（株式会社スリーエーコンサルティング）

講師：チーフコンサルタント 早川 純生

内容：

（１）ISO27017の基本知識

（２）ISO27017取得のメリット・条件

（３）ISO27017取得の流れと期間

（４）ISO27017取得のためにやるべきこと

（５）質問タイム

※当日、一部内容にご変更がある可能性があります。

お申込みはこちら :https://forms.gle/6R3aaYrCioLNp94w8

当社でお申込みを確認しましたら、ご参加用のZOOM URLをメールにてお送りいたします。

・ISO／Pマーク取得・運用支援サービス『認証パートナー』について

■サービス内容

専門知識のあるコンサルタントが、第三者認証 ISO／プライバシーマークの取得・運用・更新をお手伝いします。

ご利用いただくことで、お客様の負担は少なく、かつスムーズに認証取得・運用・更新ができます。

また、お客様のご状況に合わせた最適なPDCAサイクルを構築いたします。

支援実績 8,000社以上。費用は月額4万円（年間48万円）。

■対応規格

ISO9001・ISO14001・ISO27001（ISMS）・プライバシーマーク（Ｐマーク）他

■サービス紹介サイト

https://ninsho-partner.com/

■書籍出版情報

書名：改訂新版 これ１冊でできるわかる ISO9001 やるべきこと、気をつけること

監修者・著者：小林 和貴

出版社：あさ出版

発売日：2022年6月16日

価格：1,980円（10％税込）

ページ数：166ページ

ISBN：9784866673905

amazon：https://amzn.asia/d/b6qnUHi

楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/17133255/

書名：改訂新版 これ１冊でできるわかる ISO14001 やるべきこと、気をつけること

監修者・著者：小林 和貴

出版社：あさ出版

発売日：2022年12月27日

価格：1,980円（10％税込）

ページ数：136ページ

ISBN：978-4-86667-393-6

amazon：https://amzn.asia/d/2f8FoqN

楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/17145343/

書名：これ1冊でできるわかるISO27001 やるべきこと、気をつけること

監修者・著者：安藤 将記

出版社：あさ出版

発売日：2024年1月16日

価格：2,530円（10％税込）

ページ数：180ページ

ISBN：9784866676517

amazon：https://amzn.asia/d/bExl5Fn

楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/17664384/

書名：これ1冊でできるわかるプライバシーマーク やるべきこと、気をつけること

監修者・著者：佐藤 飛宇

出版社：あさ出版

発売日：2019年9月22日

価格：2,420円（10％税込）

ページ数：240ページ

ISBN：9784866671574

amazon：https://amzn.asia/d/7l6dE9K

楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/15986236/

・株式会社スリーエーコンサルティングについて

◎創立：1999年

◎所在地：

大阪府大阪市北区中之島2-2-7中之島セントラルタワー21階

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル28階

◎代表取締役：竹嶋寛人

◎従業員数：257名

◎事業内容：

・ISO／ISMS／Pマークの新規認証・運用サポート

認証パートナー：https://ninsho-partner.com/

ISO NEXT：https://cert-next.com/

クラウド型Pマーク管理ツール『Pマークアシスト』：https://pmark-assist.com/

クラウド型ISMS管理ツール『ISMSアシスト』：https://isms-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『9001アシスト』：https://9001-assist.com/

クラウド型ISO管理ツール『14001アシスト』：https://14001-assist.com/

・SDGsの導入・運用サポート：https://www.3ac-biz.com/sdgs/

・健康経営優良法人認定サポート：https://www.3ac-biz.com/healthcare/

◎コーポレートサイト：https://www.3a-c.co.jp/

◎運営メディア：マモリノジダイ：https://mamorinojidai.jp/

当社はこれまで「お客様の社内工数を限りなく0に近づけ、担当者の方が本業に集中できるようサポートする」というサービスコンセプトのもと、一貫してISOコンサルティング事業に従事してきました。

アドバイスだけでなく、作業サポートまでを行う現在のサービスが生まれたのは、「ISOを運用しているが、社内のリソースも少なく手続きも面倒なので、作業を含めて依頼できないか？」 とご相談いただいたことがきっかけです。

当社のサービスは「丸投げ」と勘違いされがちですが、本質は「お客様がすべき意思決定」「プロに任せた方が良い作業」を分け、負担を減らすことにあります。 例えば家を建てる時、「こんな家に住みたい」という希望は伝えるけれど、自分で釘は打たないですよね。 認証取得についても同じだと考えています。 変化を恐れない姿勢を貫き、幅広いニーズにお応えし、 お客様のご要望を、ISO・Pマークのプロとして叶えるため、今後も励んでまいります。

株式会社スリーエーコンサルティング 代表取締役社長 ⽵嶋 寛人