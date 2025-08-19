株式会社Brighten Fashionと株式会社Landauによる業務提携に関する覚書締結のお知らせ

株式会社 BRIGHTEN FASHION

ファッション業界は今、クリエイティブの魅力だけでは競争優位を保てない時代に直面しています。消費者の購買行動はデジタルを起点に急速に多様化し、トレンドのライフサイクルは短縮、サプライチェーンは複雑化の一途を辿っています。この変化をビジネスチャンスへと転換するには、デザイン・製造・販売のすべてにデジタルを融合させ、顧客体験と業務プロセスを同時に進化させる“DXドリブン”な変革が不可欠です。

この先駆的な変革に挑むため、株式会社Brighten Fashion（本社：東京都港区、代表取締役：佐々木貞夫、以下「BF」）は、生成AIとディープラーニング（深層学習）を駆使し、顧客体験と業務プロセス変革を支援するAI/DLベースのDXスタートアップ、株式会社Landau（本社：東京都港区、代表取締役CEO：古川雅博、以下「Landau」）と2025年7月、業務提携に関する覚書を締結しました。両社は、アパレルの創造性と最先端デジタル技術を融合させ、次世代ファッション体験の創出と業界の業務革新を実現していきます。

【覚書の概要】

1．目的

BFおよびLandauは、ファッション領域における革新的な取り組みを通じて、以下の3点を重点領域として協業を進めてまいります。

2．業務提携の検討領域

次世代のファッション顧客体験構築

ブランド体験を強化するデジタル施策や新たな顧客接点の創出業務の抜本的改革

商品企画から販売までの業務プロセスの効率化と高度化新技術の開発と実装

生成AI・データ解析などを活用した技術・ツールの共同開発

両社はこれらの領域を軸に、実行可能性や意義を協議しながら段階的に連携を深めます。

【背景と展望】

近年、ファッション業界では顧客価値の再定義やデジタルシフトの加速が進む一方、サプライチェーンや業務オペレーションは複雑化しています。BFはアパレル領域でのクリエイティブとブランド構築の知見を、LandauはAI/DLによるデータ利活用と業務変革ノウハウを提供し、両社の強みを融合することで業界の次世代像を形づくります。

株式会社Brighten Fashion

所在地：東京都港区南青山5丁目7－17 小原流会館ビル7階

代表者：代表取締役 佐々木貞夫

事業内容：アパレル製品の企画・開発・販売（Brighten Japanグループ）

お問合せ先：info@brtnf.com

株式会社Landau

所在地：東京都港区芝5丁目32番12号 シャーメゾンステージ田町3F

代表者：代表取締役CEO 古川雅博

事業内容：顧客体験・業務プロセス変革支援、ML・生成AIサービス開発

お問合せ先：corp_landau@landau.co.jp

※本リリースは、本覚書の締結に関するご報告であり、将来の具体的施策の実施を確約するものではありません。今後の協議を通じて、段階的に連携施策を具体化してまいります。