日越連携の国際サイバーイベント「CYBERCON ASIA 2025」、一般社団法人JCU/CPAC JAPANによる後援が決定

株式会社フォアー（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中 悠斗）は、Suganuma Group Co., Ltd(本社：ベトナムホーチミン、代表：菅沼蔵人)／Duy Tan大学との共催で、国際サイバーセキュリティカンファレンス「CYBERCON ASIA 2025」（以下、本イベント）を2025年9月13日(土)・14日(日)の2日間、ベトナム・ダナンのDuy Tan大学にて開催致します。本イベントの趣旨にご賛同頂き、一般社団法人JCUからの後援が決定致しました。

■後援コメント

・一般社団法人 JCU

「日本の独立」という課題が取り沙汰されて久しい中、情報戦の分野でみると、この十数年、特に中国・ロシア・北朝鮮による諜報/情報戦略の進展には著しいものがあります。日本を取り囲む彼らの存在は、ある意味、リアルな軍事侵攻以上に、日本にとって喫緊の脅威となっています。 そんな中、サイバー・セキュリティ分野において目覚ましい進歩を遂げているベトナムにおいて本イベントが企画実行されることは、実に大きな意義があります。 米国保守派と共に、自国の真なる「独立自尊」を掲げるCPAC-JAPAN としても、『CYBERCON ASIA 2025』開催の趣意に心より賛同し、大成功を祈念するものです。

- 一般社団法人 JCU 代表理事 饗庭浩明（あえばひろあき）

■取材・スポンサー参加について

取材登録（メディア）・スポンサー出展をご希望の場合は、下記「お問い合わせ」へご連絡ください。

メールアドレス：cybercon-asia@fore-co.ltd

■一般参加

以下のページより、事前参加登録をお願いいたします。

https://lu.ma/bi2nckap

【会社紹介】

■Suganuma Group Co., Ltd

会社名：Suganuma Group Co., Ltd

設立：2016年

所在地：No. 189 Lane 281 Tran Khat Chan Street, Thanh Nhan Ward, Hai Ba Trung District, HanoiCity, Vietnam

事業内容：人材教育・人材採用サポート、事業化アドバイザー

代表取締役：菅沼蔵人

HP：https://japan.suganuma-vn.com

■Duy Tan University (ズイタン大学)

1994年にベトナム中部ダナン市に設立され、2015年に私立大学へと移行。ベトナムおける最初にして最大の私立大学で、多様的かつ学際的な教育を実践している。

情報技術、電気電子の分野で米国のABET認定を取得。観光分野ではUNWTOのTedQual認定を取得したベトナム初の大学。

QS World University ランキングによると2025-2026年には世界の482位大学、Times Higher Education (THE) ランキングでは 2023年には世界のトップ500大学、2022年にはアジアのトップ100大学に選ばれている。

■株式会社フォアー

会社名： 株式会社フォアー

設立：2017年

所在地：〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-17-12 Fore-ビル

代表取締役：田中 悠斗

HP：https://www.fore-co.ltd/ja/

株式会社フォアーは、データサイエンス、サイバーセキュリティ、分散型台帳技術の領域を中心とした研究開発に取り組むディープテックファーム。各国のパートナーとの学際的なプロジェクトを通じて、民間及び政府機関が抱える最も緊急性の高い技術課題への対応を進めると共に、各先端技術の運用プロセスの最適化及び普遍化に取り組む。