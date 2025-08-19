KAKUSINが協働プロデュースする「MEGA CANVAS」でこどもたちが描いた「未来のまち」を夢洲の大型プロジェクションマッピングで世界に発信する「ミライスケッチキャッスル」が始動

株式会社カクシン

株式会社カクシン（本社：東京都港区、代表取締役：太田 高揚）が株式会社NAKEDと協働でプロデュースしている夢洲での大規模プロジェクションマッピング「MEGA CANVAS（メガキャンバス）」において、「OSAKA Satellite EXPO 2025」（主催：株式会社OUGI）に参画している株式会社ワコム（代表：井出 信孝）と連携し、こどもたちとともに未来の都市へ夢を膨らませる参加型アートプロジェクト「ミライスケッチキャッスル」を2025年8月14日（木）～10月13日（月）の期間実施しています。

「ミライスケッチキャッスル」は、株式会社ワコムの液晶ペンタブレットを使って親子でデジタルお絵描きができるイベント「ミライスケッチパーク」（開催地：梅田）と連動した投影コンテンツです。「ミライスケッチパーク」では、「未来のまち」をテーマに、自分が想像した未来都市やそこに存在する人、建物、乗り物などを自由に描くことができます。ここで子どもたちが描いた絵を、夜空に浮かぶお城のオブジェクトに映し、大阪・関西万博横の大型プロジェクションマッピング「MEGA CANVAS」に投影するのが本プロジェクトです。梅田と夢洲、ふたつの街をアートで繋ぎ、こどもたちが夢見る未来都市を世界へ発信します。

「ミライスケッチパーク」実施詳細

プロジェクションマッピングに投影するための絵を描くことができる「ミライスケッチパーク」は下記の場所・時間にて実施しています。

場所・参加費

場所：JR大阪駅5F「時空（とき）の広場」

開催期間：7月1日（⽕）～10月31日（金）

時間：13:00～20:00

参加費：無料

また、Web上には「未来のまち」の雲（クラウド）の上に浮かぶスカイランタンがあり、こどもたちの絵を常時閲覧できるようになっています。

https://castle.megacanvas.jp/

ここでは、自身の描いた絵を見たり、万博会場に行く日に自分の絵が投影されるように指定したりすることができます。このサイトは、大阪駅にあるリアル会場の「ミライスケッチパーク」と、夢洲に夜間映し出される「未来のまち」である「ミライスケッチキャッスル」を繋ぐ中継地的なコンテンツであり、“ハブ”としての機能も持ち合わせています。

今後の展望について

このプロジェクトは、今後さらに多様な施設や企業とのコラボレーションも視野に入れ、こどもやシニア世代を含む幅広い人々に、創造の楽しさと発信の機会を提供していきます。

「MEGA CANVAS」開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/65699/table/33_1_103899a38d6d0b0ed25cff73a53c5506.jpg?v=202508200256 ]

「MEGA CANVAS」関係組織情報



【一般社団法人関西イノベーションセンター】

本社：大阪府大阪市中央区伏見町3丁目6番3号

理事長：早乙女 実

開業：2021年2月22日

URL：https://www.muic-kansai.jp/

【横浜冷凍株式会社】

本社：横浜市西区みなとみらい三丁目3番3号 横浜コネクトスクエア10F

代表取締役社長：古瀬 健児

創業：1948年5月13日

URL：https://www.yokorei.co.jp/

【株式会社ネイキッド】

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-8 (NAKED TOKYO OFFICE)

代表取締役：村松 亮太郎

設立：1997年10月23日

URL：https://naked.co.jp

【株式会社読売新聞大阪本社】

所在地：大阪市北区野崎町5-9

代表取締役社長：田中 隆之

創刊：1952年11月25日

URL：https://info.yomiuri.co.jp/group/data.html

【株式会社カクシン】

本 社：東京都港区南青山4丁目13-9 クレセントヒルズ1F

代表取締役：太田 高揚

設立：2014年4月

URL：https://kakus.in/

「ミライスケッチパーク」関係組織情報

【株式会社ワコム】

本社：埼玉県加須市豊野台2-510-1

代表取締役社長兼CEO: 井出 信孝

設立: 1983年7月12日

URL：https://www.wacom.com/ja-jp

【株式会社OUGI】

本社：東京都港区南⻘山4丁目13-9クレセントヒルズ1F

代表取締役：太田高揚

設立：2023年2月

URL：https://ougi-japan.com/

株式会社KAKUSIN（カクシン）について

株式会社カクシンは、“UPDATE THE WORLD”というヴィジョンの下、 常に本質を追求し想像を大胆に超えたモノ創りを社会に発信していくクリエイティブカンパニーです。

実空間・施設・イベント会場における体験型のデジタル エンターテイメントをはじめ、あらゆる領域において最先端テクノロジーを活用し、ビジネス戦略に基づくトータルプランニングから実装までをワンストップで対応します。

主な実績として、一般社団法人関西イノベーションセンターが主催する横132mの超ワイドプロジェクションマッピング「MEGA CANVAS」のプロデュースを手掛けたほか、株式会社NTTドコモ協賛によるXRグラス「Magic Leap」を使用したオリジナルIP体験型コンテンツ「code name: WIZARD」の企画・開発・運営など、テクノロジーとクリエイティビティを融合させた多様なプロジェクトを展開しています。

URL: https://kakus.in/