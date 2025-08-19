【アクアイグニス】コンフィチュール アッシュ籏 雅典シェフの洋菓子の世界大会優勝を記念したお酒が解禁！9/1（月）よりアクアイグニス内の各レストランで提供開始。

株式会社アクアイグニス

株式会社アクアイグニス（ 本社：東京都中央区、代表取締役：立花哲也）が運営する三重県の複合温泉リゾート施設「アクアイグニス」内にある各レストランにおいて、9/1（月）より、日本チームの優勝作品「日出国」の名を冠した記念のお酒を数量限定でドリンクとして提供いたします。

今回のお酒は、アクアイグニス内のパティスリー「コンフィチュール アッシュ」統括責任者で、1月に行われた洋菓子の世界大会で日本代表のチームリーダーを務めた籏 雅典シェフを発起人に、的場 勇志シェフ（株式会社美十）・宮崎 龍シェフ（株式会社ブライド・トゥー・ビー エルダンジュ）、冨田 大介団長（株式会社カルチェ・ラタン)、大会実行委員会 事務局の岩田令以子氏らが、2025年3月に岐阜県郡上市の「アルケミエ辰巳蒸留所」に集まり、蒸留したものになります。



今回のお酒に使用したのは、アクアイグニスの施設内にあるいちご園「TSUJIGUCHI FARM」の紅ほっぺ、三重県尾鷲市の平山農園の甘夏、愛媛県無茶々園の紅まどか・オロブロンコ・弓削瓢柑（ゆげひょうかん）、黄金柑、ブラッドオレンジなどの柑橘と11種類のボタニカルです。

爽やかな柑橘の香りといちごのほのかな甘み、広がるボタニカルをお楽しみください。

日本代表やパティシエ仲間でひとつひとつ丁寧に柑橘の皮をむいていく6種類の柑橘の皮を次々と樽にいれるTSUJIGUCHI FARMの紅ほっぺも投入漬け込んで香りを移していきます

またこのお酒はコンフィチュール アッシュのスイーツの原料としても使用される予定です。スイーツの発売も楽しみにお待ちください。

ラベルは、籏の友人でもある株式会社上村考版の上村大輔氏が作成。日本代表チームの思いやストーリーが感じられる優勝記念ボトルに仕上がりました。コンフィチュール アッシュでは、黄金梅に優勝記念スピリッツをいれて、梅酒の仕込み中。完成したらシュトーレンに使用する予定。

商品名｜スピリッツ ジン Land of the Rising Sun「日出国 - ヒイズルクニ-」

ドリンク販売開始｜2025年9月1日（月）～

ドリンク価格｜1杯 税込1,800円～（店舗により異なる）

提供店舗｜カウンター割烹「露庵温味」、和食処「笠庵」賛否両論、コースイタリアン「サーラ ビアンキ アル・ケッチァーノ」、湯の山 素粋居内レストラン「HINOMORI」

コンフィチュール アッシュ 統括責任者 籏 雅典シェフより

蒸留の準備をする籏シェフ

これは、僕たち日本代表チームの二年間の歩みと、金メダルのさらにその先に見た「景色」を、香りと味で語るための、一本の記録。この一瓶には、言葉にできない時間が宿っています。

チームが結成されて間もなく、団長が言いました。

「金メダルの上の金メダルを取りに行くぞ」

そこから始まった、Team JAPAN 2025。

幾度となく迷い、ぶつかり、信じ合い、積み重ねてきた、僕たちTeam JAPANの二年間。そして、あの一月。世界大会で頂点に立ったあの日の光を、液体の中に閉じ込めました。

名を『Land of the Rising Sun ― 日出国』としました。僕たちの作品テーマであり、国を背負った者たちの祈りのような言葉です。

柑橘の香りは、郡上の山々を吹き抜ける風の記憶。苺の甘さは、陽だまりのように。ジュニパーベリーやハーブは、僕らの心をひとつにした静かな集中。皮を剥きながら語り合った時の温度さえも、そこに感じられるかもしれません。

僕たちが見た“金メダルの上の金メダル”とは、能力を超えた先に開いた、五人にだけ見えた景色。その象徴が、この一本の中に、確かにあります。

願わくば、あなたの一口が、僕たちの時間と重なりますように。

これは、ただのジンではなく、想いの結晶です。

アルケミエ 辰巳蒸留所について

詳しくはこちら :https://note.com/hata_masanori_

辰巳祥平氏が岐阜県郡上八幡町に立ち上げた、日本では稀なスピリッツ専門蒸留所「アルケミエ辰巳蒸留所」。2016年創業、17年スピリッツ免許取得、初リリースは同年9月。

昨今盛り上がりを見せる日本のクラフトジンブームの中でも、ひときわ異彩を放つ存在として、注目を集めている。

〈辰巳祥平氏より今回のジンへのコメント〉

完成したジンは、ずっしりとした黄金の重みを感じる酒質、ハーバルな景勝から柑橘が天に昇る余韻。ソーダ割は大海の慈悲、トニック割は太陽の喜捨。心の平安に沁みる味わいです。

店舗情報

アクアイグニス

所在地：〒510-1233 三重県三重郡菰野町菰野4800-1

TEL：059-394-7733

https://aquaignis.jp/(https://aquaignis.jp/)