チエル、『ExtraConsole(R) ID Manager』をバージョンアップ

学校教育向けにICT利活用を支援するチエル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：川居 睦）は、2025年8月、校内のID管理サーバーを統合し、ID/パスワードをはじめとしたユーザー情報を一元管理する『ExtraConsole(R) ID Manager』をバージョンアップすることをお知らせいたします。

▶バージョンアップの背景

『ExtraConsole(R) ID Manager』は、さまざまなシステムのID情報を統合し、集中管理することができるソフトウェアです。組織内のメンバー追加、異動、退職等に伴うIDのライフサイクルを適切に更新できるようサポートします。

近年、学校現場では教職員の役割が多様化し、同一学校内での役職兼務や、学校をまたいだ兼務も増えてまいりました。兼務が発生した場合、それぞれの所属に合わせてシステムの利用権限を付与するなど、より複雑なID管理業務が発生します。また、新しく着任した先生のIDを速やかに発行したり、異動や退職に伴って不必要なIDを確実に削除したりする対応が求められます。こうした複雑なIDのライフサイクルを適切に更新できるよう、『ExtraConsole(R) ID Manager』は、学校内で利用するIDやパスワードを一元的に管理することで、情報管理者の負担を軽減します。

▶バージョンアップ概要

■兼務教職員のID管理をより簡素化

同一学校内で複数の役割を兼務している先生や、教育委員会などで複数の学校をまたいで業務をされている先生など、先生によってはいくつかの役割や所属を持っているケースがあります。今回のバージョンアップでは、それぞれの立場に合わせたアクセス権やグループ設定を、ひとつにまとめて自動的に適用できるようになります。その結果、教職員は必要な機能にすぐアクセスでき、現場の運用がよりスムーズに、そして確実にできるようになります。

■ユーザー簡易検索機能の搭載

従来の詳細検索機能とは別に、情報管理者が日常的によく利用する検索項目を設定できる機能です。本機能は、新たに設置される「簡易検索」ボタンをクリックすると、元の画面の左側に重なる形でスライド表示されます。簡易検索ウィンドウに表示させる検索条件は別画面にて設定可能です。

■製品情報

統合ID管理システム『ExtraConsole(R) ID Manager』

https://product.chieru.co.jp/extraconsole/extraconsole-id_manager/



■チエル株式会社

「子供たちの未来のために、世界中の先生の授業を ICT で支える」を企業理念に掲げて設立。シェア NO.1 のフルデジタル CALL システムや、タブレット対応授業支援システム、クラウド型教材配信サービスなどの開発・制作を手がける、教育市場に特化した ICT 専業メーカーです。

【会社概要】

会社名 ：チエル株式会社【東証スタンダード・コード番号：3933】

代表者 ：代表取締役 川居 睦

本社所在地 ：東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー22F

設立 ：1997年10月1日

資本金 ：3.36億円

事業内容 ：教育ICT事業

ホームページ：https://www.chieru.co.jp

