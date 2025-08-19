Weverse、俳優兼アーティスト イ・ジュノ公式コミュニティをオープン

株式会社HYBE JAPAN- 演技と音楽の両翼で世界を魅了するイ・ジュノ、8月19日よりWeverseコミュニティオープン- イ・ジュノ「ファンの皆さんと近い距離でコミュニケーションをとり、多様な話を分かち合えることを嬉しく思います」- 8月20日～26日まで直筆サイン入りポラロイド写真プレゼントイベント開催！

Global Superfan Platform 「Weverse（読み：ウィバース）」は、新しい所属事務所「O3 Collective」を設立した俳優兼アーティスト、イ・ジュノの公式コミュニティを8月19日（火）正午にオープンします。



2008年に韓国のアイドルグループ2PMとしてデビューしたイ・ジュノは、グループおよびソロアーティストとして多方面で活動を展開し、グローバルファンから愛されてきました。ドラマ「King the Land」や「赤い袖先」など、多数のヒット作を通じて演技力とグローバルな確かな存在感を兼ね備えた俳優として地位を確立しました。今年、tvNドラマ「台風商社」とNetflixオリジナルシリーズ「Cashero」の公開を控えており、より多くのグローバルファンと出会うことになります。

韓国国内はもちろん海外でも厚いファン層を持つイ・ジュノは、Weverseコミュニティのオープンを通じてファンとより身近に交流できることが期待されます。イ・ジュノは「ファンの皆さんと近い距離でコミュニケーションをとり、多様な話を分かち合えることを嬉しく思います。共に良い時間を作っていきたいです」と意気込みを伝えました。

Weverseはイ・ジュノコミュニティのオープンを記念し、特別イベントも開催します。8月20日から26日まで、イ・ジュノコミュニティにハッシュタグ #WELCOME_LEEJUNHO と共に歓迎メッセージを残したファンの中から5名を抽選で、直筆サイン入りポラロイド写真をプレゼントします。

一方、Weverseはグローバルメンバーシップ、Weverse DMなど、ファンダムに多様なメリットを提供し、コミュニケーションできる機能や15ヶ国語の自動翻訳をサポートするなど、アーティストのグローバルファンダム拡大のためのプラットフォームとして役割を果たしています。2025年8月現在、Weverseは国内外170以上のアーティスト公式コミュニティを運営しており、今年6月には過去最高値の1,200万MAU（月間アクティブユーザー数）を更新し、堅調に上昇を続けています。

【Weverse関連URL】

Weverse「LEE JUNHO」コミュニティ：https://weverse.io/leejunho

Weverseアプリダウンロード：https://go.weverse.io/qt3S/wrzilrqp

Weverse公式X：https://x.com/weverseofficial（@weverseofficial）

Weverse公式Instagram：https://www.instagram.com/weverseofficial/

Weverse Japan公式X：https://x.com/weverse_japan（@weverse_japan）

【Weverse Companyについて】

Weverse Companyは、顧客体験の拡張を通じたファンダム文化の革新をビジョンにしているグローバルファンダムプラットフォーム企業です。2019年6月、ファンダムコミュニティプラットフォーム「Weverse」とコマースプラットフォーム「Weverse Shop」を立ち上げました。Weverseはアーティストと全世界のファンが交流するコミュニティサービスから、ファンのためのメディアコンテンツ提供、アーティスト公式商品(MD)を販売するWeverse Shopの顧客サービスまで、アーティストを愛するファンが必要とするすべてのファン活動を支援しています。Weverseは現在、170組以上の国内外アーティストやオーディションプログラムの公式コミュニティを運営しています。Naver V LIVE事業部を譲受し、2022年7月に「Weverse LIVE」機能を導入して新しくなったWeverseは、持続的なサービスの高度化を通じてグローバルファンダム文化をより新しく便利にする「ファンダムライフプラットフォーム」へと進化していく計画です。