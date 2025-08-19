「魚べい」「元気寿司」を手がける Genki Global Dining Concepts 、コーポレートサイトを WOVN.io で4言語に対応

Wovn Technologies株式会社

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）が提供する Web サイト多言語化 AI ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』が、株式会社 Genki Global Dining Concepts（本社：東京都台東区、代表取締役 社長執行役員 藤尾 益造）のコーポレートサイトに導入され、日本語に加え4言語（英語、韓国語、簡体字、繁体字）での公開が開始されました。海外ステークホルダーに対して多言語で企業情報を届けることで、Genki Global Dining Concepts のグローバル展開をさらに加速させていきます。

■多様な海外ステークホルダーにも言語の壁無く情報を届けたい

Genki Global Dining Concepts は、1992年に初めて海外進出を果たし、日本の回転寿司業界では初めて米国・ハワイに出店しました。以降、特にグローバル市場を強みに事業を展開してきました。現在では日本で190店舗以上、アメリカやアジアを中心に海外で240店舗以上展開し、日本国内だけではなく世界中のお客様に親しまれています。

同社のコーポレートサイトには、海外投資家や海外でのフランチャイズ事業のパートナー、訪日外国人など、さまざまな海外ステークホルダーも訪れます。海外のビジネス関係者に対しては企業の基本情報や事業戦略を正確に伝えることが重要です。また、訪日外国人に対しては、海外でも親しまれているブランドを展開している企業であることを知ってもらうことで、本場である日本国内の各店舗への来店が期待されます。

海外ステークホルダーに対し、正確かつ利便性の高い形で情報を届けるためにはコーポレートサイトの多言語化は不可欠でした。これまで、翻訳 API を活用した多言語化の仕組みの構築や、日本語サイトとは別に多言語サイトを構築・運用することも検討しましたが、いずれも運用の手間やコストが大きく、一部のコンテンツに絞って英語ページを制作するに留まっていました。

そのような中、コーポレートサイトのリニューアルに合わせ、限られた運用リソースで効率的にサイト全体の多言語化を実現するために、WOVN.io を採用いただきました。

■工数を抑えて多言語化を実現する WOVN の強み

Genki Global Dining Concepts が WOVN.io を採用した主な理由は以下の4点です。

- 工数をかけずに高精度な翻訳を実現可能WOVN.io の AI 翻訳基盤『Maestro』は、生成 AI をはじめとした多様な翻訳方式・機能により、安心品質の翻訳を安定的に提供します。Genki Global Dining Concepts においても、翻訳チェック・修正の工数をかけることなく、多言語サイトの運用にかかる負担を大幅に抑えて多言語化を実現しています。- 国際特許技術により、サイト更新時も自動でリアルタイムに多言語化WOVN.io では、国際特許技術により、元言語のコンテンツが更新されるとそれを自動で検知・翻訳することが可能です。サイトの更新があっても作業を必要とせず、ほぼ自動でリアルタイムな多言語対応が可能となりました。- 誰でも使いやすい直感的な UI で、非エンジニアでも安心WOVN.io の管理画面は、エンジニア以外の担当者でも直感的に使えるよう設計されており、翻訳の確認や公開設定もスムーズに行えます。特に「ライブエディター」機能で実際の画面を見ながら簡単に翻訳の確認と調整ができる点は高く評価いただきました。- 導入から運用まで支える充実のサポート体制WOVN は、ご提案から導入時、導入後の運用サポートまで、専任担当者による伴走型のサポートを行っています。Web サイトの多言語化に不慣れなご担当者様でも、安心して WOVN.io の導入と運用が可能です。

■導入サイトについて（ https://www.genki-gdc.co.jp/ ）

Genki Global Dining Concepts のコーポレートサイトに導入され、4言語（英語、韓国語、簡体字、繁体字）に対応しています。

■今後の展望

Genki Global Dining Concepts は、「私たちは、まごころ込めた一皿で、豊かで楽しい時間（ひととき）を提供し、世界中を“元気”にします」という企業理念のもと、今後も日本発の食文化を通じ、世界中の人々の豊かな生活に貢献していきます。また、効率的な多言語対応を進めながら、ブランドの価値を世界に向けて発信していきます。

WOVN は、今後も多言語化に必要な製品の開発と提供を継続し、企業のグローバル展開を支援してまいります。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AI で加速する。」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。

企業情報

会社名 ： Wovn Technologies株式会社

所在地 ： 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F

代表者 ： 代表取締役社長 林 鷹治

設立 ： 2014年3月

資本金 ： 53億6,701万円（資本準備金含む）※2021年9月1日現在

事業内容 ： Web サイト多言語化 AI ソリューション「WOVN.io」、

アプリ多言語化 AI ソリューション「WOVN.app」の開発・運営

会社 HP ： https://wovn.io/ja

本件に関するお問い合わせ

Wovn Technologies株式会社 広報担当

prtm@wovn.io

03-6434-0246