エンジニアが新しいキャリアを切り拓く――スキルログ、プロジェクト受注と転職先検索機能を提供開始

株式会社Fabulous（本社：京都市、代表取締役：岡本優）が運営するエンジニア向けキャリア支援サービス「スキルログ(https://skilllog.jp/)」は、2025年8月より新機能を提供開始しました。これにより、エンジニアはスキルシートを登録するだけで、企業からプロジェクトオファーや求人情報を受け取れるほか、自ら検索して応募することも可能になりました。

手軽に、そして魅力的に。あなたのスキルがしっかり伝わる！

これまで多くのエンジニアは、プロジェクトや求人を探す際に「応募書類の準備」や「複数サイトでの検索」に多くの時間を費やしてきました。しかし、スキルや実績を十分に可視化できず、希望条件に合ったプロジェクトや求人に出会えないケースも少なくありません。

スキルログは、こうした課題を解決するために「スキルシートのオンライン作成機能」を提供してきました。そして今回、さらに一歩進んでエージェント経由のプロジェクト/求人紹介およびプロジェクト/転職先の検索・応募機能を追加し、エンジニアのキャリア選択をよりスムーズにします。

新機能の概要

１．プロジェクト/転職先オファー機能

- スキルシート登録後、スキルシートを公開設定にすると、エージェント経由でオファーが届きます。- プロジェクト/転職先探しの手間を省き、効率的に新しいプロジェクト/求人と出会えます。受付中にしておくと、企業にスキルシートが公開されます

2.プロジェクト/転職先検索・応募機能

- スキルログ上でプロジェクトや求人情報を検索可能。- スキルシートと連携することで、応募時に書類を改めて作成する手間を削減。- 自分に合った転職先を効率的に見つけられます。募集中のプロジェクト/転職先が一覧で表示

3.従来機能との連携

利用フロー

- スキルシートはPC・スマートフォンから簡単に作成可能。- PDF出力にも対応しており、外部での利用にも活用できます。- スキルログに登録し、スキルシートを作成- 公開設定でオファーを受け取る or 求人検索から応募- 担当者とコンタクトしてプロジェクト参画／転職活動スタートこんな方におすすめ

・今よりもっと、自分の強みやスキルを活かして働きたい方

→ 新しい技術や挑戦をアピールして、自分だけのキャリアを切り拓きたい方

・スキルや実績を整理し、「自分らしさ」をしっかり伝えたい方

→ 転職やフリーランス案件の応募時に、自信をもって自分をアピールしたい方

・転職やプロジェクト探しを、もっと効率的＆戦略的に進めたい方

→ 複数のスキルや経歴を一元管理し、希望条件に合った仕事探しをしたい方

・日々成長する自分を、いつでもアップデートしたい方

→ スキルシートを常に最新に保ち、新しい出会いやチャンスを手に入れたい方

サービス概要

サービス名：スキルログ

提供開始日：2025年3月1日、新機能は8月追加

URL：https://skilllog.jp/

主な機能：スキルシート作成

料金体系：個人での登録は無料

会社概要

会社名：株式会社Fabulous

所在地：京都府京都市下京区松原通烏丸西入ル玉津島町294

代表者：岡本優

設立：2017年7月2日

事業内容：人材サービス事業／キャリア支援・プラットフォーム開発／IT・Webサービス事業

コーポレートサイト：https://fbls.co.jp/

お問い合わせ先

Email：info@fbls.co.jp