¤¤¤Þ¤À¾¼ÏÂ¤¬Â³¤¯¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÎÆüËÜ¤¬Â¸ºß¤·¤¿¤Ê¤é¡Ä¡£¥·¥â¥Ò¥í¥ä¥¹¸ÄÅ¸¡ØPARALLEL NIPPON¡Ù¤¬8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Ç³«ºÅ¡ª
¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥·¥â¥Ò¥í¥ä¥¹¤Ï¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ëËÄÂç¤ÊºîÉÊ·²¤ò²èºà¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤È¤·¡¢Â¿ÌÌÅª¤ËÍ»¹ç¡¦³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ²è¡¦Ê©²èÅù¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅÁÅýÅª¤ÊÍÍ¼°Èþ¤ò¿ï½ê¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ó¤À±é½Ð¤Ï¡¢»þÂåÀ¤Î¤¢¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÊºîÉÊ¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤êÆÀ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î»þÂåÊÑÁ«¤ò¡¢ÊÂ¹ÔÀ¤³¦¤«¤é¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÁÏÂ¤¡£³¨²è¡¢±ÇÁü¡¢²»À¼¡¦²»³Ú¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò°ìÏ¢¤ÎºîÉÊ¹½À®¤È¤·¤Æ¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·Ý½Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¡£
¥·¥â¥Ò¥í¥ä¥¹¸ÄÅ¸2025¡ØPARALLEL NIPPON¡Ù
ÆüÄø¡¿8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë11¡§00～20¡§00
²ñ¾ì¡¿ÆüÊ©²ñ´Û¥®¥ã¥é¥êー¡Ê½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷3ÃúÌÜ9-25¡Ë
Æþ¾ìÎÁ¡¿¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥Á¥±¥Ã¥È500yen¡ÊÌ¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È/https://www.parallel-nippon.jp/
2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÊÛÅ·¼Ë¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¡Ù¤ÎÍÍ»Ò¡Ê´ôÉì»Ô/¤ß¤ó¤Ê¤Î¿¹¤®¤Õ¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥¹¥â¥¹¡Ë
¥·¥â¥Ò¥í¥ä¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹ñÊõµé¡ª¡©¤Î¤ªÊõ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖÊÛÅ·ÍÍ¡×¡¢TikTokºÆÀ¸¿ô1000Ëü²óÄ¶¤¨¤Î¡ÖËÜ¤Ë¶´¤Þ¤ë¿Í¡×¡¢Ì¤´°À®¤Ê¤ë´°À®·Á½ñÀÒ¡ÖÌ¤´°Ê¸¸Ë¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥¢ー¥È¥·ー¥ó¤Ë¿·¤¿¤Ê¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤Ë¿¿¤¬¤ó¤òÌä¤¦¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÛÅ·¼Ë¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¢¤È¤·¤Æ´ôÉì¡¦Åìµþ¡ÊÈ¬²¦»Ò¡Ë¡¦Âçºå¤Ç¤ÎºîÉÊÅ¸¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÅìµþ¡Ê·ÃÈæ¼÷¡ËÆüÊ©²ñ´Û¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤Æ¡¢ºîÉÊÅÀ¿ô¤âÆâÍÆ¤â¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Âçµ¬ÌÏºîÉÊÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ï¡¢1960Ç¯¤ËÊ¬´ô¤·¡¢¤¤¤Þ¤À¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤¬Â³¤¯¥Ñ¥é¥ì¥ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡£²û¤«¤·¤¯¤Æ¿·¤·¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÎàÌ¤ÂÎ¸³¤ÎÆüËÜ¤Ç¤¹¡£²ñ´üÃæ¤Ï¤Û¤ÜÁ´Æü¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼«¿È¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¹ÖµÁ¤ò´º¹Ô¤·¡¢300ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¡¢·ãÆ°¤Î¥Ñ¥é¥ì¥ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÍ¤êÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÊÛÅ·ÍÍ¡×¤â¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¹ßÎ×¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥â¥Ò¥í¥ä¥¹¤¬¿¥¤êÀ®¤¹Èþ¤·¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥È¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ëÍ·¤Ó¿´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÛÅ·ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²áµîºîÉÊ¡£
¡Ú¿·ºî¤âÏÃÂêºî¤â¡ª300ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤¬°ìÆ²¤Ë¡Û
¼Âºß¤¹¤ë¤«¤Ë¸«¤¨¤ë±ÇÁüºîÉÊ¡ÖÊÛÅ·ÍÍ¡×¤Ï¡¢2020Ç¯¸ø³«¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥â¥Ç¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¿·ÅÐ¾ì¡£Ãæ¿È¤Î¤Ê¤¤É½»æ¤À¤±¤ÎËÜ¡ÖÌ¤´°Ê¸¸Ë¡×¤Ï¡¢°µ´¬¤Î¥ªー¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£¤âSNS¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤ëºîÉÊ¤«¤é¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¾¼ÏÂ»Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿²Í¶õ¤ÎÊ¸²½°ä»º¤È¸Æ¤Ù¤ë¿·¤¿¤ÊºîÉÊ¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸¼¨¤·¡¢¥·¥â¥Ò¥í¥ä¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥â¥Ò¥í¥ä¥¹Instagram¤Ç¤Ï¿·ºî¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¦²áÄø¤Ê¤É¤â¸ø³«Ãæ
https://www.instagram.com/hiroyasu_shimo/
¡Ú¤è¤ê¤ª¤â¤·¤í¤¯´Õ¾Þ¤Ç¤¤ë¹æ³°¤ä¥é¥¸¥ª¤òÇÛ¿®Ãæ¡Û
¥·¥â¥Ò¥í¥ä¥¹¸ÄÅ¸2025¡ØPARALLEL NIPPON¡Ù¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¥×¥í¥íー¥°¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖÊÂ¹ÔÆüËÜ¿·Ê¹¡×¤Î¹æ³°¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÎà»Ë¾å½é¤Î°Õ¼±¤ÎÊªÍýË¡Â§¤Î²òÌÀ¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë°Õ¼±¤ÎÊÝÂ¸¤ò¤á¤°¤ëÏÀÁè¡¢°ìÊý¤ÇÆüËÜ¹ñ·ûË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¹ñÅÚËÉ±Ò·³¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Çµ¯¤³¤ê¤¦¤ë²Í¶õ¤Î¤Ç¤»ö¤¬ËþºÜ¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¤½¤Î¥Ë¥åー¥¹¤òÇ¯É½¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¡Ø²Í¶õ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ù¤âYouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥â¥Ò¥í¥ä¥¹¤ÎInstagram¤äTikTok¤Ê¤ÉSNS¤Ç¤â¡¢¥ê¥¢¥ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ëÁ°¾ðÊó¤òÇÛ¿®Ãæ¡£Å¸Í÷²ñÅöÆü¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¹æ³°¿·Ê¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È https://www.parallel-nippon.jp/
²»À¼ºîÉÊ¤ÏYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ https://www.youtube.com/watch?v=BZ2JBebGrKQ&t=4s(https://www.youtube.com/watch?v=BZ2JBebGrKQ&t=4s)
¡Ú¥·¥â¥Ò¥í¥ä¥¹¤ÎºîÉÊ¹ÖµÁ¡õ¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò³«ºÅ¡Û
1960Ç¯¤ËÊ¬´ô¤·¡¢¤¤¤Þ¤À¾¼ÏÂ¤¬Â³¤¯¤â¤¦1¤Ä¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ç¤»ö¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½Åª¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£²Í¶õ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¡¦ÊÛÅ·¼Ë¤Î»ëÅÀ¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¥Ñ¥é¥ì¥ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦Àþ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼«¤é¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥â¥Ò¥í¥ä¥¹¤ÏÁ´ÆüºßÏÍ½Äê¡¢¹ÖµÁ¡õ¥Èー¥¯¥·¥çー¤ÏÁ´Æü³«ºÅÍ½Äê¡£ºßÏ»þ´Ö¤ä³«ºÅ»þ´Ö¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥·¥â¥Ò¥í¥ä¥¹¤ÎInstagram¡¦TikTok¤Ê¤ÉSNS¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÆÀ¤ÊÁ´Æü¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡õÀèÃåÆÃÅµÉÕ¤¡Û
Æþ¾ìÎÁ¤Ï½é²ó¤Î¤ß500±ß¡ÊÌ¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ¡Ë¡£°ìÅÙ¤Î¤´¹ØÆþ¤ÇÁ´´ü´ÖÆþ¾ì²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´ÆüÀèÃå200Ì¾¤ËÆüÂØ¤ï¤ê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡ÊÁ´Æü¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÁ´12¼ïÎà¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤¬¥³¥ó¥×¥êー¥È¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥â¥Ò¥í¥ä¥¹¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ì¥¢¥«ー¥É¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½éÆü¤Î8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï18¡§00¤«¤é¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤´Æþ¾ì¤ÎÊý¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¡¢¥·¥â¥Ò¥í¥ä¥¹¤È¤Î´¿ÃÌ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢¡Ö1960Ç¯¤ËÊ¬´ô¤·¡¢¤¤¤Þ¤À¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤¬Â³¤¯¤â¤¦1¤Ä¤ÎÆüËÜ¡×¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Å·ºÍÊªÍý³Ø¼Ô¤¬¡Ö°Õ¼±¡×¤ò²òÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÎò»Ë¡£¤½¤ÎÀ¤³¦Àþ¤òÊÛÅ·¼Ë¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀ¸À®AI¤ä±ÇÁü¤ò¶î»È¤·¤Æ¤Í¤ÄÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µõ¹½¤¬¿¿¼Â¤òÀè¹Ô¤¹¤ë¡¢¤¦¤½¤«¤é½Ð¤¿¼Â¤È¤¤¤¦¥¢ー¥È¤Î¤«¤¿¤Á¡£¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤¬Ìµ°ÕÌ£²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¸ºß¤¹¤ëÀ¤³¦¤È¤Ï¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆüËÜ¤òºÆ¹Í¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Í·¤Ó¿´¤ÈÆñ²ò¤µ¡¢¤½¤Î¶¹´Ö¤ò¤æ¤¯¸½Âå¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥·¥â¥Ò¥í¥ä¥¹¡¦PROFILE¡Û
¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ºî»ì²È¡¦ ¿À¸Í·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¶µ¼ø
1960Ç¯ÂçºåÀ¸¤Þ¤ì¡¢Åìµþºß½»¡£Åìµþ·Ý½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉô³¨²è²ÊÌý²èÀì¹¶ÃæÂà¡£¿À¸Í·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¶µ¼ø¡£1994Ç¯Sony Music¼çºÅ¤ÎDEP¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤ò·Àµ¡¤Ë3DCG¤ò½¤ÆÀ¡£Æ±¼Ò¤è¤ê¥À¥ê¤Î³¨²èÀ¤³¦¤ò¥²ー¥à²½¤·¤¿¡Öincarnatia¡×¡Ê1997¡Ë¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£°Ê¹ß¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¹ñºÝÅª¤ÊCG³Ø²ñSiggraph¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡£¿À¸Í¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì2007°Ê¹ß¡¢±ÇÁü¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸Åª·Ñ¾µ¤ò´ðËÜ¥Æー¥Þ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃ»£±ÇÁü¤Î±Æ¶Á¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç´ÑµÒ¤Ë¸½Âå¤ò¥Õ¥«¥ó¤¹¤ë»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£Ï»ËÜÌÚ¥¢ー¥È¥Ê¥¤¥È2018¤Ë½ÐÉÊ¤·¤¿¡Ö¶´¤Þ¤ë¿Í¡×¤Ï¡¢Âè22²óÊ¸²½Ä£¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñº×¥¢ー¥ÈÉôÌç¿³ºº°Ñ°÷¿äÁ¦ºîÉÊ¡£Âè21²óCS¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯°Ê¹ß¡¢À¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡ÖÊÛÅ·¼Ë¡×¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2018Ç¯Ï»ËÜÌÚ¥¢ー¥È¥Ê¥¤¥È¡Ö¶´¤Þ¤ë¿Í¡×
2020Ç¯Ìç»Ê¹Á¥¢ー¥È¥ïー¥Õ¡Ö±«¤ÎÈê¡×
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»
PARALLEL NIPPON¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ´Åö¡§°æ¸Í¡¦ÂçÌî¡¡info@parallel-nippon.jp
¢¨Å¸Í÷²ñÅöÆü¼èºà¡¦¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó»²²Ã¤Ê¤É¡¢¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£