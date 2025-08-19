【2025年最新版】千葉市：従業員数増加率ランキングTOP30／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「当社」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、人口の多い上位30都市を対象とした「従業員数増加率ランキング」を発表しました。本リリースでは、各都市別のデータをもとに、今回は「千葉市に本社を置く企業」を対象に、従業員数の増加傾向にフォーカスします。

ランキング詳細

【調査概要】

・対象都市：人口上位30都市

・対象企業：各都市に本社を置き、2024年6月時点で従業員30名以上の企業

・対象期間：2024年6月と2025年6月の比較

・データソース：日本最大級の企業データベース「SalesNow DB」

・データ件数：約540万社の企業データを対象（うち対象条件に該当した企業を抽出）

※SalesNow DBでは、商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁および企業が公開する情報をもとにデータを抽出しております。

※本リリースにおける年収・従業員数は、公的機関が公表する企業情報、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁データを基に算出した数値です。企業の公表する年収・総従業員数とは異なる場合があります。

※情報の正確性には万全を期しておりますが、取得時期の兼ね合いや当社独自のデータ基準を用意しているため、変動することがあります。全ての情報を保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db(https://salesnow.jp/db)）

「SalesNow」について

当社が提供する「SalesNow」は、AI搭載 企業データベースクラウドです。国内約540万社のデータを網羅している日本最大級の企業データベースとなっており、AIとデータによって、売れる組織を構築できます。

BtoBのセールス活動には手作業での企業情報の収集やローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。SalesNowによって、営業全員が営業のあらゆるシーンで"データ"を活用し、成果に繋がる意思決定・行動ができるようになり、生産性の高い次世代の営業組織へと変革できます。

会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- AI搭載 企業データベースクラウド「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db