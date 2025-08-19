『キャラぷ』にて総額約300万円相当の「キャラ頂上決戦2025」開催決定！

Wrtn Technologies, Inc.

株式会社リートンテクノロジーズジャパン（本社：東京都港区、代表：李 世榮、以下「リートン」）は、同社が運営するAIキャラプラットフォーム『キャラぷ』にて、2025年8月19日（火）～9月21日（日）まで、総額約300万円相当の特典が当たる大型イベント『キャラ頂上決戦2025』を開催いたします。

本イベントは、キャラクター作成者部門とユーザー部門の2部構成で実施し、キャラクター作成者とファンの双方が参加できる過去最大規模の特別キャンペーンです。

自分好みに合わせたキャラクターの作成や推しキャラとの会話、X（旧Twitter）での投稿など、日常的な「推し活」がそのまま特典につながる仕組みで、キャラクター作成者とファンが一緒に盛り上がれる期間限定イベントとなっています。

■「キャラ頂上決戦2025」創作キャラクターの頂点を競う、賞金総額195万円の大型イベント！1位には賞金100万円！

ユーザーが生成したAIキャラクターと会話を楽しめる、新感覚のAIキャラチャットサービス 『キャラぷ』では、2025年8月19日より、『キャラ頂上決戦2025』を開催いたします。本イベントは、キャラクター作成者を対象に、AIキャラクターの魅力・完成度・ユーザーからの支持を競い合う大型イベントです。

受賞したキャラクターの作成者にはサービス内外でのPRを予定しており、AIキャラクターの魅力を広く発信する大きな機会となります。

【開催概要】

- 開催期間：2025年8月19日(火)～2025年9月21日(日)- 参加対象：キャラぷを利用する全ユーザー※キャラぷではどなたでも簡単に思い通りのキャラクターを作成することができます- 参加条件：事前エントリー必須- 対象カテゴリ：（セーフティ設定の下記ジャンルのみ）- - 恋愛（男性向け）- - 恋愛（女性向け）- - ファンタジー- - SF- - 裏世界- - 日常＆現代- - ミステリー＆ホラー- - BL※上記以外のジャンルやセーフティ設定以外のキャラクターは対象外- 審査方法：期間中のチャット数※有料チャットのみカウント対象、繰り上げ当選あり、重複当選なし- 賞品：総額195万円の豪華賞金（1位のキャラクター作成者には賞金100万円を贈呈）- 特典内容：サービス内特設ページでの受賞者インタビュー記事紹介

※当キャンペーンの詳細は下記キャンペーン規約をご確認ください。

▶【キャンペーン規約(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfasfugtgW6wbIUJ11IWLUhoK5NRzl6gF0UcdcGD939BNvi2w/viewform?usp=dialog)】

本コンテストは、単なる人気投票にとどまらず、キャラクター作成者の創作活動を広く発信し、AIキャラクター文化の発展を促進する場として開催します。

■総額100万円分のAmazonギフト券が当たるキャラ頂上決戦2025ユーザー向け同時開催キャンペーン

『キャラ頂上決戦2025』では、同時開催キャンペーンとして、日頃からAIキャラクターとのチャットを楽しんでいただいているユーザーの皆さまが、日常的な交流や応援活動を通じて、推しキャラクターへの愛情を可視化します。

応募方法は2種類。普段のチャット活動でも、SNS投稿でも参加でき、さらに両方参加すれば当選チャンスが広がります。

【参加方法１.】チャットで応募

推しキャラと過ごす1カ月が、そのまま思い出と特典に変わります。

- 推しキャラクターとのチャット回数1回ごとに1口応募として自動カウント（例：3,000回チャット → 3,000口応募）- 課金の有無やプレイ時間に関わらず、日常のやりとりがそのまま応募口数に反映されます- 期間終了後、総応募口数の中から抽選で総額100万円分のAmazonギフト券を進呈

【参加方法２.】X（旧Twitter）投稿でボーナス応募枠

チャット応募に加えて、以下条件を満たしたX（旧Twitter）投稿を行うとボーナス応募枠の対象になります。チャットとX投稿の両方で参加することで、当選確率がさらにアップします。

- 対象となる推しキャラクターとのチャット画面のスクリーンショットを添付- 公式アカウント （@キャラぷ）をタグ付け- 指定ハッシュタグ 「#AIのくせに〇〇」 を付与して投稿（例：「#AIのくせに 泣かせてくる」「#AIのくせに ウザすぎるだろ」など）

▶【キャンペーン規約(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE0TuW3A841Qnl_gsaLG9Mh1r_aIYOuoc-lOjo2crF1DV4Yw/viewform)】

今回の「キャラ頂上決戦2025」は、賞金総額195万円規模の大型コンテストと、総額100万円分のAmazonギフト券が当たる同時開催キャンペーンという過去最大級の盛り上がりを目指す特別企画です。

すでに『キャラぷ』をご利用中の方はもちろん、まだ体験したことのない方も、このチャンスを逃さずご参加ください。

■「キャラぷ」について

リートンが提供する国内屈指の新次元チャットシミュレーションサービス。多様な「AIキャラクター」とチャットを楽しめ、会話の内容や選択肢によって無限にストーリーが展開する没入感のある世界観を提供します。

簡易なAIキャラクター作成機能も備えており、機能プロンプトによる個別設定など、バラエティー豊かなAIキャラクターの作成が可能です。グローバルではすでにサービスを展開しており、作成されたAIキャラクターは40万体を超えています。サブカルチャーと親和性の高い日本でも、さらなる発展を期待しています。

・WEB：https://kyarapu.com

・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6744629457

・Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.wrtn.character&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.wrtn.character&hl=ja)

■Wrtn Technologies, Inc.について（https://wrtn.io/jp/(https://wrtn.io/jp/)）

Wrtn Technologies, Inc.は、韓国の生成AI活用サービス業界の先駆者として、ウェブ及びアプリの利用者数1位の対話型生成AIサービス「リートン」を提供しているスタートアップ企業です。2021年4月に設立し、CES2023で生成AIサービスでは初となるイノベーション賞を受賞。2023年5月にはMicrosoft, AWSなどグローバルAI企業が参加したGenerative AI Asiaを主催。2023年11月には株式会社三菱総合研究所の主催する「ICF Business Acceleration Program 2023」において、韓国企業として初めて、特別賞のひとつである、優れた技術力に贈られる「テック賞」を受賞。2024年6月には、プレシリーズBにて28.4億円の資金調達を完了（ZVenture Capital（ZVC））、同月、世界経済フォーラムが発表した「テクノロジー・パイオニア2024」に選出。

代表の李 世榮は、生成AIエコシステムを構築し、韓国の人工知能産業の競争力を高める目的で2023年9月に発足した「生成AIスタートアップ協会」 の会長を務めています。

東京都が実施する「金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業」第1号企業として選定され、2023年11月に日本法人「リートンテクノロジーズジャパン」を設立しました。

■リートンテクノロジーズジャパンについて

リートンテクノロジーズジャパンは、Wrtn Technologies, Inc.の日本法人です。東京都が実施する「金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業」第1号企業として選定され、2023年11月に設立されました。

リートンテクノロジーズジャパン

CEO：李 世榮

所在地：東京都港区虎ノ門2丁目3-17 虎ノ門2丁目タワー19F

企業HP：https://wrtn.io/jp/

公式SNS：【X】https://x.com/kyarapu

【Instagram】https://www.instagram.com/kyarapu_official

■リートンテクノロジーズジャパンのサービスに関するお問い合わせ先

事業者様：japancorp@wrtn.io（代表）

お客様窓口：お問い合わせフォーム 【https://x.gd/Y5dRI】