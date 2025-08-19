＜Qoo10「帽子」販売数ランキング＞今夏は帽子が豊作！キャップやハンチングが人気

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）は、紫外線や熱中症対策だけでなく、おしゃれアイテムとしても人気の帽子がアクセントの夏コーデと、Qoo10の「帽子」の販売数TOP5*を発表いたします。

紫外線対策もおしゃれも同時進行！旬の帽子でコーデを格上げ

今夏は、各地で最高気温を更新するような日々が続いています。日傘やUVカット素材のアウターなどの紫外線対策アイテムが注目されていますが、帽子もまた、UVカットや遮熱・遮光素材のアイテムが続々と登場しています。カラーキャップやハンチング、つば広ハットなど、強い日差しを防ぎながらコーディネートのアクセントにもなるおしゃれな帽子が人気を集めています。

今回は、こなれ感をプラスする、帽子がアクセントの夏コーデをご紹介します。

ルシダC ロゴ キャップ（ショップ名：ULUK）

こなれ感のあるくすみピンクのナイロンキャップ。華奢なパールのネックレスが映えるクロップドチューブトップとナイロンパンツで夏を満喫。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1042218745

NASTY FANCY CLUB エンジェルドット ハンチング（ショップ名：INSEOUL）

ロゴとエンジェルグラフィックがポイント。グレー地のドット柄キャップと同系色のベアトップ＆ドット柄デニムでまとめた統一感のあるコーデ。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1164376796

つば広グラシアハット（ショップ名：帽子屋Loo＆c(ルーアンドシー)）

つば部分に遮光100%生地をサンド。後ろはボタンでまとめられる2way仕様。フェミニンなワンピースや、デニムにも合わせやすいハット。

URL：https://www.qoo10.jp/g/978099180

Qoo10「帽子」人気ランキング

直射日光から頭部を守る帽子ですが、つば広タイプやUVカット素材を使用したものも増え、レジャーシーンのような日傘を差しづらい場面での紫外線対策アイテムとしても重宝します。Qoo10での販売数ランキングの調査結果を発表いたします。

*データ抽出期間：2025年7月1日（火）～7月31日（木）

Qoo10（https://www.qoo10.jp/）サイト上、「帽子」カテゴリーの各販売個数に基づいたランキングです。

韓国ブランドのロゴキャップが人気！

今回のQoo10の調査では、紫外線対策と小顔見せが叶うボールキャップが上位に多数ランクインしました。シンプルながら、サイドのスタッズやユニークなロゴデザインが映える韓国ブランドのアイテムが人気です。また、UVカット素材の帽子も注目を集めています。

【1位】VARZAR stud ロゴ キャップ（ショップ名：VARZAR[公式]）

ブランドの顔ともいえる人気のボールキャップ。深めのクラウンと広いブリムで小顔効果も。生地とスタッドの多彩な組み合わせも魅力。

URL：https://www.qoo10.jp/g/968355243

【3位】コットン ベースボールキャップ（ショップ名：エクレボ Qoo10店）

表面は通気性がいいコットン、裏地は接触冷感のメッシュ素材で、快適な被り心地。手洗いOKなので、汗や汚れを気にせず使える！

URL：https://www.qoo10.jp/g/1029712338

【4位】 MUCENT Signature ロゴ キャップ（ショップ名：[公式] MUCENT）

フィット感のある深めのベースボールキャップ。後ろのアジャスターでサイズ調整が可能。豊富なカラバリも嬉しいポイント。

URL：https://www.qoo10.jp/g/1124263989

