【Pasand by ne Quittez pas】2025年9月12日(金)開業のニュウマン高輪に7店舗目となる常設店舗をオープン

株式会社Pasand

株式会社Pasand（代表取締役 神 真美、港区北青山3-8-3）が運営するファッション＆ライフスタイルストア＜Pasand by ne Quittez pas（パサンド バイ ヌキテパ）＞は、2025年9月12日(金)NEWoMan高輪に常設店をオープンいたします。

Pasand by ne Quittez pas ニュウマン高輪店

「高輪ゲートウェイシティ」内にオープンする、ルミネ史上最大規模の施設として話題のニュウマン高輪に常設店を出店。主力ブランドである＜ne Quittez pas（ヌキテパ）＞を中心に、同社が運営するアパレルブランド＜Sara mallika（サラ マリカ）＞、ジュエリーブランド＜UPALA（ウパラ）＞のほか、現在一部店舗のみで展開されているライフスタイル雑貨を展開いたします。

オープンを記念して、ニュウマン高輪店でのみ購入可能な限定ワンピースやアクセサリーが展開されるほか、税込33,000円以上お買い上げいただいたお客様に、オリジナルクッションカバーをプレゼントいたします。

【ニュウマン高輪店 限定商品】COTTON PRINT TWISTED WAIST DRESS：Lilacカラー（ne Quittez pas）\29,700【ニュウマン高輪店 限定商品】SMILE BEAD BRACELET：全3色展開（UPALA）\8,800ノベルティ：オリジナルクッションカバー

■店舗情報

Pasand by ne Quittez pas ニュウマン高輪店

〈住所〉

〒108-0074

東京都港区高輪二丁目２１番２号 ニュウマン高輪 South 4F

〈営業開始日〉

2025年9月12日(金)

〈営業時間〉

11:00-20:00

2025 Autumn/Winter Collection

2025年8月20日(水)にPasand by ne Quittez pas公式サイトにて、＜ne Quittez pas（ヌキテパ）＞と＜Sara mallika（サラ マリカ）＞の2025年秋冬コレクションのシーズンビジュアルを公開予定。

新作コレクションとともに、Pasandの世界観をぜひお楽しみください。

[Official site] https://www.nequittezpas.jp

ne Quittez pasne Quittez pasSara mallikaUPALA

Pasand by ne Quittez pas（パサンド バイ ヌキテパ）

Pasand by ne Quittez pas AOYAMA本店

［Pasand（パサンド）］は、［ne Quittez pas（ヌキテパ）］がキュレーションするお気に入りをぎゅっと集めた世界。「Ordinary Happiness」をテーマにしたオリジナルのファッションアイテムやホームプロダクトetc. そして世界各地で心奪われたすてきなもの。ものとの出会いにパワーチャージできるような楽しさを凝縮してお伝えします。

■ne Quittez pasについて

インドの上質な素材や職人技とモダンなデザインを融合するファッションブランド。東京・青山の旗艦店を中心とした直営店のほか、様々な高感度セレクトショップで展開。

＝生産におけるサステナビリティ＝

設立当初より20年に渡り、生産拠点であるインド現地にて、ものづくりに関わる約300名以上の雇用を生み出し、女性を含むひとりひとりの安定した生活を支えてきました。また、生産過程の産業廃水を浄化する処理技術をもつ優れた工場とパートナーシップを組むなど、人としての尊厳を守りながら、持続可能な循環を創っていくことを大切にしています。

[Official site] https://www.nequittezpas.jp

[Instagram] @pasand_by_nequittezpas https://www.instagram.com/pasand_by_nequittezpas