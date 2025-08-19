未経験者向け転職支援型ITスクールのウズウズカレッジ、「AWSコース」を新設／クラウドエンジニアのキャリア実現まで徹底サポート

株式会社UZUZ

IT/DX分野の教育研修事業、リスキリング支援事業を展開する株式会社UZUZ COLLEGE（ウズウズカレッジ）(https://uzuz-college.jp/)https://uzuz-college.jp/[本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川畑 翔太郎]は、2025年8月15日より、AWSスキルを習得して未経験からクラウドエンジニアとしての就職を目指すIT学習コースを開始いたしました。

「ウズウズカレッジ AWSコース」開設の背景

クラウドサービスの普及で需要が高まっているクラウドエンジニア。Amazonが提供しているクラウドサービス「AWS」を扱える技術者の求人も増加しています。



そのため、就職・転職の強みになるAWSスキルを基礎から学び、「AWS認定クラウドプラクティショナー」 と 「AWS 認定ソリューションアーキテクト - アソシエイト」 の資格取得を目指すコースを開設しました。

学習内容は、AWSの基本概念、インフラ設計、セキュリティなど、実務に直結するスキルを幅広くカバー。生徒一人ひとりに担任がつく個別指導で、未経験でも安心して学習を進められます。さらに、手厚い転職支援で、短期間でクラウドエンジニアとしてのキャリアを実現します。

「ウズウズカレッジ AWSコース」とは

■特徴１.：AWSトレーニングパートナー「株式会社スカイアーチネットワークス」との協業コース

株式会社スカイアーチネットワークスは、IBMグループの次世代型MSP（マネージドサービスプロバイダー）およびクラウドインテグレーターです。主にAWS（Amazon Web Services）に特化し、お客様のビジネス成長をITで実現することを目指しています。

AWSに関しては「AWSアドバンストティアサービスパートナー」の認定を受けるなど、高い専門性と実績を持っています。

株式会社スカイアーチネットワークス(https://www.skyarch.net/)：https://www.skyarch.net/

＜AWSトレーニングパートナー（ATP）とは＞

「AWSトレーニングパートナー（ATP）は、AWSが厳格な基準に基づいて選定した公認トレーニング提供機関です。ATPは、AWS認定インストラクターによる高品質な技術研修を通じて、企業や個人のクラウドスキル習得を支援しています。

詳細情報：https://aws.amazon.com/jp/partners/aws-training-partners/

■特徴２.：1on1で担任講師がつくから、挫折せずに学習が進む

ウズウズカレッジでは、必ず担任講師がついて学習をサポートします。迅速な質問対応を可能にするために、講師は受講生の都合に合わせて、「平日日中タイプ」と「平日夜＆休日タイプ」に分けて運用しています。

■特徴３.：IT未経験でも安心！充実した就職支援サポート

ウズウズカレッジは、未経験者向けの就職支援型ITスクールとして、IT分野の学習サポートと就業支援を提供しています。IT未経験者の就業支援において10年以上の実績があるUZUZグループのノウハウをもとに、採用現場のニーズに合わせた学習内容の設計や、IT未経験者の入社後の満足度が高い厳選された企業20社への求人紹介を実施。入社半年後の定着率は97%以上と高い定着率を誇っています。

学習カリキュラム詳細

AWS基礎

ネットワーク＆ストレージ

データベース＆アーキテクチャ設計

AWS認定試験対策＆転職支援

※カリキュラム詳細はこちら(https://uzuz-college.jp/download/aws-curriculum.pdf)をご参照ください。

■受講期間：16週間

■受講料：実質160,000円（税込）

- 経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の対象となるIT転職支援サービスで「IT学習支援」にかかる費用の最大70％の助成金が受けられます。助成金利用で、受講料440,000円（税込）が実質160,000円（税込）となります。- コース受講が修了したと認められたら、受講料の50%（上限40万円）がウズウズカレッジからキャッシュバックされます。- 転職後1年間就業を継続されたら、受講料の20%（上限16万円）がウズウズカレッジからキャッシュバックされます。

※利用条件などの詳細はサービスページ(https://uzuz-college.jp/aws/)をご確認ください。

サービス利用について

サービス詳細・お申し込み：https://uzuz-college.jp/aws/(https://uzuz-college.jp/aws/)

株式会社UZUZ COLLEGE（ウズウズカレッジ）について

株式会社UZUZ COLLEGEは、IT・DX分野の人材不足を解決するため、個人・法人・自治体向けに 人材育成 や リスキリング支援 を提供しています。

当社は、10年以上にわたり 若手人材（第二新卒・既卒・フリーター・新卒） のキャリア支援を行い、これまで 3,000人以上の未経験者をITエンジニアとして輩出 してきました。こうした実績を持つ UZUZグループの支援ノウハウ を活かし、最新のデジタルトレンドを取り入れた 「キャリア」につながるIT/DX学習 の提供に取り組んでいます。

業務関連知識の学習だけでなく、業務理解度や納得度を高めることで、受講者数10万名以上(※1)、利用満足度4.4/5.0以上(※2)、入社後の定着率も97%以上(※3)と高水準を維持し、利用者のみならず採用企業からも好評価をいただいています。

※1：ウズウズカレッジの教材利用、学習支援、就職支援を利用したユーザー数の累計

※2：ウズウズカレッジの教材、学習支援、就職支援を対象に、弊社にて実施している利用満足度調査

※3：カリキュラム修了後、ウズウズカレッジ経由で就職した方の入社半年後の就職定着率（対象期間：2020年1月～現在）

会社概要

株式会社UZUZ COLLEGE

代表者：代表取締役社長 川畑 翔太郎

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目11-20オフィススクエアビル新宿3階

設立：2024年2月

事業内容：IT/DX分野の教育研修事業、リスキリング支援事業、公共事業

コーポレートサイト：https://uzuz-college.jp/

グループ概要

＜UZUZグループ＞

代表者：代表取締役社長 岡本 啓毅

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目11-20オフィススクエアビル新宿3階

設立：2012年2月

事業内容：若手人材（第二新卒、既卒、フリーター、新卒）に特化した就業支援事業、IT/DX分野の教育研修事業、ITエンジニアのSES事業

＜グループ会社＞

株式会社UZUZホールディングス：https://uzuz-holdings.jp/

株式会社UZUZ：https://uzuz.jp/

株式会社UZUZ COLLEGE：https://uzuz-college.jp/

株式会社ESES：https://eses-inc.jp/

株式会社Otaks：https://otaks.jp

株式会社UZUZ Plus：https://uzuz-plus.jp/

＜関連メディア＞

キャリア情報メディア「第二の就活」：https://uzuz.jp/service/career-support/column/

無料匿名でキャリア相談ができる「キャリエモン」：https://career-emon.com/media/

YouTubeチャンネル「ウズウズカレッジ」：https://www.youtube.com/channel/UCRDj3fsO4eEwh1yHgRoRiww

YouTubeチャンネル「ひろさんチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCmAqktSctzCRCMQ_HEUjGnw

YouTubeチャンネル「ITエンジニアch【ESES社長・白川】」：https://www.youtube.com/@itengineer-career/videos