エアモビリティ株式会社はLiliumの資産取得および再建に関してAmbitious Air Mobility Group社と戦略的パートナーシップを構築

空飛ぶクルマの安心・安全な航行のためのプラットフォームを開発・提供するエアモビリティ株式会社（東京都港区、代表取締役社⾧&CEO：浅井 尚、以下当社）は、電動垂直離着陸機（eVTOL）開発のパイオニアであるLilium社の資産取得および再建に関して、eVTOL（電動垂直離着陸機） の運航及びバーティポートの運営を計画するAmbitious Air Mobility Group社（オランダ、CEO：Robert J Kamp、以下AAMG社）と戦略的パートナーシップを構築いたしました。本取引は、都市・地域の航空交通の新時代を創造するという当社のビジョンを具現化する重要な一歩であり、日本国内でのeVTOL生産体制構築への道をも拓くものです。

国際的なネットワークと空飛ぶクルマ業界の専門知識を持つ当社とAAMG社の戦略的取り組みにより、両社は今後Lilium社の再建を進め、同社の持つ先進的な技術を活かし急成長するアジア太平洋地域におけるeVTOL市場拡大の推進役としての立場をさらに強固なものにします。

●当社代表取締役社長&CEO 浅井 尚のコメント

今回の取り組みは、人やモノの移動のあり方を根本から変革することでQOLの向上に貢献するという私たちのビジョンにとっても重要なマイルストーンです。AAMG社との提携によりLilium社の再建に取り組むことで、最先端のeVTOL技術を日本に導入し、日本国内での開発・生産の可能性をも追求いたします。これにより日本国内の産業発展に貢献し、高付加価値の雇用を創出できるものと期待しております。さらに先進的な交通インフラにこの技術を統合していきたいとも考えております。

●AAMG社CEO Robert J Kamp氏のコメント

この協業は単なる取引ではなく、クリーンかつハイパフォーマンスな航空産業の未来に向けた共通ビジョンの体現です。AirMobility Inc. を戦略パートナーに迎え、Liliumの先進技術をヨーロッパのみならず、アジア太平洋地域全体へと展開するための基盤を構築していきます。当社は今後、本パートナーシップを通じて日本国内の製造業、行政機関、インフラ事業者との協業を模索し、日本における次世代モビリティの中核拠点の構築を目指します。eVTOL市場の世界的な加速が進む中、当社は引き続き、様々な企業との戦略的パートナーシップの構築、新たなサプライチェーンの形成、そして持続可能な航空技術の実装を通じて、都市間・都市内の新たな移動手段の創出に貢献してまいります。

●Lilium社について

ドイツ、バイエルン州ガウティングを拠点とする航空宇宙企業で、2015年にミュンヘン工科大学の4人の学生によって設立されました 。同社の機体は世界初の6人乗りeVTOLジェット機で、技術的には高効率・低騒音設計・高密度バッテリーに特徴があります。想定最大航続距離は250km（約155マイル）で、都市間移動に適したスペックです。同社の技術アプローチは、短距離通勤型eVTOLとは異なる市場（地域間移動）にポジショニングされており、日本や欧州など中規模都市が多い国での導入に強みを発揮する可能性があります。

●AAMG社について

eVTOLを活用したエグゼクティブ・エアチャーターサービスの提供を進める企業で、運用拠点はスペイン（マルベーリャ）、オランダ（アムステルダム）、ベルギー（ブルッセル）、フランス（ニース）、イタリア（ローマ）、イギリス（ロンドン）。2024年12月にLilium 社の機体購入に関する販売契約に署名。eVTOLが離発着するVertiportの開発・投資・建設、再生可能エネルギー開発、オフグリッド電源装置（300kW～100MWh）の開発等も手掛けており全世界におけるSDGを強く推進する企業です。

マラガ空港ースペイン

●エアモビリティ株式会社概要

事業内容：空飛ぶクルマおよび産業用ドローンの安心・安全な航行のためのプラットフォームを提供。海外の空飛ぶクルマ、ドローンの日本市場への参入支援のプラットフォームも構築。その他、海外機体メーカーと日本の部品メーカーのマッチングサイト「AeroMall (https://aeromall.jp/)」 、 産業用ドローンの販売サイト「AeroBuy (https://aerobuy.jp/)」、ドローンパイロットを探せるWebサイト「AeroStaff (https://aerostaff.jp/)」を、構築・運営。

代表者：代表取締役社長&CEO 浅井 尚

所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル9F

URL：https://www.airmobility.co.jp

