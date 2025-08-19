【新商品】じゃがりこ、LOTTEガム、オーバンド、マジックインキ…みんな知ってるあの商品が、まさかのサンダルに！？

株式会社ドウシシャ

　生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、個性あふれるコラボサンダルを全国のドン・キホーテ系列店舗(一部店舗除く)にて販売中です。




【開発の背景】「他では販売していないサンダル」をコンセプトに、様々なジャンルのサンダルを開発しました。飲料、お菓子、電車、文具などジャンルは多岐にわたります。



【商品概要】


名称 ：『バラエティサンダル』


サイズ展開: Mサイズ（25.0～26.0cm）Lサイズ（27.0～28.0cm）


メーカー希望小売価格：2,199円（税込）


販売店舗：全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗除く）にて販売中




商品名：特急寝台列車サンダル、特急電車サンダル





あけぼの・あさま・はつかり　JR東日本商品化許諾済　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はやぶさ　JR東日本商品化許諾済　JR東海承認済　JR西日本商品化許諾済　JR九州承認済　　　　　製造元　株式会社　アクロスインターナショナル


商品名：じゃがりこサンダル、かっぱえびせんサンダル




(C)Calbee

商品名：SPAM(R)BRANDサンダル





(C)️2025 Hormel Foods Corporation SPAM trademark is a property of Hormel Foods Corporation used under license by Lotuswing Co., Ltd.



商品名：LOTTEガムサンダル




(C)2025 LOTTE CO.,LTD. All rights reserved

商品名：オーバンドサンダル 　　　　　　　　商品名：フエキのりサンダル


オーバンド / 株式会社共和


(C)FUEKINORI KOGYO /　 EFFORT Produced by EFFOT CO.,LTD.

商品名：マジックインキサンダル





「マジック」「マジックインキ」は株式会社内田洋行の登録商標です。この商品は株式会社内田洋行、寺西化学工業株式会社の認定ライセンシー商品です。



商号　： 株式会社ドウシシャ


代表者： 代表取締役社長　野村 正幸


所在地： ＜大阪本社＞　　　　 〒542-8525　大阪市中央区東心斎橋1-5-5


　　　　 ＜東京本社＞　　　　 〒108-8573　東京都港区高輪2-21-46


　　　　 ＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011　東京都品川区東大井1-8-10


設立　： 1977年1月


資本金： 49億93百万円


URL　： https://www.doshisha.co.jp/



【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】


株式会社ドウシシャ　お客様相談室


Tel：0120-104-481　（平日　9：00～17：00）



※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。


※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。