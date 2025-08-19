サイトライン、グローバル臨床試験の2024年総括レポートを発表―主要治療領域・疾患トレンド・スポンサー動向を網羅

Evaluate Japan 株式会社

グローバル臨床試験データインテリジェンスのリーディングカンパニーであるCiteline（サイトライン）(https://www.citeline.com/ja-jp?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prtimes)は、2024年に完了した臨床試験に関する年次レポート『Annual Completed Clinical Trials Report』を発表しました。

本レポートは、Citeline独自のデータベース「Trialtrove」(https://www.citeline.com/ja-jp/products-services/clinical/trialtrove?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prtimes)に基づき、主要な治療領域、疾患別トレンド、スポンサー別の試験動向などを網羅的に分析したものです。

臨床試験、過去8年間で最大の成長率

2024年に完了または主要評価項目を達成した業界主導の臨床試験は4,903件にのぼり、前年比14.2%増と、過去8年間で最大の成長率を記録しました。

『Annual Completed Clinical Trials Report』より抽出

特にオンコロジー（22.5%増）、中枢神経系（19.6%増）などの領域で顕著な伸びが見られました。

『Annual Completed Clinical Trials Report』より抽出

また、疾患別では非小細胞肺がん（NSCLC）、乳がん、2型糖尿病、COVID-19、結腸直腸がんが上位を占めています。（上図）

成功率の高い疾患としては呼吸器ワクチン（48.2%）、COVID-19（37.8%）、肥満（37.6%）などが挙げられています。

スポンサー別では、Merck & Co.が228件の試験を完了し、初の首位に

『Annual Completed Clinical Trials Report』より抽出

2024年における完了試験数の上位5社は、いずれもトップ20製薬企業に該当しており、中でもMerck & Co.は過去最多となる試験数を記録し、初めて首位に立ちました。

同社の試験数は2022年以降着実に増加しており、2024年には2年前のほぼ2倍に達しています。

また、Merck & Co.がスポンサーとなった試験のうち、半数以上（128件、非公開データ）はオンコロジー領域に関連していました。

その他、Sino Biopharmaceuticalsが2024年に完了した試験のうち47.6%が主要評価項目を達成し、成功率の高いスポンサーの一つとして位置づけられるなど、臨床試験の成功確率を高めたいと考える製薬企業やCROにとって、本レポートは設計戦略の見直しに役立つ実践的な示唆を提供します。

ホワイトペーパー全文を読む（無料・英語） :https://www.citeline.com/ja-jp/resources/2024-completed-clinical-trials-white-paper?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prtimes

Citelineでは、こうしたデータをもとに、試験デザイン、施設・医師選定、患者リクルートまでを一気通貫で支援するソリューションを提供しています。

サイトライン・エバリュエートとは？

臨床ソリューションの詳細はこちら :https://www.citeline.com/ja-jp/solutions/clinical?utm_source=prtimes&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prtimes

サイトライン・エバリュエートは、「業界最高水準のデータとコンサルティングを通じて医薬品業界の未来を変える」をコンセプトに、20年以上にわたる業界屈指の専門知識と、最新かつ正確なグローバルデータベースを駆使して、パイプライン管理から競合分析、臨床試験、そして商業的成功に至るまで、全ての意思決定をデータ主導で支援します。

優れた分析力を活用し、迅速かつ精度の高い意思決定を実現することで、競合を凌駕する事業戦略の構築と推進を可能にします。

会社紹介PDFはこちらから :https://view-su2.highspot.com/viewer/9fad2fbeefb74501ee33b8262a03d0f1