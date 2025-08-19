『透明人間』リー・ワネル監督×ブラムハウスが再タッグ！ユニバーサルのクラシックモンスター映画『狼男』のリブート版！『ウルフマン』ブルーレイ＋ＤＶＤセット 10/22(水)発売決定！

株式会社ハピネット

詳細はこちら :https://lnk.to/WolfMan父が喰らうのは、家族の絆。

●『M3GAN／ミーガン』のブラムハウス × 『透明人間』リー・ワネル監督が再タッグ！

傑作クラシック『狼男』を現代に舞台を変え描いたホラースリラーが遂に日本上陸！

●本編音声解説や未公開シーンなど豪華特典収録！

監督・共同脚本リー・ワネルによる本編音声解説や、恐怖の変身シーン、アクションやホラーシーンの裏側など、30分以上の豪華特典映像収録！

●クリストファー・アボット、ジュリア・ガーナーら実力派俳優陣集結！

『Catch-22』でゴールデングローブ賞(R)にノミネートされたクリストファー・アボット（『哀れなるものたち』、『イット・カムズ・アット・ナイト』）やエミー賞(R)受賞者ジュリア・ガーナー（『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』、「オザークへようこそ」、「令嬢アンナの真実」）などの実力派が集結！

『ウルフマン』ブルーレイ＋ＤＶＤセット店舗別購入特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2313_1_380b9be9febc52df683f7119d949d797.jpg?v=202508200455 ]

特典はなくなり次第終了となります。

『ウルフマン』ブルーレイ＋ＤＶＤセット商品情報

【発売日】

2025年10月22日(水)

※レンタルDVD同日リリース

【価格】

5,390円(税込)

【特典】

■映像特典

◎新たな怪物の誕生

◎狼男のデザイン

◎実写が生み出す恐怖

◎音と視覚の悪夢

■音声特典

◎監督/共同脚本 リー・ワネルによる本編音声解説

『ウルフマン』作品情報

【キャスト（声の出演）】

ブレイク：クリストファー・アボット（高橋広樹）

シャーロット：ジュリア・ガーナー（甲斐田裕子）

ジンジャー：マチルダ・ファース（船戸ゆり絵）

デレク：ベネディクト・ハーディ（マルヤマタケシ）

グレイディ：サム・ジェーガー（斉藤次郎）

【スタッフ】

監督／脚本：リー・ワネル

脚本：コルベット・タック

製作：ジェイソン・ブラム

撮影：ステファン・ダスキオ、ルアイリ・オブライエン

美術：ルビー・マザーズ

【ストーリー】

サンフランシスコで妻と娘と共に暮らすブレイクは、ある日、失踪していた父の死亡通知を受け取り、遠く離れたオレゴン州郊外にある実家を相続する。キャリアウーマンである妻シャーロットとの結婚生活に綻びを感じていたが、休暇を取るよう説得し、幼い娘ジンジャーを連れて実家へと向かう。ところが夜中に実家の農場に向かう途中、謎の生物に襲われ、一家は辛うじて実家に逃げ込み、辺りをうろつく恐ろしい生物から身を潜める。だが夜が更けるにつれ、ブレイクに異変が起き、その姿は得体の知れない生き物に変わり始める。

※商品の仕様は変更となる可能性がございます。

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2025 Universal Studios. All Rights Reserved.