【全国47都道府県導入達成記念】クラウド導入支援のTECO Designが感謝の気持ちを込めて「キャンペーン」を開催！

株式会社TECO Design（本社：東京都新宿区、代表取締役：杉野 愼）が、全国47都道府県全てでクラウド導入支援を達成したことを記念し、日頃の感謝を込めた「プレゼントキャンペーン」を開催します。

期間中、アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で47名様に「ご契約時に使える10％OFFクーポン」または「TECO Designオリジナル労務のミカタステッカー」をプレゼントします。

■ 全国47都道府県導入達成の背景

TECO Designは、勤怠管理・給与・タレントマネジメントなどのクラウド型人事労務システム導入を全国へ支援してきました。都市部だけでなく地方企業にも積極的にアプローチし、オンライン支援の仕組みを整備したことで、ついに47都道府県すべてでの導入支援を達成しました。

■キャンペーン概要

■プレゼントについて

❏対象となるお客様：

・すでにTECO Designとご契約中のお客様

→ 他のサービスを新たにご契約いただく際に、このキャンペーンをご利用いただけます。

・これからTECO Designとご契約されるお客様（初めての方）

→ 初回のご契約時に、このキャンペーンをご利用いただけます。

❏10％OFFクーポンのご利用期限

・2026年1月末までにご契約いただいた方が対象となります。

【２.弊社オリジナル 労務のミカタステッカー】

人事労務ご担当者様にはお馴染みの労務用語や、Windows・Macで使える業務効率化ショートカットキーをまとめた便利なステッカーをプレゼントします。

■株式会社TECO Designについて

TECO Designオリジナル「労務のミカタステッカー」 サンプルイメージ

「テクノロジーを届け、世界を変える」をミッションに、企業のバックオフィス業務を支援するサービスを提供しています。主力事業であるクラウドシステムの導入支援においては、これまでに1,000社以上へ支援を実施。業界トップクラスの実績を誇ります。

代表取締役社長：杉野 愼

設立 : 2019年9月9日

所在地 : 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階

事業内容：人事労務クラウドの導入支援・設定代行・業務整理コンサルティング

ショールーム：

- 東京都新宿区矢来町114 高橋ビル2階- 大阪府大阪市西区靭本町2-2-17 RE-006 302- 愛知県名古屋市中区栄1-24-25 CK16伏見ビル10階

公式サイト : https://teco-design.jp

■関連メディア

■本件に関するお問い合わせ先

- TECO Design公式YouTube：https://www.youtube.com/@-TECODesignChannel- CLOUD STATION（クラウド導入支援メディア）：https://cloud-station.jp/- 社労士STATION（社労士検索サイト）：https://sr-station.com/

報道関係者以外の方は、サービスに関する問い合わせページよりご連絡ください。

https://cloud-station.jp/contact.html