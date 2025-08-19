【新商品】じゃがりこ、LOTTEガム、オーバンド、マジックインキ…みんな知ってるあの商品が、まさかのサンダルに！？
生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、個性あふれるコラボサンダルを全国のドン・キホーテ系列店舗(一部店舗除く)にて販売中です。
【開発の背景】「他では販売していないサンダル」をコンセプトに、様々なジャンルのサンダルを開発しました。飲料、お菓子、電車、文具などジャンルは多岐にわたります。
【商品概要】
名称 ：『バラエティサンダル』
サイズ展開: Mサイズ（25.0～26.0cm）Lサイズ（27.0～28.0cm）
メーカー希望小売価格：2,199円（税込）
販売店舗：全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗除く）にて販売中
商品名：特急寝台列車サンダル、特急電車サンダル
あけぼの・あさま・はつかり JR東日本商品化許諾済 はやぶさ JR東日本商品化許諾済 JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済 JR九州承認済 製造元 株式会社 アクロスインターナショナル
商品名：じゃがりこサンダル、かっぱえびせんサンダル
(C)Calbee
商品名：SPAM(R)BRANDサンダル
(C)️2025 Hormel Foods Corporation SPAM trademark is a property of Hormel Foods Corporation used under license by Lotuswing Co., Ltd.
商品名：LOTTEガムサンダル
(C)2025 LOTTE CO.,LTD. All rights reserved
商品名：オーバンドサンダル 商品名：フエキのりサンダル
オーバンド / 株式会社共和
(C)FUEKINORI KOGYO / EFFORT Produced by EFFOT CO.,LTD.
商品名：マジックインキサンダル
「マジック」「マジックインキ」は株式会社内田洋行の登録商標です。この商品は株式会社内田洋行、寺西化学工業株式会社の認定ライセンシー商品です。
商号 ： 株式会社ドウシシャ
代表者： 代表取締役社長 野村 正幸
所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5
＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46
＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10
設立 ： 1977年1月
資本金： 49億93百万円
URL ： https://www.doshisha.co.jp/
【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社ドウシシャ お客様相談室
Tel：0120-104-481 （平日 9：00～17：00）
※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。
※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。