TikTok Shop開始1ヶ月で月間2.5億円達成（275社の分析）、「動画数がGMVに1.4倍影響」無料レポート公開 / Blinx株式会社

TikTok Shop市場分析を専門とするBlinx株式会社、業界初の包括的分析レポートを無料公開

Blinx株式会社

2025年8月19日

TikTok Shop市場分析を専門とするBlinx株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：河野正寛）は、2025年6月30日にサービス開始したTikTok Shopの初回1ヶ月間（7月1日～31日）における275社を分析対象とした包括的な市場分析レポート「TikTok Shop7月次レポート（簡易版）」の無料公開を開始いたします。サービス開始から1ヶ月という短期間で、分析対象275社において月間取引総額248.9百万円を達成した急成長市場の実態を、元TikTok for Business執行役員の知見に基づき定量的に解明した業界初の本格的分析レポートです。

こちらのフォームからお問合せください(https://ljpz8esoqdc6.jp.larksuite.com/share/base/form/shrjpjuPhZXv0PCbjeNcOUH0plp)

レポート概要と主要事項

調査概要

サービス開始：2025年6月30日

分析対象：TikTokショップ出店275社

分析期間：2025年7月1日～7月31日（サービス開始初月）

対象指標：GMV（取引総額）、販売数、動画数、フォロワー数、AOV（平均注文単価）

総市場規模：248.9百万円（月間GMV）、総販売数187,400個



サービス開始1ヶ月で驚異的な成長を記録

2025年6月30日にサービスを開始したTikTokショップは、当社が分析対象とした275社において、わずか1ヶ月間で月間取引総額248.9百万円という驚異的な数値を記録しました。これは新しいECプラットフォームとしては異例の立ち上がりスピードであり、7月15日にTikTokアプリ内に専用の「ショップタブ」が追加されたことで、ユーザーの購買行動がさらに活性化される基盤が整いました。

極端な上位集中構造が判明

本調査により、TikTokショップ市場の特異な構造が明らかになりました。上位10社が全体GMVの47.5％、上位50社で83.2％を占有する極端な「勝者総取り」型市場が形成されています。特に首位の美容機器・パーソナルケア系ショップは単独で11.6％のシェアを獲得し、AOV1,366円×販売数21,100個という「低単価×高回転」モデルで月間28.8百万円のGMVを達成しました。

動画投稿数の重要性を実証

成功要因の相関分析において、動画投稿数とGMVの相関係数が0.45を記録し、フォロワー数との相関0.34を大きく上回ることが判明しました。これは、TikTok Shopにおいて「投稿頻度」が「フォロワー数」より約1.4倍強くGMVに影響することを示しており、量的なコンテンツ戦略の重要性が実証されました。

ファッション・アパレルが市場を牽引

上位10社中4社がファッション・アパレルカテゴリに集中し、1,000円～1,999円の低価格帯で高い販売数を記録しています。このカテゴリの特徴として、動画でのスタイリング提案と低価格での試し買い促進が成功要因として挙げられます。

ライブコマース市場の成長ポテンシャル

現在のTikTokショップ市場では、通常の動画投稿による販売が主流となっており、ライブコマースへの本格参入はまだ限定的です。しかし、TikTokの特性を考慮すると、今後ライブコマースが市場の大きな成長ドライバーとなる可能性が高く、早期参入による先行者利益が期待できる状況です。当社の分析では、ライブコマースを活用している少数の事業者が特に高いエンゲージメント率を示しており、この領域での戦略的な取り組みが競合優位性の確立に直結すると考えられます。

無料レポートの提供価値

業界初の包括的分析

本レポートは、TikTokショップの市場動向を体系的に分析した業界初の包括的レポートです。TikTok for Businessの元セールス執行役員と元戦略チームによる共同研究に基づき、表面的なデータではなく、ビジネス戦略に直結する深い洞察を提供しています。

実用的な戦略指針

単なるデータの羅列ではなく、各カテゴリ・価格帯における参入・強化の目安、成功要因の相関分析など、実際のビジネス展開に活用できる具体的な指針を掲載しています。

継続的な市場監視体制

当社では、本分析を継続的に実施し、毎月のトレンド変化、四半期比較分析を定期的に発行予定です。今後は新規参入トレンド分析、カテゴリ別成長予測、購買行動パターンの詳細調査も計画しています。

Blinx株式会社の専門性と実績



元TikTok for Business執行役員による監修

当社、代表取締役の河野正寛は、2018年からTikTok for Businessに参画し、2024年にはAgency Partner執行役員に昇格。クリエイター組織立ち上げ支援、APIを用いたTikTok版Instant-win開発、アフィリエイト支援など、プラットフォーム内部の深い知見を有しています。その後、Blinx株式会社を創業。

TikTok Shop専門サービスの提供

TikTok Shop Partnerへの顧問サービス、月次レポート監修、ライブコマース支援まで、TikTok Shopの成功に必要な包括的サービスを提供しています。上場企業との協業実績としてネットショップ支援実績100社以上を有し、データ分析からクリエイティブ制作のシステム開発まで包括的なソリューションを提供しています。

レポート入手方法と今後の展開

無料レポートの入手

「TikTok Shop7月次レポート（簡易版）」は、下記フォームより無料でダウンロード可能です。レポートには、275社の詳細分析データ、カテゴリ別ヒートマップ、価格帯別売上分析、上位ショップランキングなど、10ページにわたる充実した内容を掲載しています。

詳細版レポートの提供

より詳細な分析をご希望の方には、35ページの詳細版レポートもご用意しています。市場全体動向、上位ショップ分析、カテゴリ別・価格帯別動向、成功要因分析、詳細データ集など、ビジネス戦略立案に必要な全ての情報を網羅しています。

個別コンサルティングサービス

レポートデータを活用した個別コンサルティングも承っており、企業様の状況に合わせた戦略立案、データ分析をサポートしています。TikTok Shopへの新規参入から既存事業の拡大まで、幅広いニーズにお応えします。なお、実行フェーズに関しては、当社の協業する会社と共に対応させていただきます。



今後の展開と継続的価値提供

当社では、TikTokショップ市場の動向を継続的に観察し、毎月のトレンド変化レポートを発行してまいります。今後は購買行動パターン、年齢層別動向、新規参入トレンド分析、カテゴリ別成長予測など、より精緻な分析を追加し、透明性の高い市場データの提供を通じて業界全体の成長をサポートしてまいります。

個別コンサルティングに関するお問い合わせは、下記連絡先までお気軽にご連絡ください。

お問合せはこちら(https://ljpz8esoqdc6.jp.larksuite.com/share/base/form/shrjpyubmVAmVEUOXNJxGUSusXg)

会社概要

会社名：Blinx株式会社

代表者：代表取締役 河野正寛

設立：2025年4月1日

所在地：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング2F

事業内容：TikTok Shop Partner 顧問サービス、TikTok shop 月次レポート監修、ライブコマース支援

URL：https://blinx.jp

お問い合わせ：marketing@blinx.jp

本件に関するお問い合わせ先

Blinx株式会社 担当：河野正寛 Email：marketing@blinx.jp