熊プロが意外なプロデュース能力を発揮!? 佐藤三兄弟の新しい魅力を引き出す！『つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!』8月23日（土）23:30～放送

紅しょうがが、毎回、ステキな男子ゲストを招いて、“宅飲み”スタイルで食べて飲んで笑ってトークする『つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～』（毎月第3・4土曜23:30～）。８月23日（土）の放送回では、先週からの引き続きで、アクロバットがSNSで話題の三つ子の佐藤綾人・颯人・嘉人の３名がゲストとして登場します。

熊プロがプロデュースする、佐藤三兄弟の新しい紹介フォーメーションはタテ型！

オープニングでは、颯人と嘉人から寄せられた「テレビとかに出演するときのキャッチーな挨拶を考えてほしい」という悩みに、紅しょうががアドバイス。現状のキャッチーな挨拶を活かしつつ、横並びではなくタテ並びでのフォーメーションに変えるとよいのではとアドバイスを行う熊元プロレスが、意外なプロデュース能力を発揮します。そのうち指導に熱が入り、最終的に「三つ子やったらできへんの!?」と熱血アドバイスとなる一幕も。

恒例の熊プロのおつまみコーナーでは、佐藤三兄弟が大好きだという「ラーメンと餃子」を一体化した「ラーメン餃子」を作ることに。

YouTubeで調べたら出て来たというこのレシピは、ラーメンと餃子のセットというわけではなく、１品でラーメンも餃子も味わえるという斬新なメニュー。餃子を包みながら、佐藤三兄弟が務めているタイの観光大使などの話から、稲田が「去年、ロケでタイに行ったけど、現地で食べるタイ料理のほうが（日本のものより）絶対に美味しい」など、タイトークに花が咲きます。出来上がったラーメン餃子は、佐藤三兄弟から「めちゃくちゃウマい！」「皮モチモチ」「無限に食べちゃいそう」など絶賛の嵐となりましたが、どんな料理だったかは番組でチェックしてみてください！

新企画「男子～吐き出してしまいや～」で紅しょうがの２人が吐き出したこととは？

続いて、酔った勢いで、日ごろのイライラや不満を吐き出すという新企画『男子～吐き出してしまいや～』をすることに。この場だけでの無礼講的なノリで、言いたいことを言ってみようということで、まずは熊プロがお手本を見せることに。「この令和になってどうにかできへんか！」と怒り心頭ぶりを見せた熊プロの吐き出しはどんな内容だったのでしょうか？ そして、熊プロ曰く「稲田さんは溜まっていることいっぱいあると思いますので」という、イライラを語らせたら右にでるものがいないと稲田の吐き出しは一体どんな内容なのか、キレがありすぎる吐き出しをお見逃しなく！

颯人曰く「普段の三兄弟以外の部分を引き出していただいた」と語った、佐藤三兄弟出演の『つまみは紅しょうが』は、８月23日（土）23:30より放送。なお、第1・第2・第5土曜23:30からは、これまでの放送回で人気があったものを再放送することになっているので、そちらもお楽しみに。

【番組情報】 つまみは紅しょうが 男子～!宅飲みするからウチ来ぃや～!

放送局：BSよしもと (BS265ch)

放送日時：8月23日（土）23:30～24:00 出演者：熊元プロレス・稲田美紀（紅しょうが）

ゲスト：佐藤綾人・颯人・嘉人

視聴方法： 【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】 https://video.bsy.co.jp/（無料配信）

HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000020984