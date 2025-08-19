フクヤキャラ福くじ「おでかけ子ザメ ゆめからサメないで…」8月30日（土）より展開開始

株式会社フクヤ（本社：東京都中央区 代表取締役社長：齋藤潤一　以下当社）は、キャラ福くじ「おでかけ子ザメ ゆめからサメないで…」の限定アイテムが当たるはずれなしの店頭くじを各種ホビーショップ・書店等にて2025年8月30日（土）より順次展開いたします。



くじは5等級に加え、最後のくじを引いたお客様が必ずもらえるラスト福賞で構成されています。「ゆめからサメないで…」をテーマにした可愛いキャラ福くじ限定描き下ろしイラスト等を使用した限定デザインです。店舗から無くなり次第終了となります。




・フクヤキャラ福くじ「おでかけ子ザメ ゆめからサメないで…」ラインナップ






【A賞】<全1種>：「BIGぬいぐるみ」　×　2本

まどろみタイムが可愛い子ザメちゃんの描き下ろしを立体化！


約30cmのBIGサイズです










【B賞】<全4種>：「マスコットぬいぐるみ」　×　12本

4種の描き下ろしを再現したマスコットぬいぐるみ！


一緒にいろんなところへおでかけしてくださいね💗




【C賞】<全4種>：「ダイカットポーチ」　×　16本

子ザメちゃんとうさめちゃんのダイカットポーチ


小物を入れていつでも一緒に持ち歩いてくださいね🌟






【D賞】<全8種>：「ブランケット風ハンドタオル」　×　24本

描き下ろしイラスト等をふんだんに使用したハンドタオル！


おやすみタイムにぴったりなブランケット風のデザインで並べて飾っても可愛い全8種です♪




【E賞】<全8種>：「アクリルキーホルダー」　×　24本

子ザメちゃんたちのイラストが可愛いボールチェーン付きのアクリルキーホルダー


8種のランダムになっているので、何が入っているかは袋をあけてからのお楽しみ！






【ラスト福賞】＜全1種＞：「ぬいぐるみリュック」　×　1本

最後のくじを引いた人が必ずもらえるラスト福賞にはぬいぐるみリュック！


ベビー子ザメちゃんを抱っこしている気分を味わえる可愛いアイテム💗




・フクヤキャラ福くじ「おでかけ子ザメ ゆめからサメないで…」概要



商品名　　　　：　フクヤキャラ福くじ「おでかけ子ザメ ゆめからサメないで…」


発売日　　　　：　2025年8月30日（土）より順次発売予定


　　　　　　　　　※店舗により発売時期は異なります


価格　　　　　：　1回　770円（税込）


展開場所　　　：　フクヤ公式ホームページよりご確認いただけます


　　　　　　　　　https://www.fancy-fukuya.co.jp/topics/202508odekakekozame_kuji_shop/


権利表記　　　：　(C)ペンギンボックス・KADOKAWA／おでかけ子ザメ




・フクヤキャラ福くじ「おでかけ子ザメ ゆめからサメないで…」アンケートキャンペーン



くじを購入し、くじ券のQRコードからアンケートに答えて下さった方の中から抽選で5名様に「A賞BIGぬいぐるみ」が当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします！


応募期間：2025年8月30日（土）~2025年9月30日（火）


※FUKUYA ONLINEへの会員登録（無料）が必要です


※キャンペーンの締め切りには期日があります


※ご当選者様につきましては10月末以降にメールアドレス宛にご連絡させていただきます。





『フクヤキャラ福くじ』 は、株式会社フクヤが企画製造販売する店頭で購入できるくじです。
公式サイト：https://www.fancy-fukuya.co.jp/topics/c/cat05/


公式 X　　：https://x.com/fukuya_kuji



※画像はイメージです。


※展開日や展開内容は予告無く変更させていただくことがございます。