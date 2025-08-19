GXで都市と暮らしが変わる ― 脱炭素・スマートハウスの最前線が ジャパンビルド大阪に集結

RX Japan 株式会社

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、建築・住宅分野は今、大きな転換期を迎えています。

その中でも近年注目されているのが、GX（グリーントランスフォーメーション）です。GXとは、脱炭素社会の実現に向けて、エネルギー・産業・暮らしのあり方を根本から見直す取り組みのこと。住宅分野ではZEH*（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）、建築分野ではZEB*（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の普及が進んでおり、GXの流れを象徴するキーワードとなっています。

さらに2025年度からは、断熱性能や省エネ性能の高い住宅への補助制度「子育てグリーン住宅支援事業」がスタート。GX志向型住宅には最大160万円の支援が受けられるなど、制度面でもGX推進の動きが加速しています。

こうした流れを受け、GX・スマートハウスにつながる最新技術が一堂に会する展示会「ジャパンビルド大阪」が、2025年8月27日(水)～29日(金)、インテックス大阪で開催されます。

会場では、断熱材・空調・太陽光・蓄電池などの省エネ・創エネ技術に加え、AI・IoTによる住宅施設管理など、GXとDXが融合した“次世代の住まい”につながる製品・サービスが展示されます。さらに、建設現場のGX化を推進する「GX建機パビリオン」も初開催。現場のGX化を、その場で体感できます。

GXはもはや一部の先進企業だけの取り組みではなく、業界全体の構造を変える大きな潮流です。

ジャパンビルド大阪では、その変革のリアルを体感していただけます。ぜひご取材ください。

*ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）

高断熱な外皮と高効率設備により省エネを実現し、再生可能エネルギーの導入で年間の一次エネルギー消費量の収支ゼロを目指す住宅。（出典：国土交通省「ZEH・LCCM住宅の推進に向けた取組」）

*ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）

快適な室内環境を実現しながら、建物で消費するエネルギーをゼロにすることを目指した建物のこと。（出典：環境省「ZEB PORTAL」）

【１】現場のGX化を体感！「GX建機パビリオン」を初開催

建設現場のカーボンニュートラル化を推進するGX建機を実機展示で紹介。

脱炭素・省エネを実現する建設現場の未来を、実際に見て・触れて・体感できます。

【２】GX・スマートハウスの未来を支える出展企業が集結

【日立建機 (株) 】排ガスゼロ、低騒音で騒音が気になる屋内解体工事や、密閉空間の多い地下工事での稼働に最適。【コマツカスタマーサポート (株) 】排気ガス、二酸化炭素排出ゼロを実現。静穏性に優れた電動モーターを採用。

日本テクノ（株）

時計を見る習慣に電気の情報をプラスした、世界初の製品「SMART CLOCK」。電力の使用状況が一目で「見える」ツールで、LEDと音声で電力使用量をリアルタイムに警告。省エネ行動を自然に促進します。世界25ヵ国で特許登録済みのユニークな製品です。

コーニングジャパン（株）

断熱窓向けに開発されたトリプルガラスは、断熱性を約6％向上と約30％の軽量化を実現。省エネ性能の向上に加え、室内環境の快適化や環境負荷の低減にも貢献。米国団体が主催するエジソン賞金賞を受賞したグローバル技術です。

エイターリンク（株）

空調機メーカーとの実証実験で生まれた「AirPlug(TM)」は、ワイヤレス給電で空調を最適制御。温度ムラを改善し、快適性を高めながら電気代を通年26％削減できます。既存設備にも後付けできる柔軟性があり、省エネソリューションとして注目されています。

（株）アラヤ

AI空調制御ソリューション「ConsciousAir」は、地域冷暖房や大規模施設の空調を最適化。予測精度99.8％のAIが熱源運転を制御し、最大20％の電力削減と快適性向上を両立。属人的な管理からの脱却を支援する次世代型の運用支援ツールです。

（株）レンタルのニッケン

建設機械のCO2排出量をリアルタイムで可視化。燃費・稼働時間から自動計算し、報告書作成や環境対策に活用可能。会場では実機デモを通じて、GX建設現場の“今”を見える化する体験ができます。

新日本空調（株）

空調・熱源設備のCO2削減を支援する「EnergyQuest(R)」シリーズは、空調・熱源設備の運用データの分析、消費エネルギーのシミュレーションから最適制御までを自動化し、快適性と省エネを両立。幅広い分野の環境づくりに貢献しています。

（株）日本アクア

防水施工の常識を変える超速硬化防水材「アクアハジクン」は、吹付け直後に硬化し、工期短縮と高い防水性能を両立。アスベスト含有屋根の改修にも対応し、環境負荷低減に貢献します。防水＋断熱で、建物性能向上への可能性をひろげます。

しろくま電力（株）

両面発電パネルを採用したカーポート「しろくまカーポート」は、片面パネルに比べ、最大20％の発電効率向上を実現。導入コスト0円で、電気代とCO2排出を同時に削減します。また、駐車場に屋根がつくことで、日よけ雨よけになり、利用者の利便性がUPします。

＜開催概要＞ 関西最大級！210社※が出展する 専門展示会

展示会名：第9回 JAPAN BUILD OSAKA -建築・土木・不動産の先端技術展-(https://www.japan-build.jp/osaka/ja-jp.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_0819)

会 期 ：2025年8月27日(水) - 29日(金) 10:00 - 17:00

会 場 ：インテックス大阪

主 催 ：RX Japan株式会社

取材 申込みはこちら :https://www.japan-build.jp/hub/ja-jp/press.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_0819

※一般来場希望の方は、こちら(https://www.japan-build.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18zf+cfIglrCIEgHFCxWQiKzb9ZLSDxVdM=&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_0819)よりご登録ください。

