YOSHIKI 緊急記者会見、新たな発表 世界一豪華なディナーショー DAIGOによる開幕直前リポート＆初日の極秘サプライズも生中継 YOSHIKI CHANNEL豪華3部構成の生放送が決定！
日本時間8月22日（金）、グランドハイアット東京で行われる緊急記者会見と、同日夜に開催される 世界一豪華なディナーショー『EVENING/BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN - KURENAI -』の初日の模様をYOSHIKI CHANNELにて一部生中継することが決定した。配信はニコニコチャンネル（日本）および YouTube Channelメンバーシップ（日本を含む全世界）で行われる。
YOSHIKIは、3度目の首の手術を経て医師の指導のもと療養とリハビリを続けてきた。活動継続に葛藤する日々もあったが、ファンからの支えを改めて強く実感し、ディナーショー開催を決意。この特別配信は、緊急記者会見、開幕直前の熱狂、そして初日ステージ上でのサプライズまでを詰め込んだ豪華3部構成で展開される。
番組構成（予定）※変更の場合あり
PART1（14:30～） YOSHIKI 記者会見で新たな発表 生中継
ディナーショー開催前に実施されるYOSHIKIの記者会見の模様を生中継。ファン・メディア注目の瞬間を会場からリアルタイムでお届け。
PART2（19:00～） いよいよ開幕する世界一豪華なディナーショー！DAIGOが届ける熱狂直前リポート 生中継
ショー開始直前の会場から、DAIGOが高まる熱気と期待感をリアルにお届け。
舞台裏の様子や客席の雰囲気など、開幕前だけの臨場感をそのまま配信。
PART3（時間未定） 幕開けの夜を飾る初日ステージ上の一部をサプライズ生中継
ディナーショー初日のステージから、特別なシーンの一部をリアルタイムでお届け。
この夜だけの極秘サプライズが予定されており、その全貌はステージ上で初めて明らかになる。
3度目の首の手術を経て、再びステージに立つYOSHIKI。記念すべき幕開けの瞬間を世界中と共有できる、またとない機会となるだろう。
【YOSHIKI CHANNEL】
2025ディナーショー初日 豪華3部構成生放送
YouTube Channel メンバーシップ（日本含む全世界）
【Part1】
・日本語放送https://youtube.com/live/1wmBMpLsnNU
・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/vyH2kMCSiSA
【Part2】
・日本語放送https://youtube.com/live/24TEuHAS6M8
・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/6XvJ70oDk2w
【Part3】
・日本語放送https://youtube.com/live/IclYCOPk2VE
・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/AtGyesOtxbc
・ニコニコチャンネル（日本）
https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2219815
＜YOSHIKI関連リンク＞
YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/
YOSHIKI Official Instagram: https://www.instagram.com/yoshikiofficial/
YOSHIKI YouTube Channel：https://www.youtube.com/yoshikiofficial