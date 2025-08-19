「Quadlipsがフィリピン マニラで始動！Creat8 Stories Inc.と戦略的マネジメントパートナーシップを発表し、新曲「IDGA」が同日配信」

A-Nexus Incorporated

アジアを中心に注目を集めるダンス・ガールズグループ Quadlips（クアドリップス） が、2025年8月15日、フィリピン・マニラにて公式記者会見を開催し、現地での本格始動を発表しました。

4カ国（タイ、日本、インドネシア、フィリピン）出身のメンバーで構成されるQuadlipsは、スト リートカルチャーとエクストリームスポーツをコンセプトに活動を展開。マニラでの登場に、現地のメディア関係者が多数詰めかけ、グループのビジュアル・パフォーマンス・世界観に対して軒並み高い評価と注目を寄せました。

左からアイセル・アルガナ(Creat8 Stories)、FENI、HINA、COLE、FAME、寺田成昇（A-Nexus）

フィリピン国内での活動展開について

A-Nexusはフィリピン国内における有数のマーケティングエージェンシーであるCreat8 Stories Inc.と、Quadlipsのフィリピン本格始動に伴う戦略的マネジメントパートナーシップを発表しました。これにより、今後Quadlipsのフィリピン国内における活動、ライブパフォー マンス、コラボレーション、メディア出演など、より広範かつ本格的な展開が見込まれます。アジアの才能がグローバル市場に進出する機会を創出します。

7thシングル「IDGA」配信開始

また8月15日、7枚目となる最新シングル「IDGA」が各種音楽配信サービスにて全世界リリースされました。アップテンポなビートに乗せて、自由と挑戦をテーマに掲げる今作は、Quadlipsのエッジの効いた世界観を体現した意欲作となっております。

フィリピンを皮切りに、東南アジアを舞台にグローバルに羽ばたくQuadlipsの今後に、ぜひご注目ください。

Quadlips

アジア各国のAKB48グループから選抜されたメンバーによる初のユニット。2024年3月「 Catch Me Kiss Me」でデビュー。ユニットの活動はこれらの国を皮切りに、東南アジア各地へと広がっています。

メンバー:

●FENI（JKT48 / リーダー / ジャカルタ）

● HINA（SKE48 / 名古屋）

● FAME（BNK48 / バンコク）

● COLE（MNL48 / マニラ）

Creat8 Stories Inc.

Creat8 Storiesは、フィリピンを拠点とするクリエイティブエージェンシーです。デザイン思考の力を活かし、文化を基盤としたインパクトのあるブランド体験の創造に尽力しています。芸術性とストーリーテリングへの深い情熱を持つCreat8 Storiesは、アイデアを没入型のキャンペーンやイベントへと昇華させ、国境を越えてオーディエンスを繋ぎ、有意義なエン ゲージメントを促します。

所在地: フィリピン、マニラ

ウェブサイト: https://www.creat8stories.org(https://www.creat8stories.org/)

【本件に関するお問い合わせ先】

A-Nexus Inc.

Email: contact@a-nexus.com

Website: https://a-nexus.com(https://a-nexus.com/en)