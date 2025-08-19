第6回「Space Approach Forum」を開催します！

名古屋商工会議所

名古屋商工会議所と株式会社ElevationSpace は、宇宙産業の未来を探求する「第6回Space Approach Forum」を9月5日（金）に開催いたします。

今回は、多岐にわたる宇宙での活動領域ごとに、キープレーヤー6名にご登壇いただき、今後の宇宙ビジネスの可能性についてご講演いただきます。

本イベントでは、日本全国から宇宙関連の企業や大学が集まり、宇宙ビジネスの最前線をお伝えする講演が行われます。宇宙産業の発展と新たなビジネスチャンスについて深く掘り下げる機会です。

つきましては、今後の宇宙ビジネスのキープレーヤーの講演に関する取材にご協力いただけますようお願い申し上げます。

１．主催

名古屋商工会議所・株式会社ElevationSpace

２．日時・場所

日時：令和7年9月5日（金）14：40～17：50

場所：名古屋商工会議所 2 階ホール（名古屋市中区栄2-10-19）

３．登壇者（講演順）

- 宇宙ビジネスの”今”と”チャンス”シー・エス・ピー・ジャパン株式会社 ⻫藤 由佳 氏- 有人宇宙技術若月 孝夫 氏（JAXA）- 大林組の宇宙の取組み株式会社大林組 渕田 安浩 氏- アモルセル(R)からハイパーアモルセルへの展開 ～MI 解析結果の援用～カミ商事株式会社 柏田 祥策 氏- ポストISS 時代における産学の役割学習院大学 教授 渡邉 匡人 氏- 太陽系での生命の探査東京科学大学 教授 関根 康人 氏

４．取材申込・問合せ先について

取材をご希望される場合は、下記メールアドレスまでご連絡ください。

名古屋商工会議所 産業振興部 モノづくり担当 岡崎・大島

電話：052-223-6750 Email：monozukuri@nagoya-cci.or.jp