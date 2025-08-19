Exail社製 量子重力計「AQG-B」 輸入・販売開始のお知らせ

株式会社光響

株式会社光響は、Exail社製量子重力計「AQG-B」の輸入・販売を開始いたしました。

「AQG-B」は、レーザー冷却された原子の自由落下運動を干渉計で測定する量子干渉技術に基づいた絶対重力計です。BIPM（国際度量衡局）でも認められたこの測定方式により、10 nm/s²という高精度な絶対重力測定が可能であり、自然資源管理や地球物理・火山観測、測地、メトロロジー（計量学）分野において、これまでにないトレーサブルかつ高精度な重力データ取得を実現します。

本製品は、センサーヘッドと制御ユニットを分離し、15 mケーブル接続で可搬性・設置柔軟性を確保。振動耐性や温度安定性にも優れ、フィールド環境でも長期にわたり安定したデータ取得が可能です。ウォームアップ後は2時間以内に10 nm/s²精度を達成でき、50,000時間を超える高信頼性設計、光ファイバ構成による光学調整不要設計など、現場導入の容易さと保守性も両立しています。

当社では、Exail社のその他製品や、300社を超える海外メーカーの製品・10万点以上のレーザー・光学関連製品を取り扱っております。ご要望ございましたら下記までお気軽にお問い合わせください。

■ URL

https://www.symphotony.com/manufacturers/exail/quantum-gravimeters/

■ お問い合わせ先

株式会社 光響 グローバルソーシング部

担当：菱田

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/other_contact/

Tel : 070-6925-5558 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：gs-inquiry@symphotony.com

■ 製品イメージ

■ 主要仕様