¡ÚÆú¿§¤ÎÈô¹Ô¾¯½÷¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¸ø³«¡ÛÀ©ºî¤Ï¥Îー¥³ー¥É¤Î¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¡ª
³ô¼°²ñ¼Òon the bakery¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖÆú¿§¤ÎÈô¹Ô¾¯½÷¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£À©ºî¤Ë¤Ï¡¢¥Îー¥³ー¥É¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÂÎ¸³¤Ï¡¢²¼µ¥¬¥Á¥ã¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ´ë²è¤ÏMV¸ø³«µÇ°¤ÎÆÃÊÌÊÔÀ®¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥Á¥ã¥Úー¥¸¥Ø :
https://croissant.buzz/gacha/AWhuJpLj
¾ÞÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê5¼ï¡¦È´¿è¡Ë
- ÆÃÅµ±ÇÁü¾Þ
- ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¾Þ
- ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´¿È¡Ë¾Þ
- ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¾Þ
- 3CUT¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¾Þ
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¬¥Á¥ã¥Úー¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¬¥Á¥ã¥Úー¥¸¥Ø :
https://croissant.buzz/gacha/AWhuJpLj
³µÍ×
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡ÖÆú¿§¤ÎÈô¹Ô¾¯½÷¡×¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¡ª¶õ¤ò¶î¤±¡¢¼·¿§¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤°¥¬¥Á¥ãÂÎ¸³¤¬¡¢º£¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤Ë¡£ÂÎ¸³¤ÎÁ´ÍÆ¤Ï¥¬¥Á¥ã¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥Îー¥³ー¥É¥Äー¥ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥¬¥Á¥ãÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£
»²¹Í¥ê¥ó¥¯
Æú¿§¤ÎÈô¹Ô¾¯½÷ ¸ø¼°X(https://x.com/nijihikoushojo)
Â¾°Æ·ï¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×ÍÍ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÍÍ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ãÀ©ºî¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¥Îー¥³ー¥É¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Îー¥³ー¥É¤ÇÀ½ºî¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×ÍÍ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ―ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.lp.croissant.buzz/
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¬¥Á¥ã¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¥æー¥¶ー¤ÎËÜ²»¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡ÖÎ¨¤ÈÎÌ¡×¤ò¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
1.3¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼«¼Ò»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¡ª
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿ÇÃÇ¡×¡¢³ÎÎ¨¤ä±é½Ð¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¬¥Á¥ã¡×¡¢¼«¼Ò»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¢¥ó¥±ー¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤Î3¥¿¥¤¥×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò1¤Ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇºîÀ®²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ·î¤´¤È¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢¸ø³«ÏÈ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆ±»þÅ¸³«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥êー¥É³ÍÆÀ¤ò¼Â¸½
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ò¸ø¼°LINE¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤ê¡¢X¡¦Instagram¤Î¥Õ¥©¥íー¤òÂ¥¤¹Æ³Àþ¤òÀßÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SNS¾å¤ÎÀÜÅÀ¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÇÃÇ¡¦¥¬¥Á¥ã¤ÎÍøÍÑÁ°¤ËÆÈ¼«ÀßÄê¤Î¥Õ¥©ー¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥êー¥É³ÍÆÀ¤ò¡¢¼«Á³¤ÊÆ³Àþ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
3.¥æー¥¶ー¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¥ì¥Ýー¥Èµ¡Ç½
¥¬¥Á¥ã¤ä¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶ー¥Çー¥¿¤ò¥ì¥Ýー¥È¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÇÃÇ¡¦¥¬¥Á¥ã¤ÎÍøÍÑ¼Ô¡×¡Ö¸ø¼°LINE¤ÎÍ§Ã£ÄÉ²Ã¿ô¡×¡ÖSNS¥Õ¥©¥íー¥Úー¥¸¤Ø¤ÎÁ«°Ü¿ô¡×¡Ö³Æ·ë²Ì¡¦ÀßÌä¤ÎÊ¬ÉÛ¿ô¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿¤òÃê½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£CSV¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¤Û¤«ÍøÍÑ¥Çー¥¿¤â5Ê¬¤´¤È¤Ë¼«Æ°¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ú²Ì¤Î¸«¤¨¤ë²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
4.ºÇÃ»1Æü¤Ç¸ø³«²ÄÇ½¡£¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë»Üºö¤ò¼Â¹Ô
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Î³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤ï¤º¤«3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇºîÀ®¡¦¸ø³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¥¢¥×¥ê¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò
- ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÁªÂò
- ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀßÄê¤·¤Æ¸ø³«
ºÇÃ»1Æü¤Ç¥ê¥êー¥¹¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡£¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Î¼Â¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ÎÇ¯´ÖÈñÍÑ¤ÏÌó47Ëü±ß¤Û¤É¡£
·î³Û¤Ë¤¹¤ë¤È4Ëü±ß¼å¤«¤é¤È¤¤¤¦¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤â¤´°Â¿´¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òon the bakery¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÁÏ¤ë»ä¤¿¤Á¤¬Ë×Æ¬¤·¤Æ¡¢¼ê¤Ë¤È¤ë¿Í¡¹¤òÌ´Ãæ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¥¢¥×¥ê¤¬Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë1,000¼Ò¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò¾ðÊó¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Òon the bakery¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ó¥¶¥Ùー¥«¥êー¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°æ¸Í ÍµºÈ¡Ê¥¤¥É ¥Ò¥í¥ä¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-7-1 ¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤8F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆÈ¼«¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë³«È¯¡¦Äó¶¡¤ÈSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
URL ¡¡ ¡§https://www.onthebakery.co.jp/
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼Òon the bakery
¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡§º´Æ£ Æà¡¹¡Ê¥µ¥È¥¦ ¥Ê¥Ê¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡¡¡§ satou@onthebakery.co.jp