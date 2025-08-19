広島県内市町とともに、地域課題・行政課題の解決に向けてチャレンジするスタートアップ企業等を全国から募集します！

広島県

広島県では、県内外のスタートアップ企業等と広島県内市町のマッチングを行い、両者の協業により地域課題・行政課題の解決を目指す取組として、「The Meet 広島オープンアクセラレーター Gov-Tech-Challenge 自治体×スタートアップ」を実施します。

本事業は、市町が持つデータや地域資源を活用して進めるデジタルソリューションの開発・実証を支援することで、スタートアップ企業等の広島への進出を促すとともに、行政や地域社会におけるデジタル技術の導入を目指します。

この度、スタートアップ企業との協業により解決したい地域課題等が決定し、県内外のスタートアップ企業の募集を開始することとなりましたので、お知らせいたします。

【事業概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/13653/table/627_1_25f4aa9d1b4897d113fd6b014ab39ebf.jpg?v=202508200526 ]

【今年度参加市町課題一覧（16市町、40件）】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/13653/table/627_2_72c7316decf569b555698fdf36492577.jpg?v=202508200526 ]