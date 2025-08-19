東武宇都宮百貨店に東武カード「GOLD　SALON」2025年8月20日（水）オープン！

東武マーケティング株式会社

2025年5月、新しい東武カードがはじまりました。会員様へのサービスとして東武カードゴールド・VIP会員様専用のサロン「GOLD　SALON」が東武宇都宮百貨店4階にオープンいたします。








ご夫婦でのご来店時には、お買物中の奥様をお待ちいただく旦那様のおくつろぎの場として、お一人のご来店時には、お荷物の整理や次の売場へ向かう前のひとときをお過ごしいただく場所としてご利用いただけます。


また、ドリンクサービス（ペットボトル）とスマートフォンの充電が可能で、お客様により快適にお過ごしいただける空間をご提供できればと思います。



今回、「GOLD　SALON」開設にあたり、日光金谷ホテルの「宝物倉庫」「食器倉庫」に保管されていた歴史的にみても貴重な品々をご提供いただき「GOLD　SALON」ご利用の皆様にご覧いただくことができることとなりました。



【鏡台】

明治末期(1925年代)の日光金谷ホテルロビー


に置かれた鏡





【銀器】

明治大正から昭和初期にかけて日光金谷ホテルダイニングルームで実際に使用されていた銀器







【水差しと洗面器】

明治時代に日光金谷ホテルの客室で実際に使用





ぜひ、ごゆっくりご鑑賞いただければと思います。



この機会に東武カードゴールドをお申込みいただき、おくつろぎの場としてご利用ください。



東武カードのお申込みはこちら


https://www.tobucard.jp/lineup/admission/









