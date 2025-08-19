『透明人間』リー・ワネル監督×ブラムハウスが再タッグ！ユニバーサルのクラシックモンスター映画『狼男』のリブート版！『ウルフマン』ブルーレイ＋ＤＶＤセット 10/22(水)発売決定！
詳細はこちら :
https://lnk.to/WolfMan
父が喰らうのは、家族の絆。
●『M3GAN／ミーガン』のブラムハウス × 『透明人間』リー・ワネル監督が再タッグ！
傑作クラシック『狼男』を現代に舞台を変え描いたホラースリラーが遂に日本上陸！
●本編音声解説や未公開シーンなど豪華特典収録！
監督・共同脚本リー・ワネルによる本編音声解説や、恐怖の変身シーン、アクションやホラーシーンの裏側など、30分以上の豪華特典映像収録！
●クリストファー・アボット、ジュリア・ガーナーら実力派俳優陣集結！
『Catch-22』でゴールデングローブ賞(R)にノミネートされたクリストファー・アボット（『哀れなるものたち』、『イット・カムズ・アット・ナイト』）やエミー賞(R)受賞者ジュリア・ガーナー（『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』、「オザークへようこそ」、「令嬢アンナの真実」）などの実力派が集結！
『ウルフマン』ブルーレイ＋ＤＶＤセット店舗別購入特典[表: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2313_1_380b9be9febc52df683f7119d949d797.jpg?v=202508200455 ]
特典はなくなり次第終了となります。
『ウルフマン』ブルーレイ＋ＤＶＤセット商品情報
【発売日】
2025年10月22日(水)
※レンタルDVD同日リリース
【価格】
5,390円(税込)
【特典】
■映像特典
◎新たな怪物の誕生
◎狼男のデザイン
◎実写が生み出す恐怖
◎音と視覚の悪夢
■音声特典
◎監督/共同脚本 リー・ワネルによる本編音声解説
『ウルフマン』作品情報
【キャスト（声の出演）】
ブレイク：クリストファー・アボット（高橋広樹）
シャーロット：ジュリア・ガーナー（甲斐田裕子）
ジンジャー：マチルダ・ファース（船戸ゆり絵）
デレク：ベネディクト・ハーディ（マルヤマタケシ）
グレイディ：サム・ジェーガー（斉藤次郎）
【スタッフ】
監督／脚本：リー・ワネル
脚本：コルベット・タック
製作：ジェイソン・ブラム
撮影：ステファン・ダスキオ、ルアイリ・オブライエン
美術：ルビー・マザーズ
【ストーリー】
サンフランシスコで妻と娘と共に暮らすブレイクは、ある日、失踪していた父の死亡通知を受け取り、遠く離れたオレゴン州郊外にある実家を相続する。キャリアウーマンである妻シャーロットとの結婚生活に綻びを感じていたが、休暇を取るよう説得し、幼い娘ジンジャーを連れて実家へと向かう。ところが夜中に実家の農場に向かう途中、謎の生物に襲われ、一家は辛うじて実家に逃げ込み、辺りをうろつく恐ろしい生物から身を潜める。だが夜が更けるにつれ、ブレイクに異変が起き、その姿は得体の知れない生き物に変わり始める。
※商品の仕様は変更となる可能性がございます。
発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
(C) 2025 Universal Studios. All Rights Reserved.