資格スクエア、AI添削・基礎問（β版）リリース

EdTechカンパニーの株式会社レアジョブ（以下、レアジョブ）の運営するオンライン予備校「資格スクエア」は、司法試験予備試験講座において、基礎問をAIが採点・添削する「AI添削・基礎問（β版）」をリリースいたします。

※「基礎問」は予備試験・司法試験・旧司法試験における出題統計から、重要と考えられる論点につき、単一論点ごとに学習できるようにした事例問題です。必要な論点知識を広くカバーしていますので、本番の試験で「書ける」力を養うことができます。

■「AI添削・基礎問（β版）」の特長

「AI添削・基礎問（β版）」は、EdTechカンパニーとしてエンジニアリング会社を持つレアジョブグループだからこそできるシナジーによって開発できたプロダクトです。最先端テクノロジーのひとつであるAIを活用したプロダクトを自社開発しました。予備試験領域でのAIによる基礎問添削は、他社に先駆けて提供する革新的なサービスです。

＜「AI添削・基礎問（β版）」の提供価値＞

・迅速な採点と答案返却

→人力の採点の場合、答案返却までに一定の日数を必要としていたが、AIが採点・添削するので即時答案を返却。答案作成から返却までのリードタイムが短いので、改善点の把握から復習につなげやすい

・採点項目の増加

→人力の採点の場合、短時間で処理するのが困難な細かい採点項目も、AIだからこそ実現可能に

・高精度、均一性の実現

→人力の採点の場合、一定の評価基準を定めても回避しきれないばらつきをなくし、AI採点によって高精度かつ均質な採点品質を実現

・“人を介さない”答案返却

→「自分の答案を誰にも見られない」という安心感によって、模試受験の心理的ハードルを低下

・2026年から始まるCBT化にも対応

■「AI添削・基礎問（β版）」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15102/table/243_1_505dc5d73866d543fcc1e5f611d36292.jpg?v=202508200426 ]

詳細はこちら

https://www.shikaku-square.com/yobishiken#aiRonbun

■オンライン予備校「資格スクエア」について

「資格スクエア」は、”合格するための正しい学習”をシステム化した法律系難関資格のオンライン予備校です。多くの難関試験合格者から学習法をヒアリングし、「合格するためにはどのように学習すべきか」の最適解を見出し、脳科学の要素を加えカリキュラム化。また、講義や教材の提供にとどまらず、最適なデジタル学習環境とサポートによって”正しい学習”の実践を支えることで、多くの人が合格を掴み、活躍できるように支援します。

株式会社レアジョブ 会社概要

所在地：東京都渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル2F

代表者：代表取締役社長 中村 岳

U R L ：https://www.rarejob.co.jp/

事業内容：英語関連事業／資格取得支援事業／子ども・子育て支援事業

上場取引所：東京証券取引所スタンダード市場



【レアジョブグループの事業展開について】

EdTechカンパニーのレアジョブグループは、グループビジョン“Chances for everyone, everywhere.”に基づき「世界中の人々が、それぞれの能力を発揮し、活躍できる世の中の実現」を目指しています。オンライン英会話をはじめ、AI ビジネス英語スピーキングテスト「PROGOS(R)」などアセスメントを軸とし、個人・法人・教育機関などを対象に事業を展開。また、英語だけでなくグローバルリーダーに必要な評価・育成・採用など人材関連サービスや、資格取得を支援するサービス、K12領域における子ども子育て支援サービスも幅広く提供。今後も、国内のみならずグローバルな事業展開を推進してまいります。



