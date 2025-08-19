診断作成クラウド「ヨミトル」に「計測タグ埋め込み機能」を新規追加
「消費者のポジティブな発信や行動を作り出す」をミッションに掲げる株式会社ピクルス（本社:東京都品川区、代表取締役社長:田中 稔、以下「ピクルス」）は、診断作成クラウド「ヨミトル」において、結果表示機能の新たなラインナップとして「計測タグ埋め込み機能」を新たにリリースしました。本機能により、Google Tag Manager（GTM）やGoogle Analytics 4（GA4）をはじめとした外部アナリティクスタグの設置が可能となり、診断コンテンツの詳細な効果測定とデータ分析が実現できます。
■新機能の概要
機能名： 計測タグ埋め込み機能
対応範囲： 外部アナリティクスタグの設置・管理
対応タグ： Google Tag Manager、Google Analytics、各種広告計測タグ等
利用条件： ヨミトルサーバー公開、HTML設置、PHP設置での利用が可能
■計測可能ページ
本機能により、診断コンテンツの以下3ページで詳細な行動分析が外部計測サービス可能になります。
- トップページ
診断への流入数、離脱率の把握
- 設問・情報取得ページ
設問ごとの離脱率やフォーム入力完了率の測定
- 結果ページ
診断結果別の行動傾向やコンバージョン計測
■メリット
- 精密なユーザー行動分析でコンテンツ最適化を実現
診断の各ステップでの離脱率や滞在時間を詳細に把握することで、ユーザーが躓くポイントを特定し、設問内容や画面設計の改善につなげることができます。
- ROI（投資対効果）の正確な測定が可能
診断経由でのコンバージョン（資料請求、商品購入、会員登録等）を正確に計測し、診断コンテンツがビジネス成果にどの程度貢献しているかを数値で把握できます。
- マーケティング施策の効果検証と改善サイクルの高速化
診断結果ごとのユーザー属性分析や行動パターンの把握により、ターゲットセグメント別の最適なアプローチ方法を発見し、継続的な改善が可能になります。
- 既存の分析ツールとの統合でデータ活用を最大化
企業が既に運用しているGoogle Analytics、Adobe Analytics等の分析ツールと連携することで、診断データを既存のマーケティングデータと統合して総合的な分析が行えます。
■想定される活用シーン
- ECサイト： 商品診断からの購入率向上、カート離脱ポイントの特定
- BtoB企業： リード獲得診断の最適化、営業効率の向上
- メディア運営： コンテンツエンゲージメント向上、広告収益最適化
- 人事・採用： 適性診断の精度向上、応募者の行動分析
本機能により、診断コンテンツを「作って終わり」ではなく、データに基づいた継続的な改善が可能になり、マーケティング ROI の最大化を支援します。
■料金について
計測タグ埋め込み機能は全プラン標準機能となるため、追加料金は発生しません。
■「診断コンテンツが あっという間に作れる」ヨミトルについて
ヨミトルは、「顧客エンゲージメントの最大化」を目的として、企業のマーケティング活動を支援するサービスです。誰でも簡単に診断コンテンツを作成できる直感的なインターフェースと、多様な外部サービスとの連携機能を基に、診断結果に基づくパーソナライズされたコミュニケーションを実現します。
これにより、DtoCや自社ECサイトにおいても、ウェブサイト訪問者からのリード獲得、顧客理解の深化、そして最終的なコンバージョン率の向上を実現します。
診断クラウド「ヨミトル」サービスサイト：https://shindancloud.com/
＜株式会社ピクルス 会社概要＞
会社名：株式会社ピクルス
代表者：代表取締役 田中 稔
設立：2003年9月19日
所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2（THE CASK GOTANDA 504）
事業内容：SaaS提供・Webマーケティング支援
URL：https://pickles.tv/
＜サービスに関するお問い合わせ先＞
株式会社ピクルス ヨミトル事業部 Mail：yomitoru@pickles.tv