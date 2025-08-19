【8/27】web3プロフェッショナルファームDeFimans、「Blockchain Leaders Summit Tokyo 2025（BLS Tokyo 2025）」にモデレーターとして登壇決定
株式会社DeFimans（所在地：東京都港区、代表取締役：小野 暢思・佐藤 太思、以下「DeFimans」）は、2025年8月27日に開催されるBlockchain Leaders Summit Tokyo 2025（BLS Tokyo 2025）に、代表取締役の佐藤太思がパネルディスカッションのモデレーターとして登壇することをご報告いたします。
■招待制イベント：Blockchain Leaders Summit Tokyo 2025（BLS Tokyo 2025）について
BLS Tokyo 2025は、日本、韓国、および世界各国から業界リーダーを一堂に集める、招待制のブロックチェーンビジネスカンファレンスです。重要な人物との価値あるネットワーキングを提供することを目的とし、国内外のシード・アーリーから後期ステージのスタートアップ、VC、事業会社が参加します。
本イベントは、国内外で幅広く投資を行うB DASH VENTURESと、ソウル、サンフランシスコ、バンガロール、シンガポール、アブダビに拠点を置く、世界有数のweb3ベンチャーキャピタル企業であるHashedの共催により開催されます。
■ イベント概要
名称：Blockchain Leaders Summit Tokyo 2025
日時：2025年8月27日（水）
会場：東京都内（招待者のみ公開）
主催：B Dash Ventures株式会社、Hashed, Inc.
参加方法：完全招待制
ウェブサイト：https://blockchainleaders.world
■佐藤太思 登壇セッション概要
タイトル
Scaling On-Chain Finance: From DeFi Protocols to Real-World Adoption「オンチェーンファイナンス拡大への道筋 ― DeFiプロトコルから実世界活用まで」
スピーカー
Dillon Liang（Co-founder / CSO, Concrete / Blueprint Finance）
Ella Qiang（APAC Lead, Berachain）
Can Sun（Co-founder, Backpack Exchange）
モデレーター
佐藤 太思（株式会社DeFimans 代表取締役）
登壇日時
2025年8月27日（水） 16:00～16:30
内容
本セッションでは、DeFiプロトコルから実世界での活用まで、オンチェーンファイナンスの拡大に向けた戦略を議論します。業界最前線のプロジェクト創業者が、技術面・規制面・市場導入における課題や解決策、そしてブロックチェーン技術がもたらす新たな金融の可能性について意見を交わします。
株式会社DeFimansについて
web3業界で実業経験を積んだメンバーによって設立されたDeFimansは、トークンエコノミクスの構築やブロックチェーン技術の活用等、web3領域に特化したハンズオン型のプロフェッショナルファームです。web3ビジネスでの“信用”を創造し、クライアントと共に日本のweb3業界の発展に向けて歩み続けます。
代表者：代表取締役 小野 暢思・佐藤 太思
所在地：東京都港区虎ノ門5丁目1番4号 東都ビル9Ｆ
設立：2022年7月
事業内容：
トークノミクス、DeFi、GameFi・ブロックチェーンゲーム、海外展開、事業戦略、新規事業開発、ブロックチェーン社会実装、NFT、dApps、DAO等に係るコンサルティング支援
資金調達・資本政策、マーケティング、翻訳等のハンズオン支援、Messari JAPAN運営
公式サイト：https://defimans.com/
X（旧Twitter）：https://twitter.com/DeFimans
Medium：https://medium.com/@DeFimans
総合お問合せ：info@defimans.com