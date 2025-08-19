大人気『iSDG 麻辣燙』と同じ『中華房』シリーズより誕生した、新スタイル・本格中華汁なしまぜ麺が登場！『中華房 麺ピー 麻辣味／まろゴマ味』が新発売！

株式会社医食同源ドットコム

健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は大人気『iSDG 麻辣燙』と同じ『中華房』シリーズより誕生した、新スタイル・本格中華汁なしまぜ麺『中華房 麺ピー 麻辣味／まろゴマ味』を2025年9月1日より医食同源ドットコム公式通販サイトにて先行販売、同月5日より全国の一部スーパー、ドラッグストア、バラエティショップなどで販売開始いたします。

※画像はイメージです。

【中華房とは】

「ひとくちごとに、旅する中華」をコンセプトとした本格中華料理シリーズ。多彩な本場中国の味を味わっていただくことで、食を通してまるで中国を旅しているような感覚を楽しんでいただける商品をご提供いたします。

大人気『iSDG 麻辣燙』と『iSDG 酸辣燙』も同じ中華房シリーズです。

【麺ピー開発秘話】

中国の麺料理の一種である「面皮（メンピ）」。中国国内では日常的に親しまれています。この面皮を日本人の好みに合わせて改良し、すすりやすくしっかり味の絡む適度な太麺、つるつるもちもちの食感、それが熱湯3分で簡単に味わえることを追求して開発したのが『麺ピー』です。

【商品特徴】

つるつるモチモチの食感のノンフライの太麺は一度食べたら箸が止まらない満足感！

■麻辣味

麻辣のシビ辛と深みのあるスパイス

ごま油、唐辛子、にんにく、しょうがなどの辛味ソースが効いた麻辣味のまぜ麺。

麻辣のシビ辛と醤油の塩味が食欲をそそります。強烈なパンチのきいた唐辛子、花椒（フォアジャオ）で辛党派におすすめ。

※画像はイメージです。

■まろゴマ味

濃厚なごまペーストのまろゴマ味

特製の醤油ソースが引き出す奥深いコクと濃厚でクリ～ミ～なゴマペースト「芝麻醤（チーマージャン）」の香りと旨味がきいた一品。後味にあるほのかな甘味は食欲をそそり、細かく刻まれたザーサイの塩味はアクセント。

※画像はイメージです。

【商品概要】

名 称：中華房 麺ピー 麻辣味／まろゴマ味

発売日：2025年9月1日(月）公式通販サイトにて先行販売

2025年9月5日(金)店頭にて販売

内容量：麻辣味 100ｇ／ まろゴマ味 127g

価 格：268円（税抜）

販売先：医食同源ドットコム公式通販サイト先行販売(https://www.ishokudogen.com/)

全国の一部スーパー、ドラッグストア、バラエティショップなど

製品に関するお問い合わせ先： 株式会社医食同源ドットコムお客様相談室 TEL：0120-362-916

【会社概要】

社 名：株式会社医食同源ドットコム

住 所：埼玉県さいたま市南区沼影1丁目10番1号 ラムザタワー7階

代表取締役：夏目洋司

■公式サイト

Official website: https://ishokudogen.co.jp/

Official online shopping：https://www.ishokudogen.com/

Instagram：https://www.instagram.com/isdg_japan/

TikTok：https://www.tiktok.com/@isdg_official

X：https://x.com/isdg_com