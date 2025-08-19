『【熱中症補償付き】エアコンクリーニング』を8月12日より期間限定で大好評販売中！

アクティア株式会社

アクティア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：生田 政光、以下：アクティア）とイオ ン保険サービス株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：角谷 修一、以下：イオン保険サービ ス）は、アクティアが運営する EC サイト（https://www.kajitaku.com/）内にて、東京海上日動火災保険 株式会社（以下：東京海上日動）の熱中症補償付ファミリー交通傷害補償をセットにした「【熱中症補償 付き】エアコンクリーニング」※1 を2025年8月12日より10月9日までの期間限定で発売いたします。

本サービスURL：https://www.kajitaku.com/lp/lp-00049詳細を見る :https://www.kajitaku.com/lp/lp-00049

猛暑の厳しさが年々増す中、多くのご家庭で熱中症への関心がかつてないほど高まっています。そんな社会背景を受け、本サービスは、快適な暮らしとともに、“いざ”という時も備えられ る安心の選択肢として、プロによるエアコンの徹底クリーニングと熱中症による万が一の補償を 組み合わせた革新的なサービスを提供いたします。

アクティアでは従業員の健康管理にも注力し、家事代行サービスを提供するスタッフを管理するチーム全員が熱中症アンバサダーの資格を取得。現場の安全と健康を守るための体制も徹底しております。 加えて、現場で活躍するお掃除のプロの視点から、日常生活に潜む熱中症リスクやその予防法、 対策などをわかりやすく解説した連載コラムやSNSを通じて、広く情報発信も行い「備える意識」 を社会全体に広げるべく、熱中症に対する高い関心と専門的な知見をもとに、今後も積極的な啓発活動を続けてまいります。

このような取組みを礎に、「【熱中症補償付き】エアコンクリーニング」が利用者さまの安心の 担保として広く普及していくことを目指してまいります。

※1「【熱中症補償付き】エアコンクリーニング」について

本商品は、長く続く夏の暑さに備えた安心をお届けするために、

ご購入のお客さまを対象に《熱中症補償付きファミリー交通傷害補償》を特典としてお付けしております。

保険は施工日が属する月の【翌月1日から1年間】ご利用いただけます。

なお、当社が指定する施工期間内でのクリーニングを実施が保険適用対象となりますのでご注意ください。

《ご利用いただける特典：熱中症補償付きファミリー交通傷害補償（総合生活保険）》

・国内外での交通事故等により、保険の対象となる方が受傷し、入院した場合に保険金をお支払いします。

・また、交通事故等に限らず日常生活での熱中症による入院も補償対象となります。

【主な補償内容】

・入院保険金日額 2,000円（1日あたり）

※事故日から180日以内の入院が対象です。

《特典を受けられる方》

・当社が指定する販売期間（2025年8月12日～同年10月9日）にサービスを購入し、当社が指定する施工期間（2025年8月12日 ～同年10月31日）にクリーニングを実施されたお客さま本人、またはその配偶者※

・クリーニングを実施されたお客さまのご親族（クリーニングを実施されたお客さまの6親等以内の血族、3親等以内の姻族）

※婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない 程度の実質を備える状態にある方を含みます（以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。）。

１.婚姻意思*を有すること ２.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること * 戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。

《補償対象期間》

・施工日の属する月の【翌月1日】から1年間

《補償対象外となる主なケース》

・お客さま都合による日程変更で、施工日が適用期間外となった場合

・日程調整により施工日が適用期間外となった場合は対象外

《ご利用方法》

・対象の方へ 、施工日の属する月の翌月1日以降に補償内容をご案内いたします。

《保険に関する詳細》

【保険種類】総合生活保険（ファミリー交通傷害補償・熱中症危険補償特約）

【引受保険会社】東京海上日動火災保険株式会社

【契約者】アクティア株式会社

【取扱代理店】イオン保険サービス株式会社

※詳細につきましては、「総合生活保険 普通保険約款および特約」に記載しています。

《保険に関する詳細ご案内》

熱中症補償付きファミリー交通傷害補償について

https://www.hokenmarket.net/set_insurance/kajitaku/pdf/info_05.pdf

■ 会社概要

アクティア株式会社

イオングループの家事支援サービス「カジタク」を運営

本社所在地： 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-3-3 SC 新京橋ビル 6 階

代 表 者： 代表取締役社長 生田 政光

事業内容 ： ワンストップ型生活支援総合サービスの企画・ 運営家事支援サービス「カジタク」の運営 Web サイト： https://www.kajitaku.com/company/corporate/

家事支援サービス「カジタク」 について（ https://www.kajitaku.com/ ）

「カジタク」は、イオングループ アクティア株式会社が運営する家事支援サービス。

「カジタク」では、お客さまのご自宅に訪問し、ご要望に合わせた料理代行、リビング・寝室・ 水まわり全般 （キッチン、洗面所、お風呂、トイレ）の掃除代行、有資格者である「片付けのプロ」が、お客さまのご要望をヒアリングし「要」 「不要」の仕分けを行いつつ、最適な収納方法や収納用品を提案、作業を行う整理収納サービスを提供しています。

また「プロの技術」で、エアコン・レンジフード・キッチン・浴室等の清掃を行うハウスクリーニング、季節の衣類や布団 を玄関で受け渡しいただき、最長 9 ヵ月の保管付の有無も選べる宅配クリーニングを提供する等、様々な家事支援サ ービスを展開しています。

イオン保険サービス株式会社

本店所在地： 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 5 番地 1 イオンタワー

代 表 者： 代表取締役社長 角谷 修一

事業内容 ：保険代理店（生命保険、損害保険、少額短期保険）

Web サイト： https://www.hokenmarket.net/ais/corp/gaiyo.html

イオン保険サービスについて

イオン保険サービスは、イオングループの保険代理店として、個人・法人向けのさまざまな保険商品を取り扱っております。 お客さまのライフスタイル、ご要望をしっかりヒアリングした上で、お客さまに最適な保険をご案内いたします。

