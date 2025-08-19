『ICB』「OUR WACOAL」と初のコラボレーションが実現！スタイリッシュにジャケットを着こなせるカップインウェア２型を8月27日（水）発売
株式会社オンワード樫山（本社：東京都中央区 代表取締役社長：保元 道宣）のレディスブランド『ICB（アイシービー）』は、株式会社ワコール（本社：京都府京都市 代表取締役社長執行役員：川西 啓介）が展開するファッションブランド「OUR WACOAL（アワワコール）」との初となるコラボレーションアイテムのカップインウェア２型を、8月27日（水）に全国の『ICB』ショップ、公式通販サイト「オンワード・クローゼット」で発売します。
タンクトップ（写真左）URL:https://crosset.onward.co.jp/items/KKCYGW0310
ロングTシャツ（写真右）URL:https://crosset.onward.co.jp/items/KKCYGW0311
今回のコラボレーションは、“服を着こなすことを、もっと自由に、自分らしく楽しんでもらいたい”という両ブランドの共通の想いから生まれました。「OUR WACOAL」の下着の開発技術と、『ICB』の働く女性に向けたデザインを融合させ、カップ付きスクエアネックタンクトップとロングTシャツの2つのアイテムが誕生しました。ベースとなるスクエアネックのタンクトップにカップ構造を組み合わせることで、快適さと着こなしやすさを両立させました。
タンクトップは、ストラップの幅や胸元の高さにこだわり、デコルテをあけてすっきり見えつつ、露出が気になりすぎない絶妙なラインを追求しました。後ろ中心に入れたポイントカラーの飾りステッチがデザインのアクセントになっています。
ロングTシャツは、裾のデザインをラウンドカットした、ウエストイン・アウトどちらでも着こなしを楽しめるロングスリーブタイプのカップインウェアです。『ICB』のアイコンであるジャケットスタイルのインナーとしてはもちろん、秋口からは1枚で快適に過ごせます。
両アイテムともに、適度なハリ感のあるコットンリブ素材でからだにほどよくフィットし、やさしい肌ざわりで快適な着ごこちを提案します。幅広いシーズンのジャケットスタイルに対応し、デニムなどのカジュアルスタイルとも相性がよく、多彩なコーディネイトを楽しめます。
■コラボアイテム詳細
商品名：カップインスクエアネックタンクトップ
価格：13,200円（税込）
カラー：ブラック、トープ
サイズ：M、L
【商品説明】
スクエアネックのシャープなラインが特徴のカップインタンクトップです。
ストラップの幅や胸元の高さにこだわり、デコルテをあけてすっきり見えつつ、露出が気になりすぎない絶妙なラインを追求しました。後ろ中心に入れたポイントカラーの飾りステッチがデザインのアクセントになっています。
『ICB』のアイコンであるジャケットスタイルのインナーとしてはもちろん、夏には1枚でカジュアルに着こなすこともできます。
商品名：カップインスクエアネックロングTシャツ
価格：16,500円（税込）
カラー：ブラック、トープ
サイズ：M、L
【商品説明】
裾のデザインをラウンドカットにし、ウエストイン・アウトどちらでも着こなしを楽しめるロングスリーブタイプのカップインウェアです。スクエアカットの美しさや胸元の高さにこだわり、デコルテがすっきり見えつつ、露出が気になりすぎない絶妙なラインを追求。後ろ中心に入れたポイントカラーの飾りステッチが、デザインのアクセントになっています。『ICB』のアイコンであるジャケットスタイルのインナーとしてはもちろん、秋口からは1枚で快適に過ごせます。
■販売概要
【発売日】
8月27日（水）
＜展開店舗＞全国の『ICB』取り扱い店舗
https://crosset.onward.co.jp/stores?bc=004&cttflg=all(https://crosset.onward.co.jp/stores?bc=004&cttflg=all)
公式通販サイト「オンワード・クローゼット」
タンクトップ:https://crosset.onward.co.jp/items/KKCYGW0310
ロングTシャツ：https://crosset.onward.co.jp/items/KKCYGW0311
■「OUR WACOAL」について
服をもっと自由に、自分らしく着こなすことを提案する、ワコールのファッションブランド。服と下着の役割を1枚で叶えてスタイリングの幅を広げるカップインウェアを中心に、スタイリッシュで着ごこちの良いアイテムを展開しています。クリエイティブディレクターには、スタイリストとして活躍する一ツ山佳子氏を迎え、ワコールが蓄積してきた下着の開発技術とファッションのスペシャリストの知見を融合。高い実用性とファッション性の両立を追求しています。
「OUR WACOAL」公式サイト：https://www.wacoal.jp/ourwacoal/index.html
「OUR WACOAL」ショップリスト：https://www.wacoal.jp/ourwacoal/information/20241108.html
「OUR WACOAL」公式Instagram：https://www.instagram.com/ourwacoal_official/
■『ICB』について
自分、を生きる。一人ひとりの個性がフォーカスされる時代。
着飾るより自分らしさを。流行っているより自分に似合うものを。働く女性のためのジャケットにこだわったオンでもオフでも着こなせるエフォートレスなスタイルを提案します。
「ICB」公式サイト：https://icb-brand.com/
「ICB」公式Instagram：https://www.instagram.com/icb_jp/
「オンワード・クローゼット」
ICBサイト：https://crosset.onward.co.jp/shop/icb?du=2