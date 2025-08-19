2025年8月よりモバプロ本格運用開始

株式会社デジタルワレット

株式会社デジタルワレット（本社：東京都千代田区、代表取締役：宮川英治）は、当社が開発した小売業向けPOSデータ分析ツール「モバプロ」を、株式会社暁電機製作所（本社：滋賀県草津市、代表取締役：杉山正人）の提供する「AES-CUT」端末向けにカスタマイズし、2025年8月より顧客向けに本格提供を開始しました。

本連携により、AES-CUT端末から取得される売上データがモバプロ上でリアルタイムに可視化・分析され、現場の担当者は手間のかかるデータ集計作業を省略しながら、売上の推移・客数の変化・時間帯別の傾向などを即座に把握できます。

データに基づく即断即決で、現場が変わる

「売上が伸び悩む要因がどこにあるのか」「どの時間帯に人員を増やすべきか」「販促の効果は出ているか」――こうした日々の疑問に対し、感覚や勘に頼るのではなく、現場の数値が“見える化”されることで、より早く、より正確な意思決定が可能になります。

特に多店舗展開を行う事業者向けには、各店舗の状況を横断的に把握し、施策の成果や課題を素早くフィードバックする仕組みとしても有効です。

今後はWebクーポン機能も展開予定

さらに、今後は販促支援機能として「Webクーポン」機能を実装予定しています。来店促進やリピート獲得につながる新たな打ち手を、データ分析と連動して展開していくことで、単なる分析ツールにとどまらない、実践的な店舗支援プラットフォームを目指します。

株式会社デジタルワレットは今後も、現場の業務効率化と売上最大化を両立させるデジタルソリューションを提供し、小売・サービス業界のDX推進に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

■サービス提供先

株式会社デジタルワレットソリューションズ

モバプロサポートデスク

〒102-0094

東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル1F

TEL：03-6261-4391

メール：support@moba-pro.jp

URL：https://www.digitalwallet.co.jp/

サービスHP：https://www.moba-pro.jp/