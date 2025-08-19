【ウォーターサーバー10選】おいしい水が飲めるコスパ最高のおすすめサービスを発表します（MONOQLO2025年10月号）

株式会社晋遊舎「絶対に損したくない」から徹底調査！ ウォーターサーバーのおすすめランキング

家でいつでもおいしいお水が飲めるウォーターサーバー。ネットやテレビで広告はよく見るけど、どんなサービスか、イマイチわかりづらいのも事実。そこで今回、ウォーターサーバー12製品を比較。PR TIMESではその中から10製品を発表します。

評価項目はこちら▼

- 水のおいしさ：5点満点- サーバーの使い勝手：5点満点- サービスのわかりやすさ・料金：5点満点

※掲載月額は検証で使用した水やサーバーなどに準拠するもので、必ずしも最安値を表すものではありません。

※【サービスのわかりやすさ・料金】に最も重きを置いて評価しています。

2025年夏版：選んで損なしの「ウォーターサーバー」TOP10クセがなくゴクゴク飲める！ 水も価格も高評価【ベストバイ・1位】A+評価：Beautiful Life アクアセレクト

月額：3348円～

水の代金のほかは0円。サーバーのレンタル料もサポート料も一切かかりません。このプランの明確さに加えて、水代も比較的安価で、結果、月額では今回の中で最安となりました。肝心の水のおいしさでも文句ナシの満点評価を獲得し、総合で見事ベストバイを獲得しました。ウォーターサーバーのある暮らしの第一歩に、まず試してみては。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/363_1_5ce3158ba480d623553a70e7bb0acded.jpg?v=202508200526 ]自由度の高さはベストバイ以上！ 水のウマさも優秀【2位】A評価：MBB 富士おいしい水

月額：3381円～

水代の高い地域でも毎月の料金は4000円以下とリーズナブル。ノルマがなく、手数料不要で何度でも配送を休止できる点や、解約時にはサーバーの返送料以外にお金がかからない点など、自由度の高さも魅力です！ 水の味は、ミネラル由来の甘みがよく感じられ、特に後味に甘さが残る味わいです。飲みにくさは感じられず、総合で満点評価に迫る好成績を収めました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/363_2_3d16250d63ccd3ee8adebe5de2eba539.jpg?v=202508200526 ]

全項目で高評価を獲得！ 大きな欠点がないダスキン【3位】A評価：ダスキン 天然水 森のひとしずく

月額：3908円～

水は、硬度が比較的高く、ミネラル感は強めですが、えぐみや苦みのないバランスの取れた味です。後味にもミネラルの余韻が感じられ、飲みごたえ十分！ 定期配送ですが、配送休止手数料がかからないので、ノルマは実質なしです。サーバーは多機能かつ操作がわかりやすく、使い勝手も高評価を得ました。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/363_3_a346b57491a585a41bf8db1d55fb59ce.jpg?v=202508200526 ]

サーバーレンタル料はかかるもののノルマがないから続けやすい！【同率4位】A評価：岩谷産業 富士の湧水

月額：4298円～

水はミネラル感が控えめな分、万人受けする味わいで、特に今の季節、冷水をゴクゴク飲むのに最適です。毎月のサーバー代はかかりますが、ノルマはなく休止手数料も不要。無理せず自分のペースで続けられるのは大きな魅力です。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/363_4_c52f158d347e769d088bd10105786295.jpg?v=202508200526 ]

毎月の費用は水代だけ！ 天然水以外の水も選べます【同率4位】A評価：オーケンウォーター オーケンウォーター

月額：3950円～

水の硬度は50mg/リットルとやや高めで、ミネラル感も比較的強い印象。特に後味にはカルシウムが強く感じられました。それでも苦味やえぐみはほとんどなく、口当たりはとても柔らか。ボトルの設置位置が下側にあるので交換がラクです。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/363_5_7836d1606885d4d21ea84d5c8e813e0a.jpg?v=202508200526 ]

解約金が安いのは好印象！ 水と性能は申し分ナシ【6位】A評価：マーキュロップ マーキュロップ

月額：4880円～

水は甘さがほんのりと立ち上がってくる印象で、えぐみや苦みの少ないライトな飲み口は飲みやすいと好評でした。サーバーは周囲が暗くなると自動で消費電力を抑える「スリープモード」や、再加熱して水温をさらに上げる「ホットブースト」など、便利な機能が充実。ボトルの設置場所が本体下側で交換がラクなのもポイントです。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/363_6_1007ba02d9ebdbe0406f4064be918e1d.jpg?v=202508200526 ]

水代だけの安心感、サーバーの使い勝手が評価されました【同率7位】コスモライフ コスモウォーター

月額：4104円～

サーバーは3段階の温度調節やUSBポート搭載など便利機能が多数。ボトルの交換がしやすいのもグッドです。停電時でも使える非常用電源ユニットも付属しています。水はミネラル由来の苦みやえぐみはほとんどなく、サラッとした口当たりです。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/363_7_a242d78e92fbd5c49455f270e2a82220.jpg?v=202508200526 ]

任意加入の「安心プラン」なら万一の時も手厚く補償されます【同率7位】サイサン ウォーターワン

月額：3780円～

最寄りの採水地の水なら送料は無料のため、月にかかるのは水代だけです。任意加入の「安心プラン」は、サーバー破損・故障時の無償交換（年1回）などが受けられます。水は全体的に調和の取れた味わいで、口当たりの軽い飲み口が魅力です。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/363_8_f3cbc0090511e029a9b3e044aa9909a6.jpg?v=202508200526 ]

実質ノルマなしで自由度は高め 水のおいしさでも健闘！【同率7位】エフィールウォーター 知床らうす海洋深層水

月額：4288円～

富士山麓の天然水をろ過したRO水に、知床羅臼の海洋深層水に含まれる天然のミネラル分を添加。プロも「天然水に近い感覚で飲めます。RO水ベースと考えれば、優秀な味」と評価していました。サーバーも多機能で、毎日決まった時間帯にエコモードになるよう設定できる「リピートモード」も便利です。

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/363_9_d73b872999389051350ba14779fb7cbe.jpg?v=202508200526 ]

サーバーが機能豊富で使いやすい！【10位】富士観光開発 ふじざくら命水

月額：4012円～

ノルマはありますが、休止1回なら無料。水代だけで3カ月お試しできるキャンペーンも実施しています。サーバーは高機能で使い勝手は◎です。水温調節やエコモード、クリーン機能などが揃っています。

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/363_10_79ab242d5a7bba67c229dea7331c6ce3.jpg?v=202508200526 ]

