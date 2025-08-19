待望の新色が登場！！韓国コスメブランド「オルタナティブステレオ （alternativestereo）」ペンダントリップのベルベットラインが日本上陸！ガラス玉リップで話題になったティントに新色も登場！

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田 代表取締役：小倉 由渡）が日本総代理店を務める韓国コスメブランド「オルタナティブステレオ （alternativestereo）」は日本公式Qoo10にて【リップ＆チークブラッシングペンダントエクスクルーシブキット２色】と【リップポーションシュガーグレーズティント16~19】を数量限定発売します。

韓国コスメブランド オルタナティブステレオ （alternativestereo）とは

オルタナティブステレオは、Lo-Fi HIP-HOPカルチャーと垢ぬけたビンテージ感性を盛り込んだ唯一無二のビューティーコスメブランドです。オルタナティブステレオは、定型化された流行のビューティールックから抜け出し日常で自分が美しくいられるクリエイティブで楽しいご提案をいたします。

【リップ＆チークブラッシングペンダントエクスクルーシブキット 商品詳細】

しっとりとしたベルベットのような質感で、やわらかく肌に広がり、自然にフィット。1つで2色のカラー展開で、リップにもチークにも使いやすいアイテムです。

チークとして使えば、パウダーチークのようなふんわりとした仕上がりで、にじむような自然な発色に。リップとしては、なめらかな仕上がりで、カラーが美しく映えます。

ベースカラーを全体に塗り広げてナチュラルな印象に、さらに上からフィルターカラーを重ねることで、透明感のあるメイク演出も楽しめます。

０３ウォームベルベット

ベースカラー：淡いヌーディーカラーを追加したサーモンベージュカラー

ポイントカラー：ピンクにベージュを少し追加したさわやかなモーブピンクのベースカラー

０４クールベルベット

ベースカラー：パープルピンクにグレーを少し追加しプラムモーブカラー

ポイントカラー：洗練されたディーププラムカラー

【リップポーションシュガーグレーズティント新色 商品詳細】

リップポーションシュガーグレーズティント16~19

子供の頃おもちゃ屋さんでキラキラしていたガラス玉を彷彿とされる、柔らかくなめらかなカラーに、きらめくガラス玉のようなテクスチャー。今回新たに16~19の４色が数量限定でQoo10に登場！

今まで韓国でしか販売されていなかったカラーや新色をゲットできるチャンスです！

発色紹介画像

１６ストロベリームースボール

清楚でやわらかいイチゴムースカラー

１７ローズクッキーボール

ローズにほんのりブラウン追加した、落ち着きのあるニュートラルローズカラー

１８ウォーターメロンボール

生き生きとした印象を与えるジューシーなコーラルレッド

１９べリースムージーボール

甘すぎず洗練されたディープベリーレッド

【販売情報】

2025年8月31日予定 日本公式Qoo10 ※数量限定

販売価格

リップ＆チークブラッシングペンダントエクスクルーシブキット：\ 2,145

リップポーションシュガーグレーズティント16~19：\2,310

【会社概要】

プロテインブランド（THE PROTEIN 通称:ザプロ）を中心とする健康食品やママベビー向けスキンケアなどメイクアップ以外のスキンケア・ボディケア商品、メンズスキンケア商品、ワックス脱毛などの自社ブランドを展開中。東京都/足立区に自社工場を２拠点持ち、原料の調達から製造・販売まで一気通貫のSCM（サプライチェーンマネジメント）を社内に構築することで一気通貫型のものづくりを実現。他、自社ブランドの開発・マーケティングでの知見を活かしたOEM事業も展開。また韓国コスメ＜BLESSED MOON/alternativestereo＞日本総代理店や自社商品の卸事業も行う。

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉 由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/(https://takeuchi-corp.jp/)

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口：増田

E-MAIL : pr@kinpica.jp