従業員総活躍サービスHumap【第4回バックオフィスDXPO東京’25夏】に出展します

株式会社アスマーク

株式会社アスマーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：町田 正一）の従業員総活躍サービスHumapは、2025年8月19日(火)～8月20日(水)に東京ビッグサイトで開催される【第4回バックオフィスDXPO東京’25夏】に出展します。

本イベント出展ブース

Humapのブース【 西1ホール 小間番号：4-8 】では、在席管理ツール「せきなび」や ハラスメント＆コンプラ調査「CHeck」のアンケート画面などを実際にご覧いただけるデモ機をご用意してお待ちしております。

来場者特典 ～各サービス無料トライアルご提供～

- 在席管理ツール「せきなび」- ハラスメント防止「CHeck」- ES調査「ASQ」- サンクスカード「Smileボーナス」

開催概要

名称：第4回 バックオフィスDXPO 東京’25夏

https://dxpo.jp/real/box/tokyo/

会期：

2025年8月19日（火）9:30～18:00

2025年8月20日（水）9:30～16:00

会場：東京ビッグサイト 西1・2ホール

主催：ブティックス株式会社

『第4回バックオフィスDXPO東京’25夏』は、管理部門の業務効率化とDX推進を目的とした、日本最大級の商談特化型展示会です。「経営支援・DX推進展」「働き方改革・健康経営展」「人事・労務システム展」「採用・研修ソリューション展」など、管理部門向けの8つの専門展を同時開催し、企業の多様な課題に対応するソリューションが一堂に集結します。会場では出展製品のデモ体験や直接商談が可能で、複数のソリューションを効率的に比較・検討できます。

当社サービスについて

アスマークの従業員総活躍サービス「Humap（ヒューマップ） 」

https://humap.asmarq.co.jp/

在席管理＆フリーアドレス管理ツール、サンクスカード、ES調査、ハラスメント対策、パルスサーベイ、人材派遣など、幅広いソリューションで貴社の課題を解決し、さらなる成長を後押しします。

株式会社アスマーク

代表取締役：町田 正一

所在地 ：〒150-0011 東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー4F

電話番号 ：03-5468-5101

FAX番号 ：03-5468-5102

設立 ：2001年12月21日

資本金 ：151百万円（2024年11月末時点）

加盟団体 ：一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会

取得認証 ：プライバシーマーク（登録番号：12390094）

マーケットリサーチ製品認証規格（ISO 20252）