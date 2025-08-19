【選挙をSNSから読み解く】無料レポート公開

iKala Japan 株式会社選挙をSNSから読み解く

AI変革ソリューションを提供する台湾のiKala（アイカラ）株式会社 (本社：台湾台北市/ 日本支社：東京都渋谷区 以下「iKala」）は、AIによる世界最大級のデータマーケティングプラットフォームKolr（カラー）を活用し、2025年7月の参議院選挙で大きく後退した自民党と、勢いを増した参政党と国民民主党に焦点をあて、選挙期間中の各党公式SNSの裏側のデータから、それぞれの影響力を分析したレポートを公開しました。

SNS全体でみると、自民党のXとFacebookのフォロワー数は参政党と国民民主党を上回っているのがわかります。一方で、YouTubeにおいては国民民主党と参政党が圧倒的な存在感を示しており、ここにアプローチの違いが色濃く表れていました。本レポートでは、フォロワー数のボリュームが多いYouTubeに特化し、フォロワーの属性や選挙期間中のフォロワーの動向などをKolr AIでさらに深堀りしています。資料は無料で、登録後にダウンロード可能です。

▼ ダウンロードはこちら(https://www.kolr.ai/jp/reports/%e3%80%90%e9%81%b8%e6%8c%99%e3%82%92sns%e3%81%8b%e3%82%89%e8%aa%ad%e3%81%bf%e8%a7%a3%e3%81%8f%e3%80%91%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%8f%e5%be%8c%e9%80%80%e3%81%97%e3%81%9f%e8%87%aa%e6%b0%91%e5%85%9a/)

【Kolrについて】

Kolrは、AI変革ソリューションを提供するグローバル企業iKalaのインフルエンサーマーケティングプラットフォームです。Facebook、YouTube、Instagram、TikTok、Xなどのソーシャルメディア上の、3億を超える世界中のインフルエンサーのデータと、6億件以上のリアルタイムデータを保有しています。高度なAI技術を駆使し、Kolrは膨大なデータの中から最適なインフルエンサーを選出し、精緻で効果的なインフルエンサーマーケティングを実現します。

Kolrのスペシャリストチームは、企業やブランドのインフルエンサーマーケティングに関する深い知識と豊富な経験を誇ります。マーケティング戦略の立案、プランニング、インフルエンサーとのマッチング、デジタル広告運用など、多岐にわたるサービスを190以上の国と地域で提供しており、これまでに支援したブランドは数万に達しています。

Kolr 公式ウェブサイト(https://www.kolr.ai/jp/)

【iKalaについて】

iKalaは、AI変革ソリューションを提供するグローバル企業です。「AIエンパワーメント」を使命とし、企業がAIを核として、ビジネス変革、成長の加速、新たなビジネスモデルの創出を達成できるよう支援します。iKalaは、企業の業務効率の最適化と顧客とのコミュニケーション強化を支援するAI主導のクラウドサービスとマーケティングテクノロジーを提供しており、現在はフォーチュン500企業を含む1,000社以上の企業、50,000を超えるブランドや広告主の皆さまとパートナーシップを築いています。iKalaは顧客中心主義を念頭に、サービス品質を継続的に向上させ、革新的な研究開発に投資することで、お客さまにとってより多くの価値を生み出すことに尽力しています。

iKala 公式ウェブサイト(https://ikala.ai/jp/)