【9/2開催！スーパー業界向け】折り込みチラシからデジタルに…ワイズマートが切り拓く新たな集客施策

Googleビジネスプロフィール（旧・Googleマイビジネス）、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2025年9月2日（火）13時よりスーパー業界向けセミナー「折込チラシを辞めても売上は変わらなかった！？地域密着スーパー、ワイズマートが切り拓く新たな集客施策」をオンライン開催いたします。

折り込みチラシが販促の主流だった時代から、集客手法は大きな転換期を迎えています。

「折込チラシを出しても反響が薄い」

「効果測定ができない」

「印刷費や配布コストが年々重くなっている」

こうした課題に直面しているスーパーマーケット様も多いのではないでしょうか。

今回ご登壇いただくのは、千葉・東京エリアで地域密着型の店舗展開を行う「ワイズマート」様。

同社では、一部の店舗で、従来の折込チラシを思い切って廃止し、デジタルを活用した販促施策のみに移行しました。

本セミナーでは、その背景や社内での意思決定のプロセス、具体的な施策内容、さらに売上への影響や得られた成果について、実際のデータを交えて詳しくご紹介いただきます。

デジタル集客にご関心をお持ちのスーパーマーケット関係者の皆様はもちろん、「お客様をどう呼び込めばよいのか？」とお悩みの店舗運営者・販促ご担当の皆様にも、ぜひご参加いただきたい内容です。

＼こんな方におすすめ／

- 新規集客にお困りの食品スーパー経営・販促ご担当者様- 食品スーパーにおけるGoogleマップ活用の有用性について知りたいご担当者様- 折り込みチラシ削減の事例を知りたい食品スーパー経営・販促ご担当者様

＜開催概要＞

日 時：2025年9月2日（火）13:00~14:00

開催場所：オンライン（Zoom）開催

参加費用：無料

講演内容：折込チラシを辞めても売上は変わらなかった！？

地域密着スーパー、ワイズマートが切り拓く新たな集客施策

当日ご都合が悪く視聴できない方もぜひお申し込みください！

お申し込みいただいた方にはセミナー後、アーカイブ動画をご案内いたします。

株式会社ワイズマート

店舗サポート部 顧客販促グループ マネージャー

佐々木 政張 様

1999年に新卒で入社。

新店を含む8店舗を経験し 2019年7月に本部の店舗サポート部顧客販促グループにマネージャーとして異動、店舗の経験を活かしお客様の対応やお客様の声の収集・改善、またチラシ・イベント等の企画に携わっている。

株式会社カンリー

エンタープライズ・ミッドマーケットユニット ユニット長

神田 大成

早稲田大学理工学術院経営デザイン専攻卒業。 2017年電通入社。

「顧客獲得」を目的に、”どの媒体で、どういう情報をお客様に届けるべきか”を顧客心理、導線を徹底的に描いた上で様々な企業に支援を実施。 大企業からベンチャー企業まで、事業戦略、ブランディング、プロモーションプランニングなど幅広い業態のマーケティング戦略の設計を実施。

2021年カンリー入社。マーケティングチームの統括を担う。得意領域は”顧客起点”でのマーケティング戦略設計。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://go.can-ly.com/250902_canly?utm_source=250902_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimesカンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、 Googleビジネスプロフィール（旧・Googleマイビジネス）、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

