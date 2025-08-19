【9/17-18】リーダーズ研修２０２５in大阪、開催決定！今年のテーマは「第10期介護保険事業計画目前！2040年に備えよ！」

特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会

介護系事業者900団体の会員を有し、身近な地域での助け合い・支え合い、優しい福祉のある地域社会づくりを推進している認定特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会（本社：東京都新宿区、代表理事：鷲尾公子・とよしま亮介、略称市民協）は、会員のチカラを育て、現場の活動を繋げるため、2025年9月17日から18日にかけて、リーダーズ研修2025in大阪「第10期介護保険事業計画目前！2040年に備えよ！」を開催します。

本研修は、2027年に迫った第10期介護保険事業計画目前！2040年に備えるための２日間として、地域での助け合い・支え合い（インフォーマル）を重視し、優しい福祉のある地域共生社会づくりを推進する介護福祉事業者の創業者・代表者、次世代リーダーの皆さんが集う研修＆交流会です。

今年の会場は、大阪公立大学（田中記念館 和食堂めたせこいあ（１日目）)。

幹事団体であるオレンジコープ（泉南生活協同組合）の 70年の歴史を学び、経営者寺子屋では福祉事業者が行うべき2040年への備えを学び、考え、決める。未来志向の創業者・代表者、次世代リーダーを育てるプログラムを予定しています。

２日目は、幹事団体であるオレンジコープ（泉南生活協同組合）及び社会福祉法人野のはなが運営するサービス付き高齢者向け住宅、介護付き有料老人ホーム、就労継続支援B/生活介護施設などの現場を巡り、活動を目で見て、肌で感じ、自団体の運営に活かす体験型プログラムを予定しています。

参加対象は、市民協会員及び友好団体の皆さまです。このような貴重な機会を見逃すことなく、是非ご参加ください。



名称 集え！次世代の介護人材！リーダーズ研修2025in大阪「第10期介護保険事業計画目前！2040年に備えよ！」

主催：認定特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会（通称、市民協）

幹事団体：オレンジコープ（泉南生活協同組合）/社会福祉法人野のはな

後援：こくみん共済coop（全国労働者共済生活協同組合連合会（全労済））

協力：一般社団法人地域ケア総合研究所、認定NPO法人じゃんけんぽん

日程：2025年９月１７日（水）～2025年９月１８日（木） 全２日間（各6時間程度）

会場：大阪公立大学 杉本キャンパス(https://www.omu.ac.jp/about/campus/sugimoto/)（田中記念館 和食堂めたせこいあ/〒558-8585大阪市住吉区杉本3-3-138）

アクセス：JR阪和線「杉本町(大阪市立大学前)駅」東口下車またはOsaka Metro御堂筋線「あびこ駅」下車 ４号出口 南西へ徒歩15分

対象：市民協会員および市民協友誼団体（介護系NPO他）※主に活動経験３年以上を目安とし、将来のリーダー候補となる意欲のある方30名程度

料金：20,000円（資料代・宿泊費込み、宿泊なしの場合は8,800円）、修了証発行料別途

研修目標：

１、理念と継承：団体の設立理念、これまでの活動の軌跡、成功事例と課題を深く理解し、次世代の活動を牽引する上での土台を築く。特に、介護事業が地域社会との間に築き上げてきた人的ネットワーク、信頼関係、ノウハウといった「財産」の重要性を認識し、その承継に向けた意識を高める。

２、リーダーシップスキル：リーダーとして不可欠な知識・スキル（組織運営、チームビルディング、コミュニケーション、ファシリテーション、問題解決、意思決定、リスク管理、目標設定、計画策定、人材育成、社会情勢の分析、倫理観など）を体系的に習得する。

３、実践力：座学に留まらず、具体的な事例研究やグループワークを通じて、習得した知識・スキルを実践的な場面で応用する能力を開発する。団体の現状分析に基づいた課題発見、解決策の提案、活動計画の立案などを通じて、主体的な行動力を養う。

４、ネットワーク：研修を通じて参加者間の強固なネットワークを構築し、互いに刺激し合い、協力し合える関係性を醸成する。経験豊富なベテラン会員との交流を通じて、実践的な知識や視点を学ぶ機会を提供する。

５、貢献意欲：研修で得た学びとネットワークを活かし、団体の運営や今後の社会運動、地域貢献活動に積極的に参画し、リーダーシップを発揮する意欲を高める。

研修内容（詳細案）:

本研修では、講義、グループワーク、ディスカッション、事例研究、ベテラン会員との対話セッションなどを組み合わせた多角的なプログラムを予定しています。

リーダーズ研修2025in大阪スケジュール（案）※予告なく変更になる場合があります

1日目：

12:30～13:30 受付開始（大阪公立大学 杉本キャンパス（田中記念館 和食堂めたせこいあ）

13:30～14:00 オリエンテーション、市民協最新情報

研修の目的、スケジュール、自己紹介

14:00～14:30 題名：幹事団体の紹介・オレンジコープ70年の歴史

講師：泉南生活協同組合 理事長 笠原優ほか

14:30～15:15 題名：第10期介護保険事業計画について

講師：厚生労働省 近畿厚生局 担当課長（予定）

15:15～15:30 質疑応答

15:30～15:45 休憩、名刺交換

15:45～16:30 題名：福祉事業者が行うべき2040年への備え（経営者寺子屋１）

講師：一般社団法人地域ケア総合研究所 竹重俊文

16:30～17:00 題名：next2040グループワーク（経営者寺子屋２）

講師：認定NPO法人じゃんけんぽん 井上謙一

17:10～17:30 事業所で行うべき2040年方針の発表（経営者寺子屋３）

講師：竹重俊文＆井上謙一

17:30～18:00 1日目のまとめ、退出する方の挨拶、記念撮影

18:00～18:15 休憩、交流会用意

18:15～20:30 市民協大交流会（各団体から10分のPRタイム）

2日目：

09:30～10:00 阪和線熊取駅（西口）集合、出発

10:00～11:00 見学１：おひさま熊取（熊取町） サービス付き高齢者向け住宅

11:00～12:00 見学２：みのり貝塚（貝塚市） 介護付き有料老人ホーム

12:00～13:00 見学３：ガマダシモン（貝塚市） 就労継続支援B/生活介護

13:00～13:30 昼食交流会（森の小径「レストラン・ちんちん電車（貸切）」）

13:30～14:30 見学４：森の小径（貝塚市）就労継続支援B/生活介護

14:30～15:30 記念撮影、見学感想会

15:30～16:00 研修全体のまとめ、質疑応答、アンケート

※マシュウおじさん（就労継続支援B型・カフェ）見学希望の方は終了後（有志）

※希望者には修了証を発行します申込時にお申し出ください（費用別途）

※会場までの交通費、交流会参加費、昼食代は各自ご負担ください

※宿泊先は「東横インあべの天王寺(https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00247/)」を予約済みです

お申し込み・お問い合わせは、市民協事務局まで

TEL：03-6809-1091 FAX：03-6809-1093

URL：https://seniornet.ne.jp/