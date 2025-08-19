作業現場の安全を守る「24時間ガス監視サービス」

エヌエスティグローバリスト株式会社

エヌエスティ・グローバリスト株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：山本直）のスマートIoT事業部は、年間約66,000件発生する労働災害の約15%を占めるガス関連事故の撲滅を目指し、業界初のBluetooth + LoRa連携による「ガス濃度遠隔監視サービス」を開始します。

製造業、建設業、上下水道、地下街、駐車場、化学プラント、食品工場など幅広い分野で活用可能な本サービスにより、独自無線技術で従来の人手巡回から24時間リアルタイム自動監視への転換を実現し、「危険な現場に人を入れない」をコンセプトに作業者安全と運用コスト削減を両立します。

【ガス発生に伴う作業現場の危険性と課題】

作業現場では「酸素欠乏による窒息」「有毒ガス中毒」「可燃性ガス爆発」等の複合的リスクが存在します。従来は定期的な人手測定と監視員常駐が必要でしたが、広範囲監視の限界と高い人件費が課題でした。特に無色無臭ガスや低所滞留ガスは感知が困難で、安全管理の死角となっていました。また、高齢化による熟練作業員不足が深刻化する中、若手作業員の安全確保と技術継承が重要な課題となっています。働き方改革と労働環境改善への社会的要請も高まっており、危険作業の無人化によって働きやすい職場環境を実現することが求められています。

【導入効果】

【サービスの特徴】

作業現場でのガス発生リスク[表: https://prtimes.jp/data/corp/93995/table/24_1_df9b149fa184e1f9123d265321691499.jpg?v=202508200426 ]■ Bluetooth通信とLoRa無線の連携

近距離通信のBluetoothデータをLoRa長距離無線に変換することで、対象Bluetoothセンサーの設置制約を解消。広範囲に分散配置されたセンサー情報を効率的に収集できます。さらに、LoRaの通信費用ゼロ円で通信コストの削減と運用管理の簡素化を実現します。

■ リアルタイム警告通知

ガス濃度の異常を検知した場合、作業者の安全確保が最優先となります。警告灯やサイレンなどと連携して自動起動することで、周辺への注意喚起が即座に行えます。同時に管理者へ通知して、迅速な状況把握と現場対応を可能にします。

■ 包括的データ管理による安全管理効率化

ガス検知データとウェアラブル端末によるバイタル情報を常時監視し、管理者の手書き記録や業務負担を大幅に軽減。記録漏れや転記ミスを排除することで、作業者は安全を気にすることなく本来の業務に集中でき、管理者も正確で効率的な総合安全管理体制を実現します。「24時間の安全な職場を実現」することで、労働災害ゼロへの挑戦を支援します。

【今後の展開】

ガス濃度遠隔監視システム概要

労働安全管理のDX化を推進し、「見えないガスを見える化」することで、日本全国の作業現場における労働災害ゼロの実現を目指します。働き方改革と労働環境改善に貢献し、若手作業員が安心して働ける職場環境の構築を支援いたします。

危険な現場での人的リスクを軽減し、より安全で効率的な社会の実現に向けて、本サービスは「労働災害ゼロへの挑戦」を通じて、安全で持続可能な職場環境の新時代を切り拓いてまいります。

【特設サイト】

https://www.nstg-sr.com/information/2/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

エヌエスティ・グローバリスト株式会社

担当：スマートIoT事業部 坂本一輝

TEL：03-5949-4711

Email：m2m@nstg.co.jp

専用URL：https://www.nstg-sr.com/