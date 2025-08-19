中高サッカー部員に大バズり！ヤンサカ公式SNS月間再生数が過去最高の2,587万回を突破！

株式会社イースリー

中学・高校サッカー部員に特化したサッカーメディア「ヤンサカ（https://yansaka.com/）」（運営：株式会社イースリー）は、2025年7月の公式SNS（Instagram・TikTok）月間動画再生数が合計2,587万回を記録し、過去最高を更新しました。

縦型ショート動画を中心としたコンテンツ戦略が奏功し、若年層へのリーチ力を大幅に拡大。今後は、この強みを生かしたコンテンツ配信や広告タイアップ案件をさらに強化してまいります。

1. 過去最高記録の概要

■Instagram：月間 18,230,434 再生（過去最高）

@yansaka.jp：約4.2万人フォロワー https://www.instagram.com/yansaka.jp/

■TikTok：月間 7,640,200 再生（過去最高）

@yansaka_highschool：約5.8万人フォロワー https://www.tiktok.com/@yansaka_highschool

■総再生数：25,870,634 再生

※いずれも縦型ショート動画形式による配信

2. 成長の背景

2016年にオープンしたヤンサカでは、これまで年間100校の高校サッカー部に直接伺い、選手たちの生の声を取材してきました。その結果、中学高校年代における高い認知度を獲得。ヤンサカの動画をオマージュした作品の投稿も増えるなど影響力を持つ媒体として認知されてきました。

・中学高校サッカー年代に特化した取材力と独自の編集ノウハウ

・若年層の視聴習慣に合わせた「縦型ショート動画」戦略

・注目選手やチームの魅力を短時間で伝える構成により、拡散性が向上

3. 広告主にとってのメリット

・若年層（中高生・保護者層）への圧倒的な到達力

・サッカーという高関心カテゴリでの高エンゲージメント

・動画視聴から購買行動・ブランド認知へのスムーズな接続

・過去にはスポーツメーカー、大手飲料メーカー、専門学校など幅広い業種とタイアップ実績あり

4. 今後の展開

・ショート動画でのタイアップ広告メニューを拡充

・SNS配信と連動したリアルイベント企画

・サッカー選手・指導者ネットワークを活用した新規コンテンツシリーズの開始予定