「令和７年８月６日からの大雨災害義援金」の受け付けを開始
日本赤十字社
日本赤十字社（本社：東京都港区）は、令和７年８月６日からの低気圧と前線に伴う大雨災害について義援金の受け付けを開始いたします。
なお、お寄せいただいた義援金は、被災地の方々の生活を支援するため、全額を被災地の義援金配分委員会にお送りいたします。
「令和７年８月６日からの大雨災害義援金」
※対象県：熊本県、鹿児島県（８月19日現在）
熊 本 県：令和７年８月19日（火）～令和７年10月31日(金)
鹿児島県：令和７年８月19日（火）～令和７年12月26日(金)
（１）ゆうちょ銀行・郵便局
金融機関：ゆうちょ銀行
口座番号：00120-0-267410
口座加入者名：日赤令和７年８月６日からの大雨災害義援金
（２）都市銀行
三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787536
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105531
みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 0620731
口座名義はいずれも「日本赤十字社（ニホンセキジュウジシャ）」
※受領証の発行をご希望される場合は別途ご連絡が必要です
詳しくは、弊社WEBサイトをご覧ください（https://www.jrc.or.jp/contribute/help/#kokunai）
■義援金についてのお問合せ
パートナーシップ推進部 TEL:03-4363-2056（専用ダイヤル）
（平日9：00～17：30、土日祝日・年末年始は休業）