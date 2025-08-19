女性目線で始まった防災フェスティバルが団体30周年事業として規模を拡大し防災フェスティバル2026開催決定と出展募集を開始

一般社団法人九州女性起業家のびんびん会

一般社団法人九州女性起業家のびんびん会(https://www.binbinkai.or.jp)は、地域の実践と産学官連携で「備えを日常に」変える体験型イベント「防災フェスティバル2026」を福岡国際センター(https://www.marinemesse.or.jp/kokusai/)で開催します。

あわせて本日、公式サイトを公開し、企業・自治体・NPO・教育機関・学生・フードトラック（キッチンカー）等の出展募集を開始しました。一次募集は2025年8月18日から2025年9月30日まで。来場者が楽しみながら学べるプログラムと、事業・技術・人材が交わる出会いの場を提供します。

出展フォーム

出展応募(https://smoothcontact.jp/front/output/drkr8b1101chf6453f4qwbz5rcpbtk97)

防災フェスティバル2026オフィシャルキャラクター『JOJO丸』イベント主旨

東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨などの大規模災害を教訓に、私たちは防災・減災への意識を一人ひとりが高めることが社会全体の【再生する力】につながると考えています。特に、社会的に支援が届きにくい立場にある方々に寄り添い、共に未来を考えることを基本理念とし、「あいさつ声掛けから始まる地域づくり」の実現を目指しています。

本イベントでは、防災に関する専門的な知識だけでなく、"自助"の意識を持ち、いざという時に「自分自身や身近な人に手を差し伸べられる力」を育むことを目的とし日常からの備え・判断・行動につながる体験型の学びの場を創出いたします。

イベントコンセプト「みんなで助助助」

自ら助かる（自助）：個人が備える力

助け合う（共助） ：地域や家族、仲間との連携

助ける（公助） ：行政や公的機関の災害支援

過去屋外での実施画像

イベント概要

春日公園実施地元団体のパフォーマンス協賛・後援自衛隊・警察・消防の車両見学・体験

開催概要名称：防災フェスティバル2026（BOSAI FESTIVAL 2026）

日時：2026年5月2日（土）10:00～17:00（予定）

会場：福岡国際センター[〒812-0021 福岡県福岡市博多区築港本町2-2]

料金：入場無料（一部ワークショップは事前予約あり）

期待来場者数：10,000人（見込み）

主催：一般社団法人九州女性起業家のびんびん会

後援：＜調整中＞

協賛：＜協賛社（調整中）＞

公式サイト：防災フェスティバル2026公式ホームページ＊近日中公開

公式SNS：（調整中）

公式サイト公開のお知らせ

本日は出展フォーム(https://smoothcontact.jp/front/output/drkr8b1101chf6453f4qwbz5rcpbtk97)を公開。近日中に公開予定の公式ホームページでは、来場者向けの基本情報に加え出展要項やステージ・ワークショップの応募フォーム・ボランティア募集・メディア向け素材ダウンロード（ロゴ、写真、過去実績）FAQなどを順次更新予定です。

アクセシビリティ対応とスマートフォン最適化により、当日の回遊性と情報取得のしやすさを重視しています。

サイト内では「家庭でできる備えチェックリスト」「災害時の食の工夫」「子ども向け防災ゲーム」

「ペットとの被災地での過ごし方」コンテンツを提供し、来場前からの学びを促進します。

出展企業募集のご案内（一次募集）

福岡国際センター＊写真引用福岡国際センター内＊写真引用

出展は防災に関連する企業及び個人事業主を対象としております。

参考対象カテゴリは、防災用品・備蓄・非常食、減災テクノロジー（IoT／AI／衛星・通信／電源・エネルギー）建築・住まい（耐震・減災リフォーム）・保険・BCP・ヘルスケア・自治体・NPOの取組紹介、スタートアップ、学生プロジェクト、そしてフードトラック「BOSAI FOOD PARK」です。

ブース区画は3m×3mの屋内ベース、屋外のフードトラックエリアは、電源・給排水・火気・保健所対応などの実務はFOODTRUCK9がサポートします。

一次募集期間は2025年8月19日～2025年10月10日、早期申込特典として出展料金の割引、公式サイト特集、ステージ枠優先等を用意しています。申込は公式サイトの「出展募集」ページからお願いします。

企画ハイライト（予定）

BOSAI FOODPARK

フードトラックによる非常食アレンジ、ローリングストック提案、災害時の衛生・火気・導線のデモを実施。来場導線の核として会場全体の体験価値を高めます。

リアル×デジタルの減災体験

停電・断水シミュレーション、ポータブル電源・ソーラーの比較体験、通信途絶時の情報取得術、避難所運営ゲームを展開。

共創ステージ

自治体・企業・NPO・学生の成果発表、スタートアップピッチ、学校向け授業連携、ワークショップ（親子向け／事業継続）を実施。

学生チャレンジ

学生チームの実践展示・社会実装の伴走、審査と表彰で次世代の担い手を可視化。

地域連携

自衛隊・警察・消防・医療・町内会・商店会との連動企画、防災ツーリズムや防災ウォークの試行。

安全・サステナビリティ方針

会場設計では混雑緩和、避難導線の確保、火気・電気・食品衛生の遵守を徹底します。

フードトラックは事前に消防・保健所の指導に沿って運用し、食品衛生管理計画と緊急対応手順を公開します。

資材はリユース・リサイクルを優先し、サイン類は再利用設計とします。CO2排出は見積算出→削減→残余オフセットの方針で取り組み、実績を事後にレポートします。

代表コメント

「防災は、知っているだけでは行動につながりません。私たちは"おいしい""楽しい""役に立つ"を同時に体験できる場づくりで、企業・地域・学生の力を結び、日常の備えを当たり前にします。」

今後のスケジュール（予定）

出展一次募集：2025年8月1日～2025年10月10日採択通知・請求：一時締切後随時出展者説明会：2025年10月16日(木)午前の部10時・午後の部15時＊約1時間程度二次募集（空きがある場合）: 2025年10月17日以降プログラム発表：2025年12月予定開催当日：2026年5月2日事後レポート公開：2026年5月末主催概要・お問い合わせ団体名：一般社団法人九州女性起業家のびんびん会実行委員長：坂本恵美子・松尾新吾所在地：〒812-0014 福岡市博多区比恵町7-27-209メール：info@bo-sai.com{防災フェスティバル実行委員会}電話：092-292-7341担当：河村勝枝

メディア向け注記

写真・ロゴ・キービジュアルはプレスキットからダウンロード可能です。取材申込、事前特集、出展企業紹介のご相談は広報窓口までご連絡ください。