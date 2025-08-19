無原唱レコード「松永依織 」の新曲『ぐうたらいふ』のMVを公開。音源配信もスタート！

株式会社Brave group[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KQXh-G1MER8 ]

株式会社RIOT MUSIC（本社：東京都港区、代表取締役：舩橋 純、読み：ライオットミュージック、以下「RIOT MUSIC」）が運営するVSingerレーベル「無原唱レコード」は、バーチャルアーティスト「松永依織」の新曲『ぐうたらいふ』のMV公開と音楽配信を開始いたしました。

■『ぐうたらいふ』概要

本楽曲は、人気TVアニメの劇中歌を手がけ話題を呼んだカイザー恵理菜氏が作詞を担当し、数々の有名アーティストへの楽曲提供で知られる福島章嗣氏が作曲・編曲を担当しました。「マイペースに前向きに夢へ進もう」というメッセージを込め、魂を揺さぶるロック系バーチャルアーティスト「松永依織」のキュートな魅力を存分に引き出した楽曲です。

MVは、再生回数100万回超のアニメーション作品や、数多くのボカロP作品を手掛けてきた映像作家みの氏が担当しました。スタイリッシュにリフレインする中毒性の高いドット絵調のアニメーションにもご注目ください。

タイトル：『ぐうたらいふ』

作詞：カイザー恵理菜

作曲・編曲：福島章嗣

Programming & All Instruments：福島章嗣（agehasprings Party）

Mixing Engineer：石 光孝（Mixer's Lab）

Recording Studio：Studioアステロイド

Sound Produce, Recording Engineer：村山英世（RIOT MUSIC）

■松永依織（IORI MATSUNAGA）プロフィール

各種配信サービス一覧 :https://nex-tone.link/A00199504

VSingerレーベル「無原唱レコード」所属の魂を揺さぶるロック系バーチャルアーティスト「松永依織」。

2020年9月のデビュー以来、ファンのそばに寄り添い、支えとなれるような歌を届けたいという一心で歌い続ける。

YouTubeを中心に精力的な音楽活動を展開し、チャンネル登録者数は17万人、動画の総再生回数は6,000万回を超える。

2023年9月、1stアルバム『White Reflections』をリリース。2024年2月、Veats Shibuyaで初の生バンド編成での3度目のワンマンライブを開催。同年8月、タイ最大級の日本総合展示会「バンコク日本博2024」の公式企画へ参加。2025年5月、大阪・関西万博のイベントに出演。オンライン・オフラインを問わず国内外で活動の幅を拡大中。

・X：https://x.com/iori_m_RIOT/

・YouTube：https://www.youtube.com/@IORIMATSUNAGA/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@iori_m_riot/

【直近のイベント情報】

▼ 2025年9月17日(水)に2ndアルバム『Parallel Vision』を発売

約2年ぶりのオリジナルアルバムとなる今作は、人気TVアニメの主題歌・劇中歌を手がける内藤英雅氏やカイザー恵理菜氏、松原さらり氏など、新鋭気鋭の豪華クリエイター陣による新曲を含む、全11トラックを収録しました。中でも『さよならじゃなくて、また明日』は、松永依織が初めて作詞を手がけ、日頃から応援してくれるファンへの想いを飾らない言葉で綴っています。

また、『Awaken Now』や『Crazy Rock Girl』などの人気楽曲に加え、2023年6月リリースのRIOT MUSIC 2ndアルバム『Re:Volt』の収録曲『永遠の場所』を新たなアレンジで再録しました。現在、各種販売サイトにて予約受付中です。

Parallel Vision

アーティスト：松永依織

販売：2025年9月17日(水)

価格：3,850円（税込）

品番：RMI-17

アルバム販売サイト一覧 :https://mugensho.lnk.to/ParallelVision

▼ 2025年9月22日(月)18時からオンラインサイン会を実施

リミスタにて2ndアルバム『Parallel Vision』をご購入いただいた方を対象に、松永依織によるオンラインサイン会を開催します。詳細はリミスタ購入ページからご確認ください。

※予定枚数に達し次第、販売を終了いたします。予めご了承ください。

※開催日時および内容は、状況により予告なく変更となる場合がございます。

※本件に関するお問い合わせは、リミスタ（https://limista.jp/inquiry）までお願いいたします。

リミスタ購入ページ :https://limista.jp/projects/6301?id=6301

▼ 2025年9月27日(土)に『松永依織 5th Anniversary Live “Diversity”』を開催

活動5周年を記念した本公演では、2ndアルバム『Parallel Vision』をテーマに、新曲をはじめ、ライブでお馴染みの人気曲も多数披露する予定です。現在、現地および配信チケットを販売中です。

松永依織 5th Anniversary Live “Diversity”

日程：2025年9月27日(土)

時間：［1部］開場 13:30 / 開演 14:30

［2部］開場 17:30 / 開演 18:30

会場：横浜みなとみらいブロンテ

（https://www.bronth.live/）

主催：RIOT MUSIC / 無原唱レコード

プレイガイド：ZAIKO

■VSingerレーベル「無原唱レコード」とは

チケット購入ページ :https://riotmusic-live.zaiko.io/e/diversity

「無数」に広がる、

バーチャルミュージックの「原点」となる

「無数」の可能性を持ったアーティストの「原石」達の歌が折り合わさって「唱」となる。

それが「無原唱レコード」です。

現在、「松永依織」「朝倉杏子」「皇 美緒奈」「伊月知世」「白河しらせ」「蜜乃木ジル」「時庭らんぜ」「ミナミイズミ」「朱名」「メーメントヴァニタス」の10名が所属し、配信活動と音楽活動を中心に活動しています。

・HP：https://riot-music.com/mugensho-record/

・X：https://x.com/Mugensho_RM/

■音楽事務所「RIOT MUSIC」とは

RIOT MUSICは、VSingerレーベル「無原唱レコード」、次元を繋ぐ新しい音楽レーベル「汽元象レコード」、VTuberサポートプロジェクト「RIONECTION」と、音楽を中心に多岐にわたるプロジェクトを運営しています。「終わらない、創造と体験を」をミッションに、体験者の人生を変えてしまうような心を揺り動かすコンテンツの創造と体験を生み出すことを目指しています。

・RIOT MUSIC HP：https://riot-music.com/

・RIOT MUSIC 公式X：https://x.com/RIOTMUSIC_info/

・無原唱レコード HP：https://riot-music.com/mugensho-record/

・汽元象レコード HP：https://riot-music.com/kigensho-records/

・RIONECTION HP：https://riot-music.com/rionection/

・常設オーディションサイト：https://riot-music.com/virtualartistaudition/

■会社概要

株式会社RIOT MUSIC

・設立：2022年7月1日

・資本金：10,000,000円（資本準備金含む）

・代表取締役：舩橋 純

・取締役：久保 元気

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production（VTuber事業・アーティストプロデュース事業）

・公式サイト：https://riot-music.com/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：46.8億円（資本剰余金含む）

・代表取締役：野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution/Incubation

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company