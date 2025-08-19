密教の教えをカードに！近藤千歳氏が監修する占いコンテンツの提供を開始

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocoloni（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、2025年8月19日（火）より、運営する占いコンテンツポータル『cocoloni占い館 Moon』にて、株式会社コムドアーズ（本社： 福岡県福岡市、代表取締役社長：阿武正悟）制作の「千里眼が見通す運命！近藤千歳◆奇跡の神託カード【三摩耶オラクル】」の提供を開始いたしました。

■「千里眼が見通す運命！近藤千歳◆奇跡の神託カード【三摩耶オラクル】」とは

本コンテンツは、 近藤千歳氏による特別な鑑定を再現したものです。当鑑定で使用する「三摩耶（さまや）オラクル」は、高野山での真言密教の修行経験を持つ近藤千歳氏が考案したオリジナル・オラクルカードです。密教において、仏や菩薩の持ち物を「三摩耶形（さまやぎょう）」と呼ぶことから、その名がつけられました。仏教・密教の世界観をモチーフにした美しい全36種のカードには、仏の持物や仏教と関連する動物、仏の教えなど、様々な主題が登場。親しみのあるモチーフと現代向けの絵柄で、仏教・密教の世界観に気軽に触れていただけるよう趣向が凝らされています。美麗カードと共に、日本占術界屈指の実力派鑑定士・近藤千歳氏の本格鑑定をじっくりとご堪能ください。豊富なメニューラインナップを取り揃えておりますので、その中からメニューをお選びいただき購入することで鑑定の結果を閲覧いただけます。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_com/kn2_com/

■コンテンツ概要

- コンテンツ名：千里眼が見通す運命！近藤千歳◆奇跡の神託カード【三摩耶オラクル】- 提供開始日：2025年8月19日（火）- 料金：880円（税込）～※無料メニューあり- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/cp_com/kn2_com/

■コンテンツ監修者

近藤千歳（こんどう ちとせ）

栃木県日光市生まれの運命鑑定士。

代々続く運命鑑定業の家系に生まれ、地元で名のある易学士だった母親（初代・近藤千歳）に幼少期より指導を受ける。

母親より受け継いだ東洋系占術に加え、学生時代よりタロット、西洋占星術等の占術についても独自に研究を続け、日本人初の「国際占星学研究協会」の「認定占星術専門家」に認定される。

長く占術研究と後進の指導に携わり、占い講師や、米国占星学協会の東京支部プレジデントを務めるなど、幅広い活動で今日まで日本占術界を陰で支えてきた存在である。

亡き母、初代・近藤千歳の跡を継ぎ、「二代目・近藤千歳」を襲名。2018年に高野山真言宗にて得度。地元・日光市にある「大日光明庵」の庵主として、運命鑑定業を営み、密教の仏様にご奉仕する日々を送っている。

■『cocoloni占い館』とは

ひとりでも多くのひとに元気になってもらいたい。そんな想いから生まれた占いサービスブランドcocoloni（ココロニ）。『cocoloni占い館』では、気軽に占いを楽しめる情報が満載の「Sun」や、本格鑑定をデジタルコンテンツで楽しめる「Moon」をはじめ、「テレビや雑誌で話題の占い師・行列のできる占い師・知る人ぞ知る実力派占い師」「多様なお悩みに応えるデジタルコンテンツ」「電話やメールや対面での直接鑑定」など、占いにまつわる多様な選択肢を"まじめに占い"をモットーに提供しております。

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/

【cocoloni占い館 Sun】

「cocoloni 占い館 Sun」は、気軽に占いを楽しんでいただける「12星座別 今日の運勢」「タロット占い」「月の満ち欠け」などの無料占いや、誰かに教えたくなるような占い記事が盛りだくさんのプラットフォームです。痒いところに手が届く占い情報をお楽しみください。

提供URL：https://honkaku-uranai.jp/sun/

【cocoloni占い館 Moon】

「cocoloni占い館 Moon」は、人気占い師総勢254名（※1）が監修した占いメニューをデジタルコンテンツにて、お楽しみいただけます。占いメニューは、12,000メニュー（※1）以上を公開中。たくさんのメニューの中、無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せます。相手の気持ちや相性占い、恋愛占いや結婚占い、不倫占いなど…悩みに合わせたメニューを選べる他、占星術・姓名判断・四柱推命・風水・タロットなど様々な占術で人気占い師が本格鑑定いたします。あらゆる占術で悩みに寄り添った占いをご体験ください。

※1：2025年1月時点での公開数です

- 提供URL：https://honkaku-uranai.jp/moon/

■株式会社コムドアーズ

・会社名：株式会社コムドアーズ

・本社所在地：〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-22 新日本ビル4F

・設立：2001年7月3日

・代表者：代表取締役 阿武正悟

・事業内容：インターネットや携帯端末向けコンテンツの企画・制作・運営。スマートフォン向けアプリの企画・制作。各種商品の企画・制作・販売。広告代理業務

・公式サイト： https://www.comdoors.com/

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。

〈株式会社ザッパラス〉

モバイルコンテンツ黎明期より占いコンテンツ市場を確立し成長。現在は東証スタンダード市場に上場。グループ各社を通じて、占いコンテンツの配信、電話やチャットでのオンライン占い、リアル店舗「cocoloni占い館」の対面鑑定、企業への占いコンテンツの提供など、多様な占いサービスを展開。占い市場を代表する企業の1社として認知されている。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com